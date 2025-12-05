Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 1:55 PM IST

    ഇ​ന്ന​സെൻറും മ​ട്ട​ൻ ക​റി​യു​ടെ മ​ണ​വും

     റ​ഊ​ഫ് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന ഇ​ന്ന​സെ​ന്‍റി​നൊ​പ്പം)

    പ്ര​ശ​സ്ത ന​ട​ൻ ഇ​ന്ന​സെൻറി​ന്റെ ബാ​ല്യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടാ​യ ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​സെൻറി​ന്റെ നാ​ടാ​യ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ എം.​പി ആ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ന്ന​സെൻറ് ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ഓ​ർ​മ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ന​സെൻറ് ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം.

    അ​ന്ന് എ​ൻ.​സി.​സി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ.​സി.​സി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജി​ല്ല ക്യാ​മ്പ് ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ന​സെൻറും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന സ്കൂ​ളി​ൽ എ​ൻ.​സി.​സി.​യു​ടെ സു​വ​ർ​ണ​കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മാ​സ്റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ൻ.​സി.​സി​അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. ഇ​ന്ന​സെൻറി​ന്റെ നാ​ട്ടു​കാ​ര​നും പ​രി​ച​യ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്നു ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ ഓ​രോ സ്കൂ​ളു​കാ​രും അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട ഭ​ക്ഷ​ണം പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ത്യേ​കം പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് വേ​ണ്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ ത​ന്നെ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​വി​ടെ നി​ന്നോ ന​ല്ല മ​ട്ട​ൻ ക​റി​യു​ടെ മ​ണം. ഇ​ന്ന​സെൻറ് നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളും ക​രീം മാ​സ്റ്റ​റും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ല്ല മ​ട്ട​ൻ ക​റി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പെ​റോ​ട്ട​യും. കൊ​തി പൂ​ണ്ട ഇ​ന്ന​സെൻറ് വാ​തി​ലി​ന് അ​ടു​ത്തു​ത​ന്നെ നോ​ക്കി​നി​ന്നു. ഇ​ത് ക​ണ്ട ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്താ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്, നി​ന​ക്ക് വേ​ണോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച് ഇ​ന്ന​സെൻറി​നും ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു​ള്ള സ്കൂ​ളു​കാ​ർ വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ക​റി​യും മ​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന സ്കൂ​ളു​കാ​ർ മ​ട്ട​നും ബീ​ഫും ഒ​ക്കെ വെ​ച്ച് സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി അ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ന​സെൻറ് ര​സ​ക​ര​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന​യെ കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ ആ ​മ​ട്ട​ൻ ക​റി​യും ക​രീം മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​ണ് എ​ന്നും ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ന​സെൻറ് അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ന്ന​സെൻറി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ചി​ര​പ്ര​തി​ഷ്ഠ നേ​ടി​യ ന​ട​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന​യും ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന സ്കൂ​ളും പ​ച്ച​പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്നി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന​ക്കാ​രാ​യ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:mutton currymemmorynostalgia
