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    Literature
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 10:22 AM IST

    മ​രം ഒ​രു വ​രം

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    മ​രം ഒ​രു വ​രം
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    ഇ​രു​മ്പാ​ണി ത​റ​ച്ചു ക​യ​റ​വേ

    മ​രം സ്വ​യം പ​റ​ഞ്ഞു

    ഇ​ള മ​ര​മാ​യി നി​ന്നാ​ൽ

    മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ത്ത് പാ​ക​മാ​യി​യെ​ന്ന

    തോ​ന്ന​ലാ​ണെ​ന്നെ​യാ​ദ്യം

    മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത്.

    മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളി​ൽ

    ക​ണ്ട കാ​ത​ലാ​ണ് ക​ട​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ

    പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്

    ക​ട​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​കാ​ത​ലി​ലാ​ണ്

    ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ണി​കേ​റ്റി മെ​രു​ക്കു​ന്ന​തും

    മൂ​പ്പാ​യാ​ലും മൂ​ത്തി​ല്ലാ​യെ​ന്ന്

    കാ​ണി​ക്കാ​ൻ മ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​നു​ഷ്യ​രെ​പ്പോ​ലെ നാ​ട്യ​ക്കാ​ർ അ​ല്ല​ല്ലോ!

    മ​രം മ​റ്റാ​രും കാ​ണാ​തെ

    സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യി ക​ര​ഞ്ഞു.

    പി​ൻ​കു​റി​പ്പ്: പൊ​ന്ന് കാ​യ്ച്ചി​ട്ടും പു​ര​മേ​ൽ ചാ​ഞ്ഞി​ട്ടേ​യി​ല്ല!

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    TAGS:malayalam poemgulfnewsliteraturegulfnewsmalayalam
    News Summary - The tree is a gift
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