Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 9:23 AM IST

    അവർ

    അവർ
    Listen to this Article

    ആ​രെ​​ന്റെ ആ​രാ​മ​ത്തി​ന്റെ

    അ​ടി​മ​ണ്ണു​ക​ൾ മെ​ല്ലെ​യി​ള​ക്കി

    അ​വി​ടെ​യ​വ​ർ വി​ത​റീ​ടു​ന്നു

    അ​രു​താ​യ്മ​ത​ൻ വി​ത്തു​ക​ൾ മെ​ല്ലെ.

    ആ​ഹാ​രം തേ​ടും കൈ​യി​ൽ

    ആ​യു​ധ​മാ​യ് മ​ത​വും ന​ൽ​കി

    അ​പ​ര മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ആ​വോ​ളം സി​ര​ക​ളി​ലേ​കി

    അ​വ​രെ​െൻറ തെ​രു​വി​ൽ​വ​ന്നു

    അ​ധി​കാ​ര​മു​റ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    അ​വ​ർ തീ​ർ​ത്തൊ​രു മു​ൾ​വേ​ലി​ക​ളാ​ൽ

    അ​തി​ലെ​ന്നു​ടെ ചോ​ര​പൊ​ടി​ഞ്ഞു.

    അ​വ​രാ ര​ഥ​ച​ക്ര​മു​രു​ട്ടി

    അ​ശ്വ​ങ്ങ​ളോ​ടി ന​ട​ന്നു

    അ​ന്നെ​​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം നൊ​ന്തു

    അ​വ​രാ​വ​ഴി വെ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു.

    അ​വ​രാ​ന​ദി മു​ങ്ങി​നി​വ​ർ​ന്നു

    അ​വ​രാ​ര​തി ഉ​ഴി​യു​ന്ന​ല്ലോ

    അ​വ​രെ​ന്നു​ടെ ചി​ത്രം പോ​ലും

    അ​വ​രു​ടെ നി​റ​മാ​ക്കീ​ടു​ന്നു!

    അ​വ​രെ​ന്നി​ൽ അ​തി​രു വ​ര​ച്ചു

    അ​വ​രെ​ന്നി​ൽ മ​തി​ലു​ക​ൾ തീ​ർ​ത്തു

    അ​വ​രെ​ന്നി​ൽ മു​റി​വു​ക​ൾ തീ​ർ​ത്തു

    അ​വ​രെ​ന്നെ മു​റി​ച്ചു പ​കു​ത്തു!

    poemliteratureSaudi Arabia
