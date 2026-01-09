Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    9 Jan 2026 2:37 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 2:37 PM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഭൂ​ച​ല​ന​വും ജോ​ർ​ഡ​ൻ യാ​ത്ര​യും

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഭൂ​ച​ല​ന​വും ജോ​ർ​ഡ​ൻ യാ​ത്ര​യും
    ഷെ​ഫീ​ല യാ​സി​ർ ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ

    പെ​ട്ര​യി​ൽ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ 5.30ന് ​ആ​യി​രു​ന്നു ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്ക് ഉ​ള്ള ഫ്ലൈ​റ്റ്. മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കെ​ങ്കി​ലും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്ത​ണം. രാ​ത്രി എ​ന്നും വൈ​കി ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്ന് 12 മ​ണി​ക്ക് ത​ന്നെ ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്നു. അ​ലാ​റം ചി​ല​പ്പോ​ൾ പ​ണി ത​രാ​റു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് കെ​ട്ടി​യോ​ന് ഉ​റ​ക്കം കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ര​ണ്ട് മ​ണി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ന്നെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തി. ഒ​രു 2.45 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഞ​ങ്ങ​ൾ റെ​ഡി​യാ​യി. റി​ട്ടേ​ൺ ടി​ക്ക​റ്റ് രാ​ത്രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കാ​ർ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ യാ​ത്ര പോ​കാ​റ്.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​ർ എ​ടു​ത്ത് ഹൈ​വേ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി. കു​റ​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് കാ​ർ പെ​ട്ടെ​ന്ന് വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ വ​ല​ത്തോ​ട്ട് വെ​ട്ടി തെ​ന്നി​മാ​റി. ട​യ​ർ പ​ഞ്ച​ർ ആ​കു​ന്ന പോ​ലെ ഒ​രു കു​ലു​ക്ക​വും. ഞാ​ൻ ദേ​ഷ്യം പി​ടി​ച്ച് കെ​ട്ടി​യോ​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു ഉ​റ​ക്കം ശ​രി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല ഇ​നി ഞാ​ൻ ഓ​ടി​ക്കാ​മെ​ന്ന്. അ​തൊ​ന്നും അ​ല്ല കാ​റി​ന്റെ ട​യ​ർ പ​ഞ്ച​ർ ആ​യി പ​ണി കി​ട്ടി​യ​താ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു​വെ​ന്ന് കെ​ട്ടി​യോ​ൻ. ഞ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗം വ​ണ്ടി സൈ​ഡ് ആ​ക്കി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. നാ​ല് ട​യ​റി​നും ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വും ഇ​ല്ല. എ​ന്താ ഇ​പ്പൊ പ​റ്റി​യ​ത്, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് എ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​രെ ഞാ​ൻ അ​ങ്ങേ​രെ കു​റ്റം പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഉ​റ​ങ്ങാ​ത്ത​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ്, ചെ​റു​പ്പ​മ​ല്ല, ഉ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ണി​കി​ട്ടും എ​ന്നൊ​ക്കെ. പ​ക്ഷേ ആ​ള് എ​ന്നോ​ട് ത​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു.. ഞാ​ൻ ഉ​റ​ങ്ങി​യ​ത​ല്ല... എ​ന്താ ഇ​പ്പൊ.. ഇ​ന്ന് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​ലോ​ചി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കം ത​ല പു​ണ്ണാ​ക്കാ​തെ ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്ക് ഫ്ലൈ​റ്റ് ക​യ​റി.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ വി​സ കി​ട്ടും

    ജോ​ർ​ഡ​ൻ പാ​സ് (70 ജോ​ർ​ഡ​ൻ ദി​നാ​ർ) ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് വി​സ​യു​ടെ 40 ദി​നാ​ർ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യം വ​ന്നി​ല്ല. അ​ത് പോ​ലെ ജോ​ർ​ദാ​ൻ പാ​സ് വെ​ച്ച് നാ​ൽ​പ​തോ​ളം ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളോ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ പു​രാ​ത​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ പെ​ട്ര​യാ​ണ്. യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​ണ് ഇ​ത്. പെ​ട്ര​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ൻ​ട്രി ഫീ 50 ​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ദി​നാ​ർ ആ​ണ്. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ പാ​സ്സ് എ​ടു​ത്താ​ൽ ന​മ്മു​ക്ക് അ​തെ​ല്ലാം ലാ​ഭം ആ​ണ്.

    ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഡ്രൈ​വ​ർ പു​റ​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ർ​ഡ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​മ്മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് യു​നെ​സ്കോ ലോ​ക അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ പെ​ട്ര കാ​ണാ​ൻ മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​ണം. കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​ള്ള ഓ​രോ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു ഒ​രു അ​റ്റം​നി​ന്ന് പോ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ചാ​വു ക​ട​ലി​ൽ കു​റെ പേ​ർ വെ​ള​ള​ത്തി​ൽ പൊ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന് ര​സി​ക്കു​ന്നു.

    ന​ല്ല ത​ണു​പ്പ് ഉ​ള്ള​തി​നാ​ലും ഇ​നി​യും യാ​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ടി ഇ​രു​ന്ന​തി​നാ​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. പി​ന്നെ പി​ങ്ക് നി​റ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള ത​ടാ​കം ക​ണ്ടു. ഡ്രൈ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു ആ ​കാ​ണു​ന്ന മ​ല​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ആ​ണ് ഇ​സ്രാ​ഈ​ലും ഫ​ല​സ്തീ​നും ഉ​ള്ള വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഇ​റാ​ന്റെ മി​സൈ​ലു​ക​ൾ പാ​ഞ്ഞു പോ​കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു എ​ന്നൊ​ക്കെ. പി​ന്നെ​യും യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. കൂ​റ്റ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ലി​ഫ്റ്റി​ൽ​ന്ന് താ​ഴോ​ട്ട് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു പോ​ലെ. ചെ​വി​യി​ൽ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി. താ​ഴോ​ട്ടാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പോ​യി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ പ​ഞ്ഞി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ചെ​വി​യി​ൽ വെ​ച്ചോ​ളു എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി.

    അ​വി​ടെ​യും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​പോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രു മ​മ്മി​യു​ണ്ട്. അ​തും​ക​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​റി​ൽ വീ​ണ്ടും യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. ലാ​വ​പൊ​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​യ കൂ​റ്റ​ൻ മ​ല​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട് അ​ങ്ങ​നെ പെ​ട്ര​യി​ലെ മ​ല​ക​ളി​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ൾ​ക്ക് മു​ന്നേ നി​ർ​മി​ച്ച ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​ക്കും നോ​ക്കി​നി​ന്നു​പോ​യി.. വാ​ദി റാം ​മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജീ​പ്പ് സ​വാ​രി​യും ചെ​യ്ത് അ​ന്ന് അ​വി​ടെ ത​ങ്ങി. പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വ​യ്യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഇ​ത്തി​രി ചി​ല​വേ​റി​യ ഇ​ട​മാ​ണ്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ​റൈ​നി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 2.58 ന് ​ഭൂ​ച​ല​നം ഉ​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത് എ​ന്താ​ണ് രാ​വി​ലെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന്.

    2025 എ​ന്ന വ​ർ​ഷം എ​നി​ക്ക് ത​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ർ​മ ഇ​ത് ത​ന്നെ ആ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​ർ​ന​ട​പ്പും സ്വ​വ​ർ​ഗ​ര​തി​യും കാ​ര​ണം ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഭൂ​മി​യെ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ച്ചു അ​വ​രെ ശി​ക്ഷി​ച്ചു എ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​നി​ലും ബൈ​ബി​ളി​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള ച​രി​ത്ര ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​ന്ന് ത​ന്നെ ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി.

    TAGS:earthquakejordangulfBahrain
    News Summary - The earthquake in Bahrain and the trip to Jordan
