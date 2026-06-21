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    Literature
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 10:15 AM IST

    മ​ഴ​ക​ളി​ങ്ങി​നെ പ​ല​വി​ധം

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    മ​ഴ​ക​ളി​ങ്ങി​നെ പ​ല​വി​ധം
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    ച​ന്നം പി​ന്നം ചി​ണു​ങ്ങി പെ​യ്യു​ന്ന

    വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യ്​​ക്കൊ​രു കു​ഞ്ഞു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ

    ഓ​മ​ന​ത്തം തു​ളു​മ്പു​ന്ന മു​ഖ​മാ​ണ്

    ഉ​യ​രു​ന്ന പു​തു​മ​ണ്ണി​െൻറ മ​ണം പോ​ൽ,

    ചു​ണ്ടി​ൽ കി​നി​യു​ന്ന മു​ല​പ്പാ​ൽ ഗ​ന്ധം.

    ക​ള​ങ്ക​മേ​തു​മി​ല്ലാ​തെ, നോ​വും വേ​വും മ​റ​ക്കു​ന്ന, കി​ന്ന​രി പ​ല്ല്‌ കാ​ട്ടി

    ചി​രി​ക്കു​ന്ന, ക​നി​വു​ള്ള,

    ന​ന​വു​ള്ള ഒ​രു കു​ഞ്ഞു പൈ​ത​ൽ മ​ഴ.

    ചെ​റു​ങ്ങ​നെ പെ​യ്യു​ന്ന ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​യ്ക്ക്,

    എ​ന്നു​മൊ​രു

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​യു​ടെ നാ​ണം.

    ഇ​ട​വെ​യി​ലി​ൽ ഏ​റെ​യൊ​ളി​ച്ചു,

    പി​ന്നെ​യും പെ​യ്ത്,

    ഒ​ളി​ച്ചും ക​ണ്ടും, ക​ണ്ണു​പൊ​ത്തി

    ക​ളി​ക്കു​ന്നൊ​രു പാ​വാ​ട​ക്കാ​രി - കൗ​മാ​ര്യ​ത്തി​െൻറ, ശാ​ഠ്യ​ങ്ങ​ളും ചാ​പ​ല്യ​ങ്ങ​ളും.

    ഓ​രോ വ​ര​വി​ലും പു​ട​വ​മാ​റ്റി, താ​ളം മാ​റ്റി, കാ​ന്ത​നെ ത​ഴു​കാ​ൻ,

    അ​വ​നി​ൽ ആ​ണ്ടി​റ​ങ്ങി നെ​ഞ്ചി​ൽ ത​ല​വെ​ച്ചു​റ​ങ്ങാ​ൻ

    കൊ​തി​ക്കു​ന്നൊ​രു വെ​പ്രാ​ള​കാ​രി.

    ക​ർ​ക്കി​ട​ക​മ​ഴ​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും, രൗ​ദ്ര​ക​ളാ​യ

    സ്ത്രീ​ക​ളെ പോ​ലെ​യാ​ണ​ത്രെ!

    ക​ണ്ണ​കി​യും പാ​ഞ്ചാ​ലി​യും പോ​ലെ, ശ​പ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ടി​യ​ഴി​ച്ചു,

    ഉ​റ​ഞ്ഞു തു​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ. കാ​റ്റി​നോ​ടും ക​ട​ലി​നോ​ടും,

    കു​ന്നി​നോ​ടും മ​ല​യോ​ടും പ​ട​വെ​ട്ടു​ന്ന​വ​ർ,

    ഭൂ​മി​യു​ടെ നെ​ഞ്ച് പി​ള​ർ​ന്നു ചു​ടു നി​ണം ലാ​വ​യാ​ക്കി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന​വ​ർ,

    ഇ​ടി​യും മി​ന്ന​ലു​മാ​യി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി,

    ദു​രി​ത പെ​യ്തു ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ, ആ​ണ്ട​റു​തി​യു​ടെ -

    തീ​രാ​ശാ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ച​കം തു​റ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ.

    പ​ല​രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും പെ​യ്‌​തൊ​ഴു​കി,

    മ​നം മ​ടു​ത്ത മ​ഴ​ക​ൾ,

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഭ​ർ​തൃ ഗൃ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ​ത്രേ,

    ഏ​റ്റ പീ​ഡ​യോ​ർ​ത്തു പി​ന്നെ​യൊ​രി​ക്ക​ലും മ​ട​ങ്ങി​ല്ല​ത്രേ,

    അ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ​ത്രെ ഭൂ​മി​യി​ൽ മ​ഴ​യി​ല്ലാ​താ​വു​ന്ന​തും,

    വേ​ന​ലു​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തും, മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തും!

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    TAGS:Rainliteraturepoem malayalamgulfnewsmalayalam
    News Summary - There are many types of rain
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