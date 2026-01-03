Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    3 Jan 2026 11:58 AM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 11:58 AM IST

    ദി ​പ്ര​സ​ന്റ്

    ദി ​പ്ര​സ​ന്റ്
    ഇ​വ​ർ

    എ​ന്റെ കാ​മു​കി​മാ​ർ

    നി​റ​പു​ഞ്ചി​രി​പ്പൂ​നി​ലാ​വി​ൽ

    പ്ര​ണ​യാ​തു​ര​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഞ​ങ്ങ​ൾ

    കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കും

    ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കും

    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ഹ​രി​ക്കും

    ചും​ബ​ന​മ​ഴ​യി​ൽ സ​ദാ ന​ന​ഞ്ഞി​രി​ക്കും

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ

    ഇ​ങ്ങി​നെ എ​ഴു​തി വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്

    'പ​ഴ​യ​ത്', 'ഇ​ന്ന​ലെ', 'ഭൂ​തം'

    അ​തെ​ല്ലാം മ​ര​വി​ച്ച്, മ​രി​ച്ച്, മ​റ​മാ​ടി​യ​ത്

    'നാ​ളെ', 'പു​തി​യ​കാ​ലം', 'ഭാ​വി'

    അ​തൊ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ

    കാ​ണേ​ണ്ടാ​ത്ത, കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടാ​ത്ത, പ​റ​യേ​ണ്ടാ​ത്ത​ത്

    എ​ന്റെ പ്ര​ണ​യി​നി​ക​ളെ

    എ​ന്ന​രി​കി​ൽ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നി​രി​ക്കൂ

    നി​ങ്ങ​ളെ ഞാ​ൻ പ്ര​ണ​യ​പ്പൂ​ർ​വം

    ഏ​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ട്ടെ

    മൈ ​ഡി​യ​ർ ച​ങ്ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ച​ങ്കീ​സ്

    ഇ​താ ഇ​വ​രാ​ണ് എ​ന്റെ കാ​മു​കി​മാ​ർ

    'ഇ​പ്പോ​ൾ', 'ഈ ​നി​മി​ഷം', 'ഇ​വി​ടെ'

    ആം​ഗ​ല​ത്തി​ൽ ഇ​വ​രെ ന​മു​ക്ക്

    Here and Now എ​ന്നു വി​ളി​ക്കാം

    അ​വ​ർ മ​തി

    അ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ മ​തി

    അ​വ​രോ​ടു​ള്ള പ്ര​ണ​യം മ​തി

    എ​ങ്കി​ൽ ജീ​വി​തം സ​ന്തോ​ഷ​ക​രം, സ​മാ​ധാ​ന​പ​രം

    ഇ​താ​ക​ട്ടെ എ​ന്റെ New Year Present

    'Be Present'

    poemLiteratueQatar Newspresents
    The Present
