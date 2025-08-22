Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    22 Aug 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 1:27 PM IST

    മൗ​നം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ശൂ​ന്യ​ത

    മൗ​നം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന ശൂ​ന്യ​ത
    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും

    വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ

    എ​ന്നി​ല​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​ത്

    ശൂ​ന്യ​ത..

    അ​ർ​ഥ​മി​ല്ലാ​ത്ത

    അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ

    അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പ്...

    അ​പൂ​ർ​ണ​ത​യു​ടെ

    അ​സ്വ​സ്ഥ​ത...

    എ​ന്നി​ലെ വ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ

    അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം

    നി​ഴ​ലാ​യി നീ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നി​ലെ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്

    വ​ർ​ണം പ​ക​ർ​ന്ന​ത്

    നീ​യാ​യി​രു​ന്നു...

    വേ​ന​ൽ​ചൂ​ടി​ലെ

    ഇ​ല​പൊ​ഴി​യും

    ശി​ശി​രം പോ​ൽ

    എ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ന്നും

    നി​ന്നോ​ർ​മ​ക​ൾ

    പൊ​ഴി​യു​ന്നു​വോ...

    ചാ​ഞ്ഞു​വീ​ഴും

    സൂ​ര്യ​നെ പോ​ൽ

    അ​സ്ത​മ​യ ശോ​ഭ

    മാ​യും സ​ന്ധ്യ​പോ​ൽ

    നീ​യും മാ​യു​ന്നു​വോ...

    എ​ന്നി​ലെ ശൂ​ന്യ​ത

    നി​ന്റെ

    മാ​യം ചേ​ര്‍ത്ത

    സ്നേ​ഹ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ

    ആ​ക​ത്തു​ക..

    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ

    തി​രി​കൊ​ളു​ത്താ​ൻ

    മ​ന​സ്സി​ന്റെ ഇ​രു​ണ്ട കോ​ണി​ൽ

    നീ ​അ​ഗ്നി​യാ​യ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ഓ​ർ​ത്തി​ല്ല അ​ത് ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​യ​ത്

    കെ​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്...

    വി​ര​ഹം മ​റ​വി​യു​ടെ

    മ​റ്റൊ​രു പേ​രെ​ന്ന്

    നി​ന്നി​ലൂ​ടെ ഞാ​ൻ

    തി​രി​ച്ച​റി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ ശൂ​ന്യ​ത

    കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രു​ന്നു...

