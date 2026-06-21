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    Literature
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 2:37 PM IST

    അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന തു​രു​ത്തും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പെ​ടാ​പ്പാ​ടു​ക​ളും

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    അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന തു​രു​ത്തും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പെ​ടാ​പ്പാ​ടു​ക​ളും
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    മ​ല​യാ​ള നോ​വ​ല്‍ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ര​ച​ന​യാ​ണ് പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സി​ന്റെ ‘കാ​ണാ​യ്മ.’ ‘പു​റ​പ്പെ​ട്ട് പോ​ക​ല്‍’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ര്‍ത്തു​മ്പോ​ഴും, ഒ​രു തു​രു​ത്തി​ലെ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​ക​ലു​ക​ളും അ​നേ​കം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​യാ​ത്ര​ക​ളും ഇ​ഴ​ചേ​ര്‍ത്താ​ണ് നോ​വ​ല്‍ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നോ​വ​ല്‍ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളെ പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്, ഒ​രു ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​വും ഈ ​കൃ​തി അ​നാ​വൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ബാ​ലു എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം നോ​വ​ലി​ല്‍ പൂ​ർ​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​യാ​ള്‍ ത​നി​ച്ചാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല; മ​റി​ച്ച് അ​യാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. സു​ന്ദ​രി, മ​ര​പ്പാ​ഴ്, പ​ണി​ക്ക​ര്‍, കോ​മ, കൈ​പ്പാ​ട​ന്‍, പോ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ കേ​വ​ലം നി​ഴ​ലു​ക​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് തു​രു​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യും ഓ​രോ ലോ​ക​മാ​ണ്. മാ​ഞ്ഞൂ​രാ​നി​ല്‍ നി​ന്നും സൗ​ദ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ല്‍ തു​റ​ക്ക​ലാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ ജീ​വി​ക്കാ​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യ പെ​ടാ​പ്പാ​ടു​ക​ള്‍ ഈ ​നോ​വ​ലി​ല്‍ ഉ​ട​നീ​ളം കാ​ണാം. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ബ​ദ്ധ​ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​യ സൗ​ദ​യും സു​ന്ദ​രി​യു​ടെ അ​മ്മ​യും നോ​വ​ലി​ന്റെ അ​ന്ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ക​ള​ങ്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. ആ​തു​ര​ത​യു​ടെ​യും നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ടെ​യും നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ല്ലാ പ​ക​യും അ​ലി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന വ​ലി​യ സ​ത്യം ഇ​വി​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്റെ വീ​ക്ഷ​ണ​കോ​ണി​ല്‍ നി​ന്ന് നോ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, ഈ ​നോ​വ​ല്‍ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ത​ല​മാ​ണ് തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ലേ​ഖ​ക​ന്‍ മു​ത​ല്‍ പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ വ​രെ വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ പാ​യു​മ്പോ​ള്‍ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്. ഒ​രു പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ നോ​വ​ലി​സ്റ്റാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ഴും ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ഉ​ള്ളി​ല്‍ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന ആ​ദ​ര്‍ശ​ബോ​ധം അ​യാ​ളെ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​ക്കു​ന്നു. താ​ന്‍ നേ​ടി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ള്‍ വ​ലു​ത് മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച ആ​ദ​ര്‍ശ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ‘കാ​ണാ​യ്മ’ എ​ന്ന നോ​വ​ല്‍ അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​രു​ത്തി​ന്റെ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​ക​ല്‍ കേ​വ​ലം ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​ന്ന​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​റ്റം കൂ​ടി​യാ​ണ്. വാ​ര്‍ത്ത തേ​ടി​യു​ള്ള അ​ല​ച്ചി​ലു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തെ​യും, ഒ​ടു​വി​ല്‍ ആ​ദ​ര്‍ശ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സു​ര​ക്ഷി​ത താ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ വീ​ര്യ​ത്തെ​യും പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സ് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ കാ​ണാ​യ്മ​ക്കും പി​ന്നി​ല്‍ മ​റ്റൊ​രു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ന്റെ വി​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഈ ​നോ​വ​ല്‍ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​നോ​വ​ലി​നെ കേ​വ​ലം ഒ​രു ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ഷ്ടം. വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ പാ​യു​മ്പോ​ള്‍ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം ത​ന്നെ വ​ഴി​യി​ല്‍ എ​വി​ടെ​യോ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടം മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ നേ​ര്‍ചി​ത്ര​മാ​ണി​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ഠി​ന​മാ​യ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നോ​വ​ല്‍ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വാ​ര്‍ത്ത​യും കേ​വ​ലം അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ള​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രാ​ളു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​ണ്. വാ​ര്‍ത്ത തേ​ടി​യു​ള്ള ഈ ​പാ​ച്ചി​ലി​നി​ട​യി​ല്‍ സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​വും സ്വ​കാ​ര്യ ജീ​വി​ത​വും​പോ​ലും വാ​ര്‍ത്താ​ലോ​ക​ത്തി​ന് ബ​ലി ന​ല്‍കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത നോ​വ​ലി​ല്‍ തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്കും, പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു നോ​വ​ലി​സ്റ്റെ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ശ​സ്തി​യി​ലേ​ക്കും ഒ​രാ​ള്‍ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ള്‍ അ​യാ​ളു​ടെ ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​ബാ​ഹ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും അ​യാ​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലെ ആ​ദ​ര്‍ശ​വാ​ദി​യെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും താ​ന്‍ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി അ​വ​യെ​ല്ലാം ത​ട്ടി​ക്ക​ള​യാ​ന്‍ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ജ​വ​മാ​ണ് ഈ ​നോ​വ​ലി​നെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​ന്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന ജോ​ലി ത​നി​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ദ​വി​യേ​ക്കാ​ള്‍ വ​ലു​താ​ണ്, താ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നീ​തി​ക്കും സ​ത്യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് നോ​വ​ലി​ലെ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്. ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​തെ വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ പാ​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​ക​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് (കാ​ണാ​യ്മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്) ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും, അ​വ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. ആ ​ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​പി​ലാ​ണ് നോ​വ​ലി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ത്മാ​വ് കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു ക​രി​യ​ര്‍ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും, താ​ന്‍ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​വ​യെ​ല്ലാം ത​ട്ടി​ക്ക​ള​യാ​ന്‍ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ജ​വ​മാ​ണ് ഒ​രു പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നെ നോ​വ​ലി​ല്‍ വേ​റി​ട്ടു​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യോ പ്ര​ശ​സ്തി​യു​ടെ​യോ നി​ഴ​ലി​ല്‍ ഒ​തു​ങ്ങി​ക്കൂ​ടാ​തെ, സ​ത്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മ്പോ​ള്‍ അ​യാ​ള്‍ക്ക് ത​ന്റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ആ ​ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ലി​ലാ​ണ് അ​യാ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വം ജ്വ​ലി​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ ഒ​രു നോ​വ​ലി​സ്റ്റാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ഴും അ​യാ​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലെ വാ​ര്‍ത്താ​വേ​ഷം മ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഭൗ​തി​ക​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തൃ​പ്ത​നാ​കാ​തെ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൊ​ള്ളു​ന്ന സ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടാ​ന്‍ അ​യാ​ള്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​റു​മ്പോ​ള്‍ ആ​ദ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​ന്‍ സ​മൂ​ഹം പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും, താ​ന്‍ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന സ​ത്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പൊ​രു​തു​ന്ന ‘കാ​ണാ​യ്മ’​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​രു​ത്തു​റ്റ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്.

    വാ​ര്‍ത്ത​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​നേ​കം പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റും കാ​ണാം. നോ​വ​ലി​ലും ഈ​യൊ​രു നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യും അ​തേ​സ​മ​യം ആ​വേ​ശ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. ഒ​രു വാ​ര്‍ത്ത​യി​ലൂ​ടെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് അ​വ​രെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ല്‍, താ​ന്‍ പ​ടു​ത്തു​യ​ര്‍ത്തി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ള്‍ വ​ലു​ത് ത​ന്റെ ആ​ദ​ര്‍ശ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​വ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍, ആ ​പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു പു​തി​യ ജീ​വി​തം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:Cultureliteraturelife`writing exam
    News Summary - The disappearing tide and the hardships of life
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