അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തുരുത്തും ജീവിതത്തിന്റെ പെടാപ്പാടുകളുംtext_fields
മലയാള നോവല് സാഹിത്യത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ രചനയാണ് പി.എഫ്. മാത്യൂസിന്റെ ‘കാണായ്മ.’ ‘പുറപ്പെട്ട് പോകല്’ എന്ന പ്രമേയത്തെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിര്ത്തുമ്പോഴും, ഒരു തുരുത്തിലെ അപ്രത്യക്ഷമാകലുകളും അനേകം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതയാത്രകളും ഇഴചേര്ത്താണ് നോവല് വികസിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത നോവല് സങ്കേതങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട്, ഒരു ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും വര്ത്തമാനവും ഈ കൃതി അനാവൃതമാക്കുന്നു.
ബാലു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതം നോവലില് പൂർണമാകുന്നത് അയാള് തനിച്ചായതുകൊണ്ടല്ല; മറിച്ച് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വൈവിധ്യമാര്ന്ന മനുഷ്യരിലൂടെയാണ്. സുന്ദരി, മരപ്പാഴ്, പണിക്കര്, കോമ, കൈപ്പാടന്, പോള് തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങള് കേവലം നിഴലുകളല്ല, മറിച്ച് തുരുത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ ലോകമാണ്. മാഞ്ഞൂരാനില് നിന്നും സൗദയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം യഥാർഥത്തില് ഒരു ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള വാതില് തുറക്കലാണ്.
മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനായി നടത്തുന്ന സാഹസികമായ പെടാപ്പാടുകള് ഈ നോവലില് ഉടനീളം കാണാം. ജീവിതത്തിലെ ബദ്ധശത്രുക്കളായ സൗദയും സുന്ദരിയുടെ അമ്മയും നോവലിന്റെ അന്ത്യത്തില് ഒന്നിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കളങ്കമില്ലാത്ത സാക്ഷ്യമാണ്. ആതുരതയുടെയും നിസ്സഹായതയുടെയും നിമിഷങ്ങളില് എല്ലാ പകയും അലിഞ്ഞുപോകുന്നു എന്ന വലിയ സത്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു.
ഒരു മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകന്റെ വീക്ഷണകോണില് നിന്ന് നോക്കുമ്പോള്, ഈ നോവല് അതിജീവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലമാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. പ്രാദേശിക ലേഖകന് മുതല് പത്രത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയില് നില്ക്കുന്നവര് വരെ വാര്ത്തകള്ക്ക് പിന്നാലെ പായുമ്പോള് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാഴ്ച ദയനീയമാണ്. ഒരു പത്രപ്രവര്ത്തകന് നോവലിസ്റ്റായി മാറുമ്പോഴും ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴും ഉള്ളില് ഉറങ്ങുന്ന ആദര്ശബോധം അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു. താന് നേടിയ സൗകര്യങ്ങളേക്കാള് വലുത് മുറുകെപ്പിടിച്ച ആദര്ശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് ‘കാണായ്മ’ എന്ന നോവല് അതിന്റെ പൂർണത കൈവരിക്കുന്നത്.
തുരുത്തിന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാകല് കേവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് സംസ്കാരത്തിന്റെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും മാറ്റം കൂടിയാണ്. വാര്ത്ത തേടിയുള്ള അലച്ചിലുകള്ക്കിടയില് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യത്വത്തെയും, ഒടുവില് ആദര്ശത്തിനുവേണ്ടി സുരക്ഷിത താവളങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ വീര്യത്തെയും പി.എഫ്. മാത്യൂസ് ഹൃദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാണായ്മക്കും പിന്നില് മറ്റൊരു കണ്ടെത്തലിന്റെ വിത്തുണ്ടെന്ന് ഈ നോവല് നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ നോവലിനെ കേവലം ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എന്നതിലുപരി, പത്രപ്രവര്ത്തകരുടെ അതിജീവന പോരാട്ടമായി വായിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. വാര്ത്തകള്ക്ക് പിന്നാലെ പായുമ്പോള് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ വഴിയില് എവിടെയോ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ നേര്ചിത്രമാണിത്. പ്രാദേശിക പത്രപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ കഠിനമായ വഴികളിലൂടെയാണ് നോവല് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഓരോ വാര്ത്തയും കേവലം അക്ഷരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഒരാളുടെ അധ്വാനവും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. വാര്ത്ത തേടിയുള്ള ഈ പാച്ചിലിനിടയില് സ്വന്തം കുടുംബവും സ്വകാര്യ ജീവിതവുംപോലും വാര്ത്താലോകത്തിന് ബലി നല്കേണ്ടിവരുന്ന പത്രപ്രവര്ത്തകരുടെ നിസ്സഹായത നോവലില് തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.
ഒരു പ്രാദേശിക റിപ്പോര്ട്ടില്നിന്നും പത്രത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്കും, പിന്നീട് ഒരു നോവലിസ്റ്റെന്ന നിലയിലേക്ക് പ്രശസ്തിയിലേക്കും ഒരാള് പരിവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള് അയാളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മാറുന്നുണ്ട്. എന്നാല്, ഈ ബാഹ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അയാളുടെ ഉള്ളിലെ ആദര്ശവാദിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താന് കഴിയുന്നില്ല. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴും താന് മുറുകെപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങള്ക്കായി അവയെല്ലാം തട്ടിക്കളയാന് കാണിക്കുന്ന ആർജവമാണ് ഈ നോവലിനെ സജീവമാക്കുന്നത്.
താന് ചെയ്യുന്ന ജോലി തനിക്ക് വലിയ പദവിയേക്കാള് വലുതാണ്, താന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നീതിക്കും സത്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് നോവലിലെ പത്രപ്രവര്ത്തകന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ വാര്ത്തകള്ക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നവരുടെ ജീവിതം ഒരു ഘട്ടത്തില് അപ്രത്യക്ഷമാകലുകളിലേക്ക് (കാണായ്മകളിലേക്ക്) നയിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, അവര് തങ്ങളുടെ ആദര്ശങ്ങളില് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. ആ ഉറച്ചുനിൽപിലാണ് നോവലിന്റെ യഥാർഥ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത്.
സുരക്ഷിതമായ ഒരു കരിയര് കെട്ടിപ്പടുക്കാന് അവസരമുണ്ടായിട്ടും, താന് മുറുകെപ്പിടിച്ച ആദര്ശങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി അവയെല്ലാം തട്ടിക്കളയാന് കാണിക്കുന്ന ആർജവമാണ് ഒരു പത്രപ്രവര്ത്തകനെ നോവലില് വേറിട്ടുനിര്ത്തുന്നത്. അധികാരത്തിന്റെയോ പ്രശസ്തിയുടെയോ നിഴലില് ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ, സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോള് അയാള്ക്ക് തന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാല്, ആ നഷ്ടപ്പെടലിലാണ് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം ജ്വലിച്ചുനില്ക്കുന്നത്.
പലപ്പോഴും പത്രപ്രവര്ത്തകന് ഒരു നോവലിസ്റ്റായി മാറുമ്പോഴും അയാളുടെ ഉള്ളിലെ വാര്ത്താവേഷം മരിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളില് തൃപ്തനാകാതെ, സമൂഹത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന സത്യങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടാന് അയാള് ശ്രമിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങള് മാറുമ്പോള് ആദര്ശങ്ങളില്നിന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാന് സമൂഹം പ്രേരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, താന് വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതുന്ന ‘കാണായ്മ’യിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പത്രപ്രവര്ത്തകന് സാന്നിധ്യമാണ്.
വാര്ത്തക്കുപിന്നാലെ പോകുമ്പോള് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അനേകം പത്രപ്രവര്ത്തകരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാം. നോവലിലും ഈയൊരു നിസ്സഹായതയും അതേസമയം ആവേശവും പ്രകടമാണ്. ഒരു വാര്ത്തയിലൂടെ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരാന് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് അവരെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നത്. ഒടുവില്, താന് പടുത്തുയര്ത്തിയ സൗകര്യങ്ങളേക്കാള് വലുത് തന്റെ ആദര്ശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോള്, ആ പത്രപ്രവര്ത്തകന് യഥാർഥത്തില് ഒരു പുതിയ ജീവിതം കണ്ടെത്തുകയാണ്.
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