Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 2:32 PM IST

    ഒ​റ്റ​യ്ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ൻ

    ഒ​റ്റ​യ്ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ൻ
    ടോ​ണി എം. ​ആ​ൻ​റ​ണി

    Listen to this Article

    ഒ​റ്റ​യാ​യ​വ​നെ​യും ഒ​റ്റ​ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​നെ​യും

    ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഒ​രു​വേ​ള അ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ഷ,

    നി​ന​ക്ക​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​െൻറ,

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഷ​യാ​കാം...

    ഒ​രു നി​മി​ഷാ​ർ​ധം കൊ​ണ്ട് ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ,

    നി​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​ത്ത നി​ങ്ങ​ളെ,

    കാ​ൻ​വാ​സി​ലാ​ക്കി​യേ​ക്കാം.

    അ​യാ​ൾ പ​റ​യാ​തെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്,

    കു​ട​ത്തി​ലൊ​ളി​പ്പി​ച്ച വെ​ളി​ച്ച​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​കും,

    കൂ​ടെ​ക്കൂ​ടി​യ ക​റു​ത്ത​നി​ഴ​ലി​നെ

    ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​വും.

    വെ​ള്ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ സ്വ​പ്നം മാ​ത്രം

    കാ​ണു​ന്ന മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലി​രു​ന്ന് അ​യാ​ൾ മ​ഴ​യെ​യും

    തു​ലാ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച്​ പ​റ​യും.

    വ​റു​തി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് അ​യാ​ൾ

    മാ​മ്പ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും

    കു​ത്ത​രി​യും പ്ര​ഥ​മ​നും നി​റ​ഞ്ഞ

    സ​ദ്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പാ​ടും.

    ഈ ​ലോ​കം കാ​ണാ​ൻ അ​യാ​ൾ

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​യാ​ളു​ടെ ക​ണ്ണ​ട ഊ​രി​ത്ത​രും

    കാ​ണാ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ മാ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ത​രും.

    വേ​ന​ല​റു​തി​യി​ൽ വി​ണ്ട​ട​ർ​ന്ന

    ക​ണ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​യാ​ൾ ക​വി​ത​കൊ​ണ്ടൊ​രു

    ഇ​ട​വ​പ്പാ​തി പെ​യ്യി​ക്കും.

    ഒ​ടു​വി​ലൊ​രു മൃ​ദു​സ്മേ​ര​വു​മാ​യി

    അ​യാ​ൾ പ​തി​യെ യാ​ത്ര​പ​റ​യാ​നൊ​രു​ങ്ങും.

    ചു​മ​ലി​ലെ ഭാ​ണ്ഡം വീ​ണ്ടും കെ​ട്ടി​യൊ​രു​ക്കി

    നീ​ണ്ട യാ​ത്ര​യ്ക്കൊ​രു​ങ്ങും.

    ഒ​റ്റ​യ്ക്കി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​നെ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ

    സ്നേ​ഹം​കൊ​ണ്ടൊ​രു ത​ട​വ​റ​യൊ​രു​ക്ക​ണം.

    ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​ട​ന്നു​ക​ള​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ

    ക​വി​ത കൊ​ണ്ടൊ​രു ക​യ്യാ​മം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി

    ഹൃ​ദ​യ​ക്കൊ​ളു​ത്തി​ല​ങ്ങ​നെ ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടേ​ക്ക​ണം...

    TAGS:poem
    News Summary - The one who is alonepoem
