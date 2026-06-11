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    Literature
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 3:03 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 3:03 PM IST

    ചങ്ങമ്പുഴ കവിത പുരസ്കാരം ട്രീസ കെ.വിക്ക്

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    ചങ്ങമ്പുഴ കവിത പുരസ്കാരം ട്രീസ കെ.വിക്ക്
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    പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മരണാർഥം അനുസ്‌മരണ സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ചങ്ങമ്പുഴ കവിത പുരസ്‌കാരത്തിന് ട്രീസ കെ.വിയുടെ "പ്രണയവർഷിണി" എന്ന കവിതാസമാഹാരം തിരഞ്ഞെടുത്തു. 10,000 രൂപയും ശിൽപവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്‌കാരമാണ് ലഭിക്കുക.

    ങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 17 ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് തൃശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ചങ്ങമ്പുഴ ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ അനുസ്‌മരണ സാഹിത്യ സംഗമത്തിൽ സാഹിത്യകാരൻ പ്രൊഫ. കല്പറ്റ നാരായണൻ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കും. എഴുത്തുകാരിയും സിവിൽ എൻജിനീയറുമായ ട്രീസ കെ.വി വടകര തിരുവള്ളൂർ സ്വദേശിയാണ്.

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    TAGS:literature newspoetry awardchangambuzha
    News Summary - Treesa KV wins changambuzha kavitha puraskaram
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