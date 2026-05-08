Madhyamam
    Posted On
    date_range 8 May 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 10:05 AM IST

    എ.ഐ കാലം

    വരണ്ട ആകാശങ്ങളിൽ

    ഭൂമി മഴയായി പെയ്തിറങ്ങി

    പസിഫിക്കിൽ ചിറകു

    മുളച്ചൊരു സ്രാവ്

    അറ്റ്ലാന്റിക്കിലേക്ക് പറന്നു

    പണ്ടെങ്ങോ കടവോഴിഞ്ഞ

    തോണിക്കാരൻ കുമാരേട്ടൻ

    താൻ പുഴയിൽ

    കപ്പലൊടിക്കുന്നത്

    കൊച്ചു മകൻ

    ഫോണിൽ കാണിച്ചതുകണ്ട്

    അന്തം വിട്ടു

    പുഴയിലെറിഞ്ഞ വലയിൽ

    കുരുങ്ങിയ മീനുകൾ

    വലക്കാരനോട് സംസാരിച്ചു

    കുമാരേട്ടൻ ആത്മഗതം

    ചെയ്തു ഇതെന്തൊരു കാലം

    സുഹൃത്ത് ഗോപാലൻ

    പറഞ്ഞു, കലികാലം

    ഫോണിൽ കളിച്ചു

    കൊണ്ടിരുന്ന പിള്ളേർ

    തിരുത്തി- എ .ഐ കാലം

    TAGS:poemgulfliterature
    News Summary - The AI era
