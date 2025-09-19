Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    19 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 11:24 AM IST

    പ​ഠി​ത്തം

    പ​ഠി​ത്തം
    ഈ​സൂ​ട്ട​നെ

    എ​ങ്ങ​നെ സ്കൂ​ളി​ൽ

    പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കും എ​ന്ന

    വേ​വ​ലാ​തി​യി​ലാ​ണ്

    പെ​ങ്ങ​ളി​പ്പോ​ൾ.

    അ​വ​ന്റെ കാ​ര്യം

    വി​ചി​ത്രം ത​ന്നെ...!

    യൂ​നി​ഫോ​മും...!

    ഒ​രു നൂ​ലി​ഴ​യാ​യി

    ആ ​ക​റു​ത്ത ച​ര​ടെ​ങ്കി​ലും

    അ​വ​ന്റെ അ​ര​യി​ലു​ണ്ട​ല്ലോ

    എ​ന്ന് ഞാ​ന​വ​ളെ വാ​ലെ​ടു​പ്പി​ക്കും.

    മ​ഴ​പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ

    എ​ല്ലാ​വ​രും മു​റ്റ​ത്തു​നി​ന്ന്

    കോ​ലാ​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ

    അ​വ​ൻ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങും...

    മ​ഴ​യോ​ടൊ​പ്പം

    ആ​ർ​ത്ത​ങ്ങു പെ​യ്യും.

    ക​ളി​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഈ ​ക​ളി​ക്ക്-

    ഒ​രു വി​കൃ​തി കു​ട്ട​നെ​ങ്കി​ലും വ​ന്ന​ല്ലോ!.

    മ​ഴ അ​വ​നോ​ടൊ​പ്പം

    മ​ണ്ണു​വാ​രി​ക്ക​ളി​ക്കും.

    പ​ണ്ടൊ​ക്കെ എ​ത്ര​യെ​ത്ര

    കി​ടാ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന

    ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യി​ൽ

    മ​ഴ പെ​ട്ട​ന്നൊ​രു ഉ​ദി​പ്പി​നെ

    തു​ന്നി​വെ​ക്കും.

    തെ​ങ്ങോ​ല​യി​ൽ മ​ഴ​ന​ന​ഞ്ഞൊ​രു കാ​ക്ക

    ഇ​തൊ​രു പു​തു​മ​യു​ള്ള

    കാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ എ​ന്ന​വ​നെ

    ചെ​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി...

    കാ​ക്ക ചി​റ​കു​വി​രി​ച്ചു

    കാ​ക്ക​ക്കൊ​പ്പം അ​വ​നും...

    ര​ണ്ടു​പേ​രും പ​റ​ന്നു....

    പ​റ​ന്നു​പ​റ​ന്ന​വ​ൻ ആ​കാ​ശം തൊ​ട്ടു.

    തൊ​ടി​യി​ലെ പൂ​ക്ക​ൾ​ക്കി​പ്പോ​ൾ

    എ​ന്തൊ​രു ഉ​ത്സാ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നോ

    അ​വ​നെ​ത്ര​നേ​രം അ​വ​റ്റ​ക​ളോ​ട്

    സം​സാ​രി​ക്കും

    അ​വ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തൊ​ന്നും

    മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും

    പൂ​ക്ക​ൾ വെ​റു​തെ ത​ല​യാ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കും.

    ഒ​പ്പം പൂ​മ്പാ​റ്റ​ക​ളും

    അ​വ​നെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി പാ​റി​പ്പ​റ​ക്കും.

    ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ പോ​വു​ന്ന

    ഒ​രു​ത്ത​നെ​യും അ​വ​ൻ

    വെ​റു​തെ വി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​പ്പോ​ൾ മു​റ്റം​നി​റ​ച്ചു

    ആ​ളു​ക​ളാ​ണ്

    പൂ​ച്ച, പ​ട്ടി, അ​ണ്ണാ​റ​ക്ക​ണ്ണ​ൻ,

    കാ​ക്ക, ചെ​മ്പോ​ത്ത്, കു​യി​ൽ, മു​ള്ള​ൻ​പ​ന്നി,

    മൈ​ന, പൊ​ന്മാ​ൻ...

    വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​രും ക​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ

    ഉ​പ്പ കെ​ട്ടി​യ വേ​ലി​യി​ൽ

    കാ​ട്ടു മു​ല്ല​യും കോ​ളാ​മ്പി പൂ​ക്ക​ളും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ

    ഉ​ണ​ക്കാ​നി​ട്ടു.

    അ​വ​നി​പ്പോ​ൾ മാ​ഷാ​ണ്

    ഇ​വ​രൊ​ക്കെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും...

    ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​നു​മു​ന്നേ തു​ള്ളു​ന്ന

    സു​ണ്ണാ​മ​ണി ക​ണ്ട്

    അ​വ​റ്റ​ക​ൾ​ക്കു ചി​രി​വ​ന്നു.

    ചി​രി​യ​ട​ക്കാ​നാ​വാ​തെ അ​വ​ർ വാ​പൊ​ത്തി ചി​രി​ച്ചു.

    ദേ​ഷ്യ​പ്പെ​ട്ട് മാ​ഷ് ചൂ​ര​ലെ​ടു​ത്തു

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​നു​സ​ര​ണ​യോ​ടെ കൈ​നീ​ട്ടി.

    ആ​കാ​ശം​ത​ന്നെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യാ​യ​

    വ​നെ

    എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ന്റെ നാ​ലു​ചു​മ​രി​ൽ ത​ള​ച്ചി​ടു​ക...?

