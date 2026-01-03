Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_right...
    Literature
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:14 PM IST

    പു​തു​വ​ർ​ഷ​പ്പു​ല​രി​യി​ലെ ആ​ന​ന്ദം

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​വ​ർ​ഷ​പ്പു​ല​രി​യി​ലെ ആ​ന​ന്ദം
    cancel
    പു​തു​വ​ർ​ഷ രാ​വി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക​ഹ്റ​മാ​യു​ടെ സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ലേ​ഖ​ക​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തെ പു​തു​വ​ർ​ഷ​പ്പു​ല​രി​ക്ക് ന​ല്ല പു​തു​മ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പു​തു​വ​ർ​ഷ​രാ​വി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും ഓ​രോ മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ. വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ, റൈ​ഡു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ഉ​ത്സ​വ​യി​ട​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ​യോ​രോ​ന്നും. ഇ​വ​ക്കി​ട​യി​ലൊ​രു മ​ധ്യ​മ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഭാ​ര്യ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് യു​റേ​ക്കാ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് സെ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ട്ടി​ൽ എ​ന്തി​ന്റെ​യെ​ങ്കി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച്, ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ഒ​രേ​യൊ​രു കാ​ര​ണം. എ​നി​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ജോ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു മീ​റ്റി​ങ്ങി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണം. അ​വ​ർ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​വു​മി​ല്ല. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ബൂ​ർ​ഷ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തി​രി​പ്പ​ൻ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് അ​വ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ‘ആ​ന​ന്ദ’​വാ​ദ​ത്തി​നും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ കാ​പി​റ്റ​ലി​സ്റ്റ് ചേ​രി​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​രു സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ഇ​ട​നാ​ഴി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ട്ട​ൻ​ചാ​യ​യും വ​ട​യും ക​ടി​ച്ച് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി മ​ന​സ്സി​ൽ മി​ന്നി​മ​റ​യ​വെ​യാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലെ ലൈ​റ്റ് ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം കെ​ട്ടു​പോ​യ​ത്.

    പ​വ​നാ​യി ശ​വ​മാ​യി, പി​ന്നെ 991ലേ​ക്ക് തു​ട​ര​ത്തു​ട​രെ വി​ളി​യാ​യി...​നാ​ട്ടി​ലെ​പോ​ലെ പ​രാ​തി വി​ളി​ച്ച​വ​നെ ചീ​ത്ത പ​റ​യു​ന്ന ഏ​ർ​പ്പാ​ട് ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ള​രെ ബ​ഹു​മാ​നാ​ദ​ര​വു​ക​ളോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മെ​ഴു​കു​തി​രി വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം, നാ​ട്ടി​ൽ വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്റെ വെ​ള്ളി​വെ​ളി​ച്ചം പ​ര​ത്താ​നു​ള്ള മീ​റ്റി​ങ്ങി​നാ​യി പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി.

    മീ​റ്റി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​വ​ന്ന​പ്പോ​ഴു​ണ്ട്, മു​റ്റ​ത്ത് ലോ​റി, മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി​യ​ന്ത്രം, ഡ​സ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ന് പ​ണി​ക്കാ​ർ; ന​ല്ല ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റി​നെ വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​പ്ല​വം വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ണ്ട​ർ ഗ്രൗ​ണ്ട് കേ​ബി​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ത​ക​രാ​റു​ണ്ട്... റി​പ്പ​യ​റി​ന് സ​മ​യം അ​ൽ​പ​മ​ധി​കം വേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി ഓ​രോ വീ​ടി​നും ഓ​രോ ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ എ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പി​ന്നെ ക​ണ്ട​ത്.

    കാ​റ്റ​ടി​ച്ചാ​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങു​ന്ന ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​പ​ജീ​വ​നാ​ർ​ഥം എ​ത്തി​യ എ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ​ല്ലോ റ​ഹ്മാ​നാ​യ ത​മ്പു​രാ​നേ ഈ ​സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്!

    പ്ര​ശ്നം അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ല്ല. ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ കേ​ബ്ൾ എ​ന്റെ മെ​യി​ൻ സ്വി​ച്ചി​ലേ​ക്ക് ഫി​റ്റാ​കു​ന്നി​ല്ല, കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​മാ​ണ് കാ​ര​ണം. പു​തു​വ​ത്സ​ര രാ​വ് ഇ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​യാ​ൽ 2026 മൊ​ത്തം ഗോ​വി​ന്ദ​യാ​കു​മ​ല്ലോ എ​ന്ന് ശ​ങ്കി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ മെ​യി​ൻ സ്വി​ച്ച് ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ട​നെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. അ​പ്പോ​ൾ സ​മ​യം ഏ​താ​ണ്ട് രാ​ത്രി 11:30... അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ലെ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക ഒ​ന്നി​ന് പി​റ​കെ മ​റ്റൊ​ന്നാ​യി... ഉ​റ​ക്കം ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ണി​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ന്ന് പോ​കാ​ൻ വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ട് ഞാ​നും കു​ടും​ബ​വും ബെ​ഡ്റൂ​മി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. ഡ്രി​ല്ല​റു​ക​ളു​ടെ മു​ര​ൾ​ച്ച​യും, ബൂ​ട്ട്സി​ട്ട കാ​ൽ​പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും ബം​ഗാ​ളി​യു​ടെ​യും ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ സം​ഗീ​തം​പോ​ലെ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് തെ​ന്നി​വീ​ണു. നേ​രം വെ​ളു​ത്ത​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം ശു​ഭം. മെ​യി​ൻ ബോ​ഡ് മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു, ശേ​ഷം ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ വെ​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി, പി​ന്നീ​ട് കേ​ബ്ൾ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ക​റ​ന്റും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു, മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി​യ​ന്ത്രം കു​ഴി​ച്ച​യി​ട​ത്തി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല, പ​ഴ​യ​പോ​ലെ മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു, 2026 കൊ​ള്ളാ​മ​ല്ലോ!

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ​ണി​ക്കാ​ർ രാ​ത്രി ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​ട​മാ​ണ​ല്ലോ, ഒ​ന്ന് നോ​ക്കി​ക്ക​ള​യാം എ​ന്ന് ക​രു​തി. അ​തെ, ഇ​രു​ട്ട​ത്ത് പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ടു​ത്താ​യി വെ​ച്ചി​രു​ന്ന ലാ​പ്ടോ​പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​തേ​പോ​ലെ അ​വി​ടു​ണ്ട്!

    ഇ​താ​ണ് ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തെ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സ​ന്ദേ​ശം. ന​ന്മ​യു​ള്ള ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ, നാ​ട്ടി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ ന​ന്നാ​കും, നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ന​ന്നാ​കും... അ​വ​ർ പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ള​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത​ര നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു​പോ​ലും ത​ണ​ലാ​കും, അ​തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ സാ​ക്ഷി!

    ബി​ഗ് സെ​ല്യൂ​ട്ട് ക​ഹ്റ​മാ

    (ഖ​ത്ത​ർ ജ​ല വൈ​ദ്യു​തി വി​ഭാ​ഗം)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new yearliteratureQatar NewsKAHRAMAA
    News Summary - The joy of New Year's Eve
    Similar News
    Next Story
    X