Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightകി​നാ​ക്ക​ളു​ടെ...
    Literature
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 9:43 AM IST

    കി​നാ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കി​നാ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ഒ​രു ന​ഗ​രം

    എ​പ്പോ​ഴാ​ണ്

    കി​നാ​ക്ക​ളു​ടെ

    കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​വു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലു​ന്തി

    വ​യ​റൊ​ട്ടി

    രൂ​പം കെ​ട്ട

    പ​ട്ടി​ണി​ക്കോ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്

    അ​ഭ​യ​മാ​വു​മ്പോ​ൾ.

    ഒ​രു നാ​ൾ

    നി​റം ചാ​ലി​ച്ച

    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    അ​വ​ൻ ന​ഗ​ര​മ​ണ​ഞ്ഞു.

    അ​വ​നും

    സൂ​ര്യ​ന​സ്ത​മി​ക്കാ​ത്ത

    സ്വ​പ്ന ന​ഗ​രി​യു​ടെ

    ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    ന​ഗ​ര ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ

    ത​ന്റെ ഉ​ട​ലും

    വ​ര​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന്

    അ​വ​നാ​ശി​ച്ചു.

    ഫാ​ക്ട​റി​പ്പു​ക​യു​റ​ഞ്ഞ

    ന​ഗ​ര​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    അ​വ​നു​ണ്ണു​ക​യും

    ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ത​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​റ​ക്കി

    വ​യ്ക്കാ​നൊ​രി​ടം തേ​ടി

    കാ​ൽ പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചോ​ര-

    യി​റ്റു​വോ​ളം ന​ഗ​ര​മ​ല​ഞ്ഞു.

    അ​വ​ന്റെ കി​നാ​ക്ക​ൾ

    സ്വ​പ്ന ന​ഗ​രി​യു​ടെ

    സു​വ​ർ​ണ ഒ​തു​ക്കു​ക​ളി -

    ലൊ​ന്നി​ൽ വീ​ണു ചി​ത​റി.

    അ​വ ആ​കാ​ശ ചെ​രു​വി​ൽ

    ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കൂ​ടി.

    എ​ല്ലാ രാ​ത്രി​ക​ളി​ലും ന​ക്ഷ​ത്ര​ക്കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ത്തി.

    ന​ഗ​ര​യോ​ര​ത്ത്

    പു​ഴു​വി​ഴ​യു​ന്ന

    അ​ഴു​കി​യ മാം​സ

    ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള

    ഓ​ട​യ്ക്ക​രി​കി​ൽ

    ഉ​റ​ക്ക​വും കാ​ത്ത്

    കി​ട​ക്കു​ന്ന

    അ​വ​നെ കാ​ണാ​ൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemBahrainliterature
    News Summary - The keeper of the windows
    Similar News
    Next Story
    X