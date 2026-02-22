Begin typing your search above and press return to search.
    ദുബൈയിലെ പിങ്ക് വിപ്ലവം

    ദുബൈയിലെ പിങ്ക് വിപ്ലവം
    ദു​ബൈ​യി​ലെ പ​ല രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ണു​തു​റ​ക്കാ​തെ കു​തി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ, ഗ്ലാ​സ്സി​ൽ സൂ​ര്യ​നെ കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്ന ആ​കാ​ശ​ഹ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഡം​ബ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശം. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യു​ടെ മ​ന്ദ​പ്ര​ഭ​യി​ൽ, ഞാ​ൻ ക​ണ്ട ദു​ബൈ അ​ത​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണി​നു കു​ളി​ർ​മ​യേ​കു​ന്ന ഒ​രു​ത​രം പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ൽ ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യു​​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​യി, മ​റ്റൊ​രു ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത പ​ക​രു​ന്ന ഒ​രു സ്വ​ർ​ഗ്ഗ​ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഫ്ല​മിം​ഗോ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്രം. ഗ്ലാ​സ് ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ ത​ടാ​ക​മാ​യി വി​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ദു​ബൈ​യു​ടെ റാ​ൽ​ഖോ​ർ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്.

    ആ ​യാ​ത്ര ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു അ​ത്ഭു​താ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ പി​ങ്ക് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു മ​നോ​ഹ​ര സ​ഞ്ചാ​രം. ഒ​രു വൈ​കു​ന്നേ​രം കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം ഇ​രു​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​യാ​ത്ര പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്തു; ഞാ​ൻ, ഭ​ർ​ത്താ​വും കു​ട്ടി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ ത​ന്നെ പു​റ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം, ‘ഫ്ലാ​മിം​ഗോ​ക​ളെ അ​ടു​ത്ത് കാ​ണ​ണം’ എ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​റി​യ കു​ടും​ബ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ ത​ന്നെ ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി. സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ മൃ​ദു​വാ​യ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ത​ടാ​ക​ത്തി​ന​രി​കി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​മ്പോ​ൾ, വെ​ള്ള​ത്തി​ന്മേ​ൽ പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ഫ്ലാ​മിം​ഗോ​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളെ വ​ര​വേ​റ്റു. ആ ​നി​മി​ഷം ഒ​രു യാ​ത്ര മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; അ​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ഒ​രു സ്മ​ര​ണ​യാ​യി മാ​റി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, മ​ന​സ്സി​ൽ ഏ​റെ ദൂ​രെ​യെ​ത്തി​ച്ചൊ​രു അ​ത്ഭു​ത​യാ​ത്ര. ‘സൈ​റ്റ് വി​സി​റ്റ്’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് എ​നി​ക്ക് എ​പ്പോ​ഴും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ന്‍റെ​യും ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഗ​ന്ധം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ ആ ​ദി​വ​സ​ത്തെ സൈ​റ്റ് വി​സി​റ്റ്, ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക​ണ​ക്ക്; ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു വി​സ്തൃ​തി; നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ അ​ള​വെ​ടു​പ്പ്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് വെ​റും കു​റ​ച്ച് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ആ ​അ​ഭ​യാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ൽ​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​മ​യം പ​തു​ക്കെ​യാ​യി. കാ​റ്റ് ത​ന്നെ ഒ​രു ഗാ​നം പോ​ലെ മാ​റി. മു​ന്നി​ൽ വെ​ള്ളം, അ​തി​ന്മേ​ൽ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം, അ​തി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ൽ പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫ്ലാ​മിം​ഗോ പ​ക്ഷി​ക​ൾ. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സ്വ​യം വ​ര​ച്ച ഒ​രു ചി​ത്ര​പ​ടം. അ​വ​രെ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​ർ പ​ക്ഷി​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി. അ​വ​ർ നി​ശ്ശ​ബ്ദ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ്. നീ​ണ്ട കാ​ലു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ നി​ശ്ച​ല​മാ​യി; ചി​ല​ത് ഒ​രു കാ​ലി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ ഭാ​ര​വും താ​ങ്ങാ​ൻ ഒ​രേ​യൊ​രു കാ​ലു മ​തി എ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പോ​ലെ. ചി​ല​ത് ത​ല താ​ഴ്ത്തി വെ​ള്ള​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ തി​ര​യു​ന്നു. ആ​ഹാ​ര​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ല​യ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ. നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഹ​ട്ടി​ന്‍റെ ജാ​ല​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ഞാ​ൻ അ​വ​രെ നോ​ക്കി നി​ന്നു. എ​ന്‍റെ ശ്വാ​സം പോ​ലും അ​വ​രെ അ​ല​ട്ടാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് തോ​ന്നി. അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ആ​രും വ​ലി​യ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചി​ല്ല. ക്യാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ ക്ലി​ക്ക് ശ​ബ്ദം പോ​ലും ഒ​രു പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ആ ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. ന​ഗ​ര​വും പ്ര​കൃ​തി​യും ശ​ത്രു​ക്ക​ള​ല്ല. ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ര​ണ്ട് ലോ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ​വ. ഒ​രു വ​ശ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ഹ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​റു​വ​ശ​ത്ത് വെ​ള്ള​ത്തി​ന്മേ​ൽ ചാ​യം​പൂ​ശി​യ പി​ങ്ക് പ്ര​തി​ബിം​ബ​ങ്ങ​ൾ. വി​ക​സ​നം ഉ​യ​രു​മ്പോ​ഴും, പ്ര​കൃ​തി അ​ടി​യു​റ​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഫ്ലാ​മിം​ഗോ​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ർ അ​ല്ല. അ​വ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്. ദൂ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​റ​ന്ന് എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ. ഈ ​ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഇ​ട​വേ​ള. വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യാ​യം. പി​ന്നെ വീ​ണ്ടും പ​റ​ക്കാ​ൻ ക​രു​ത്ത് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നി​ശ്ശ​ബ്ദ പ​രി​ശീ​ല​നം. അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ൽ ഈ ​സ്ഥ​ലം ഒ​രു ചെ​റു പേ​ജാ​യി​രി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ എ​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​തൊ​രു മു​ഴു​വ​ൻ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി മാ​റി. അ​ന്ന് ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത് ന​മു​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. നാം ​അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്; എ​ന്നാ​ൽ ആ​ത്മാ​വി​നെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​നി​ശ്ച​ല​ത​യാ​ണ്.

    മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, പി​ന്നോ​ട്ടു നോ​ക്കി. വെ​ള്ള​ത്തി​ന്മേ​ൽ പി​ങ്ക് നി​റം ഇ​നി​യും പ​ട​ർ​ന്നു​നി​ന്നു. സൂ​ര്യ​ൻ അ​ല്പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ന​ഗ​രം വീ​ണ്ടും എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. പ​ക്ഷേ എ​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ൽ ഒ​രു ഭാ​ഗം അ​വി​ടെ ത​ന്നെ നി​ന്നു. ഒ​രു കാ​ലി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫ്ലാ​മിം​ഗോ പോ​ലെ, നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ. ആ ​ദി​വ​സ​ത്തെ സൈ​റ്റ് വി​സി​റ്റ് ഒ​രു ബി​സി​ന​സ് യാ​ത്ര​യ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തെ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം. ദു​ബൈ​ടെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ, പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ശാ​ന്ത​ഗാ​നം.

