Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    5 Sept 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:32 PM IST

    കുന്തി -കവിത

    lady
    cancel

    ചർമ്മണ്വതീ നീയെത്ര ഭാഗ്യവതി

    എൻ മകനെ നെഞ്ചിലേറ്റി ചായുറക്കിയോൾ

    എൻ മകനു കരുതലായി കാവലായോൾ

    എൻ മകനു ദുഗ്ദ്ധാമൃതം പകർന്നേകിയോൾ

    ഞാനിന്നും നമിയ്ക്കുന്നു നിന്നെ

    അമ്മേയെന്ന വിളിയലിയാത്തവൾ കുന്തി

    അറിയാതെ ചെയ്തൊരു കൗമാരചാപല്യം മുളപ്പിച്ച

    സൂര്യതേജസ്സിനെയൊഴുക്കി കളഞ്ഞവൾ

    ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലന്നു തൊട്ടിന്നോളവും ദുഃസ്വപ്നമകറ്റിയനിദ്രയുടെയർത്ഥഗതിയും

    സ്വാസ്ഥ്യവുമറിഞ്ഞിട്ടില്ലിന്നോളവും

    അന്നേ മരിച്ചവൾ കുന്തി

    ചുമന്നു തീരാത്തൊരു കുറ്റബോധത്തിനെയിരുചുമലിലുമേറ്റിയുരുകി പ്പൊലിഞ്ഞവൾ

    ഇന്നിതായീയവസാനമാത്രയിൽ

    ഇക്കനത്തയിരുട്ടിൻ്റെയുഗ്രവിശപ്പിൻ്റെ യന്നമായി നിൽക്കുന്നു നിന്നരുകിൽ

    ചോരയ്ക്കു ചോരകണക്കുതീർക്കുന്നതിനർത്ഥം ഗ്രഹിയാതെ

    പറയാൻ കഴിയാതെ ശിലപോലെയായവൾ

    അഗ്നിശിലപോലെയുരുകിപ്പിടഞ്ഞവൾ

    കെട്ടുപോയീയമാവാസിയിൽ

    മാഞ്ഞുപോയൊരാ സൂര്യതേജസ്സിനെ

    ചേർത്തുപിടിച്ചണച്ചൊരു

    നിൻ കരസ്പന്ദനമെങ്കിലുമെനിയ്ക്കായി നൽകുകയിത്തിരി നേരം

    ചുരത്തിക്കുതിയ്ക്കുന്നൊരീ ക്ഷീരധാരയടങ്ങട്ടെയൊരു നേർത്ത തേങ്ങലായി

    ഞാനുമൊരു കറുത്ത നക്ഷത്രമാവട്ടെ ചർമണ്വതീ!

    poem
