Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 1 March 2026 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 2:51 PM IST

    ജീവിതം പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ

    മ​ഴ

    മ​ഴ തു​ട​ങ്ങി.

    അ​വ​ൻ കു​ട നി​വ​ർ​ത്തി​യി​ല്ല.

    ജീ​വി​തം അ​വ​നെ ന​ന​യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു

    ചി​ല പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യാ​ൽ

    കി​ട്ടാ​റി​ല്ല.

    കാ​ത്തി​രി​പ്പ്

    വാ​തി​ലി​നു മു​ന്നി​ൽ

    സ​മ​യം നീ​ണ്ടു.

    അ​വ​ൻ ക​യ​റി.

    ജീ​വി​തം പ​റ​ഞ്ഞു

    വൈ​കി​യെ​ത്തി​യ​തും

    എ​ത്തി​യ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ക​ണ്ണാ​ടി

    ക​ണ്ണാ​ടി​യി​ൽ

    അ​വ​ൻ ചി​രി​ച്ചു.

    പ​ക്ഷേ, ക​ണ്ണു​ക​ൾ

    ചോ​ദി​ച്ചു.

    ജീ​വി​തം മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു

    സ​ത്യം

    അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    വ​ഴി

    തെ​റ്റി​യെ​ന്ന് തോ​ന്നി

    അ​വ​ൻ തി​രി​ഞ്ഞു.

    ജീ​വി​തം തെ​ളി​ഞ്ഞു

    തി​രി​വും

    ഒ​രു വ​ഴി​യാ​ണ്.

    നി​ഴ​ൽ

    സൂ​ര്യ​ൻ മാ​റി.

    നി​ഴ​ൽ നീ​ളി.

    ജീ​വി​തം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു

    നീ​ളു​ന്ന​തെ​ല്ലാം

    ഇ​രു​ട്ട​ല്ല.

    പൂ​ട്ട്

    വാ​തി​ൽ അ​ട​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    അ​വ​ൻ മ​ടി​ച്ചു.

    ജീ​വി​തം തു​റ​ന്നു

    മ​റ്റൊ​രു സാ​ധ്യ​ത.

    ശ്വാ​സം

    വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​ൻ ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ത്തു.

    ജീ​വി​തം കു​റി​ച്ചു

    ജീ​വി​ക്കു​ന്നു

    എ​ന്ന​തു​മ​തി.

    ടി​ക്ക​റ്റ്

    ടി​ക്ക​റ്റ് കൈ​യി​ൽ.

    ട്രെ​യി​ൻ പോ​യി.

    ജീ​വി​തം പു​ഞ്ചി​രി​ച്ചു

    യാ​ത്ര

    ഇ​തു​വ​രെ

    ബാ​ക്കി.

    വി​ത്ത്

    മ​ണ്ണി​ൽ

    ഒ​ന്നും കാ​ണാ​നി​ല്ല.

    ജീ​വി​തം പ​റ​ഞ്ഞു

    ഇ​വി​ടെ

    ഒ​രു നാ​ളെ

    ഉ​റ​ങ്ങു​ന്നു.

    വി​ള​ക്ക്

    വി​ള​ക്ക്

    അ​ണ​യു​ന്നി​ല്ല.

    ജീ​വി​തം പ​റ​ഞ്ഞു

    ചെ​റു​വെ​ളി​ച്ച​വും

    ഇ​രു​ട്ടി​നെ

    തോ​ൽ​പി​ക്കും.

