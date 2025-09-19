Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightക​റു​പ്പ്
    Literature
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 11:44 AM IST

    ക​റു​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ക​റു​പ്പ്
    cancel

    ആ​കാ​ശം മ​ഴ​യു​ടെ മെ​തി​യ​ടി​യു​മി​ട്ട് ഭൂ​മി​യെ ആ​വോളം ച​വി​ട്ടി​മെ​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് തി​മി​ർ​ത്തു​പെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ഇ​രു​ണ്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​യെ നോ​ക്കി​നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ ത​ന്റെ മ​ന​സ്സും ഇ​തു​പോ​ലെ തെ​ളി​ച്ചം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഭാ​വി​യെ നോ​ക്കി നി​ർ​വി​കാ​ര​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന സ​ത്യം അ​യാ​ളെ വ​ല്ലാ​തെ ബ്ലേ​ഡ് കൊ​ണ്ട് വ​ര​യു​ന്ന പോ​ലെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. നീ​ണ്ട ഇ​രു​പ​ത്തി ആ​റാ​മ​ത്തെ പെ​ണ്ണു​കാ​ണ​ലും അ​ല​സി​പ്പോ​യ സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചൂ​ടു​ള്ള ക​ണ്ണീ​ർ ന​ര​ച്ച താ​ടി​രോ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങി.

    പു​രോ​ഗ​മ​നം എ​ന്ന ക​ള്ളി​യി​ലി​ട്ട് വ​ല്ലാ​തെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ കാ​ല​ത്തും ക​റു​പ്പ് ഒ​രു വി​ഷ​യ​വും വി​ഷ​മ​വും ആ​ണെ​ന്ന് അ​യാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത് കൊ​ച്ചു​മ​ക​ളെ കാ​ണാ​ൻ വ​രു​ന്ന ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ഓ​രോ ഒ​ഴി​ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്.

    വെ​ളു​പ്പാ​ണ് അ​ഴ​കി​ന്റെ നി​റം എ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ക്കാ​രാ​യ വെ​ള്ള​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്രം കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​യാ​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ക്രീ​മു​ക​ളും ലോ​ഷ​നു​മാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ർ വെ​ളു​പ്പി​നു​വേ​ണ്ടി വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ചാ​രു​ക​സേ​ര​യി​ൽ ചാ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഏ​ട്ട​ന്റെ പെ​ണ്ണി​നെ ഏ​ട്ട​ൻ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ ഉ​പ്പ​യോ​ടൊ​പ്പം കാ​ണാ​ൻ പോ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​വ​ന്നു. തൊ​ലി​ക്ക് തീ​രെ നി​റം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ബാ​പ്പ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് തെ​ളി​ഞ്ഞ അ​നി​ഷ്ടം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടെ​ന്ന വ​ണ്ണം

    ‘എ​ന​ക്ക് ഓ​ളെ ഉ​ള്ളൂ, എ​ന്റെ എ​ല്ലാം ഓ​ക്ക് മാ​ത്രം ഒ​ള്ള​താ, ഓ​ക്ക് മാ​ത്രം’ എ​ന്ന പെ​ണ്ണി​ന്റെ ഉ​പ്പാ​ന്റെ വ​ർ​ത്താ​നം ഉ​പ്പ​യെ ഒ​ന്ന് കു​ലു​ക്കി​യു​ണ​ർ​ത്തി. വി​ശാ​ല​മാ​യ തൈ​ത്തെ​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം കു​ല​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നാ​ളി​കേ​രം ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ തോ​ന്നി​യ വി​കാ​രം അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തി​നോ​ട് പി​ന്നീ​ട് ബാ​പ്പ പ​റ​യു​ന്ന​ത് കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘ആ ​ബ​ലി​യ തെ​ങ്ങി​ൻ​തോ​പ്പ് ക​ണ്ട​പ്പ​പി​ന്നാ ഓ​ക്ക് ന്റെ ​ഖ​ൽ​ബി​ല് നെ​റം ബെ​ചൂ​ട്ട് മോ​നെ’ അ​തും പ​റ​ഞ്ഞ് കു​മ്പ കു​ലു​ക്കി​യു​ള്ള ബാ​പ്പാ​ന്റെ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​തു​ക​ളി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ളെ കാ​ണാ​ൻ ഏ​ട്ട​ൻ പോ​കു​മ്പോ ഉ​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞ​തും ആ ​തെ​ങ്ങി​ൻ തോ​പ്പ് മാ​ത്രം ആ​ലോ​ചി​ച്ചാ മ​തീ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​ൾ വ​ന്നു​ക​യ​റി​യ​തി​ൽ പി​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​രു​ട്ട് പി​ടി​ച്ച ത​റ​വാ​ട് വെ​ളു​ത്തു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ക്ഷെ ഉ​പ്പാ​ന്റെ​യും ഏ​ട്ട​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​രു​ട്ട് ത​ളം കെ​ട്ടി​ത്ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ടാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും മ​രു​മോ​ളു​ടെ​യും സ്വ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച ഉ​പ്പ​യും ഏ​ട്ട​നും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലെ ക​റു​പ്പ് ഇ​ട​ക്കി​ടെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ​കാ​ര​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​റി​ഞ്ഞ മ​ന​സ്സു​മാ​യി അ​ടു​ക്ക​ള​പ്പു​റ​ത്തെ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ട്ടി ക​ര​യു​ന്ന അ​വ​രെ പ​ല​വ​ട്ടം ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന് ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സ് കൊ​തി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം.

    ഒ​ടു​ക്കം ഒ​രു നാ​ൾ ഒ​രു അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ത​നി​ച്ചാ​ക്കി മ​ര​ണം അ​വ​രെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​യ​തി​ന്റെ പ​തി​നാ​റാം നാ​ൾ ഇ​ക്ക​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു വെ​ളു​ത്ത പെ​ണ്ണ് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു പേ​രാ​ണ് ഇ​ക്ക എ​ന്നു തോ​ന്നി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു. ‘ഉ​പ്പൂ​പ്പ എ​ന്തി​നാ വെ​ഷ​മി​ക്കു​ന്നെ, എ​ത്ര​യോ ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​ദു​നി​യാ​വി​ൽ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​തെ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്തി​ൽ എ​നി​ക്ക് ഒ​രു വെ​ഷ​മ​വും ഇ​ല്ല. എ​ന്നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന, മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്’. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രാ​ളെ കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ട​ച്ചോ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ ആ​യു​സ്സ് ഞാ​ൻ ജീ​വി​ച്ചു​തീ​ർ​ക്കും ഇ​ൻ​ഷാ അ​ല്ലാ​ഹ്’

    ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ടെ​യും നി​ല​യി​ല്ലാ ക​യ​ത്തി​ൽ കൈ ​കാ​ലി​ട്ട​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​ല​ർ​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ത​ന്റേ​ടം അ​യാ​ളെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​റു​ത്തി​രു​ണ്ട മാ​നം അ​പ്പോ​ഴും ശ​ക്തി​യി​ൽ ക​ണ്ണീ​ർ പൊ​ഴി​ച്ചു കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsshortstorygulf news malayalam
    News Summary - the black
    Similar News
    Next Story
    X