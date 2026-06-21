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    Literature
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 2:45 PM IST

    സ്വപ്നത്തിന്‍റെ വിത്ത്

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    സ്വപ്നത്തിന്‍റെ വിത്ത്
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    മു​പ്പ​തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം

    പ്രാ​യ​മു​ള്ളൊ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​ൻ;

    റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ

    ശ്ര​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന്

    ആ​രോ അ​ട​ക്കം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചു​റ്റും വ​ലി​യ ബ​ഹ​ളം,

    ഒ​രു വി​ദേ​ശി​യു​ടെ

    ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന

    ലാ​ഘ​വ​ത്തോ​ടെ,

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളു​മാ​യി

    തി​ക്കി​ത്തി​ര​ക്കു​ന്നു...

    മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം

    ത​ക​ർ​ന്ന ത​ല​യോ​ട്ടി ക​ണ്ടാ​ൽ,

    പ​ഴ​ക്ക​ട​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച

    ര​ണ്ടാ​യി​പ്പി​ള​ർ​ന്നൊ​രു

    ബ​ത്ത​ക്ക​യാ​ണെ​ന്നേ തോ​ന്നൂ!

    അ​മ്പി​ളി​വ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ത​ളം​കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു ര​ക്തം

    അ​തി​ൽ,

    ഏ​തോ നാ​ടോ​ടി​പ്പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ

    മാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​തി​ർ​ന്ന

    പ​ല​നി​റ മു​ത്തു​ക​ൾ​പോ​ലെ,

    ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു

    സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന്റെ വി​ത്തു​ക​ൾ!

    ഇ​നി​യൊ​രു മ​ഴ​യി​ലും

    മു​ള​യ്ക്കാ​ത്ത വി​ത്തു​ക​ൾ!

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    TAGS:poemliteratureWriting
    News Summary - The seed of the dream
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