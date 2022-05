ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അഴീക്കോടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ മരിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഭയക്കുന്നു -ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത്

cancel camera_alt അ​ഴീ​ക്കോ​ട് സ്മാ​ര​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഴീ​ക്കോ​ട് വി​ചാ​ര​വേ​ദി​യും തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ സാം​സ്കാ​ര​ലോ​ച​ന​വും ചേ​ർ​ന്ന് സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ധ​ർ​ണ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൃ​ശൂ​ർ: ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഴീ​ക്കോ​ടി​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​വ​ർ മ​രി​ച്ചി​ട്ടും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഭ​യ​ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​രൂ​പ​ക​ൻ ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ട​ക്കേ​ട​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഴീ​ക്കോ​ട് സ്മാ​ര​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ അ​വ​ഗ​ണ​ന അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഴീ​ക്കോ​ട് വി​ചാ​ര​വേ​ദി​യും തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​ര​ലോ​ച​ന​വും ചേ​ർ​ന്ന് സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ധ​ർ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ഴീ​ക്കോ​ട് സ്മാ​ര​ക വ​സ​തി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ടി​ട​പെ​ട്ട് പ​ണി ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ക, സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്‍റെ മാ​സ്റ്റ​ർ​പ്ലാ​ൻ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി മെ​യി​ൻ​ഹാ​ളി​ന് അ​ഴീ​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ പേ​ര് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ധ​ർ​ണ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

അ​ഴീ​ക്കോ​ട് വി​ചാ​ര​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​രാ​ജ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​ട​ൻ ന​ന്ദ​കി​ഷോ​ർ, സ​ജീ​ഷ് കു​ട്ട​നെ​ല്ലൂ​ർ, എം. ​സേ​തു​മാ​ധ​വ​ൻ, എം.​സി. തൈ​ക്കാ​ട്, കെ.​സി. ശി​വ​ദാ​സ്, സു​നി​ൽ കൈ​ത​വ​ള​പ്പി​ൽ, എ.​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, പി.​എ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി​ജി പു​തു​രു​ത്തി, കെ. ​ഹ​രി കാ​റ​ളം, പ്ര​മോ​ദ് ചേ​ർ​പ്പ്, ബി​ന്ദു മാ​യ​ന്നൂ​ർ എ​ൻ. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

Those who tried to eliminate Azhikode while he was alive are afraid of him even though he is dead