    Literature
    Posted On
    7 Sept 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 9:26 AM IST

    കഥ: മകൾ

    കഥ: മകൾ
    ​പു​തി​യ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് വ​ന്ന ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ള്‍ പോ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ള്‍ വി​മ​ല്‍ ഓ​ഫി​സി​ല്‍നി​ന്നും ബാ​ഗു​മെ​ടു​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് പു​തി​യ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ‘ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക​നേ​യും ക​ണ്ടി​ല്ല​ല്ലോ’ എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​വ​രോ​ടെ​ല്ലാം, അ​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ ക​ള്ളം പ​റ​ഞ്ഞു. തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ അ​യാ​ള്‍ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യു​ടെ പാ​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ‘എ​ന്നാ​ണ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്, ര​ണ്ടു ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞു ഞാ​ന്‍ വീ​ട് വ​രെ ഒ​ന്ന് പോ​കും’ എ​ന്ന ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, എ​ത്തി​യി​ട്ട് വി​ളി​ക്കാം’ എ​ന്ന ഒ​ഴു​ക്ക​ന്‍ മ​റു​പ​ടി അ​യാ​ള്‍ കൊ​ടു​ത്തു. അ​തി​രാ​വി​ലെ കി​ട്ടി​യ ബ​സി​ല്‍ സൈ​ഡ് സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് കി​ട​ന്നു. മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ലെ ജ​നാ​ല​യി​ലൂ​ടെ തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണ മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക​ള്‍ ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടി. ചു​രം റോ​ഡി​ലെ വ​ലി​യ പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ല്‍ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ള്‍. താ​നും കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത് പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ എ​ന്ന​യാ​ള്‍ ഓ​ര്‍ത്തു.

    ഇ​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ട്രെ​യി​ന്‍ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ മു​മ്പേ അ​യാ​ള്‍ ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം അ​പ്പ​ര്‍ ബ​ര്‍ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്ന് മ​യ​ങ്ങാ​നാ​യി ക​യ​റി​യ​താ​ണ്. തൊ​ട്ടു​താ​ഴെ കൂ​ടി വ​ള​രെ ഉ​റ​ക്കെ ചാ​യ, ചാ​യ, കാ​പ്പി, കാ​പ്പി എ​ന്ന് പ​ല ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള വി​ളി​ക​ള്‍, എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്തെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ റീ​ല്‍സി​ന്റെ ബ​ഹ​ളം, മ​യ​ക്കം​വി​ടാ​ന്‍ മ​റ്റൊ​ന്നും വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​റീ​ല്‍സി​ലൊ​ക്കെ​യു​ള്ള പി​ള്ളേ​രു​ടെ അ​ഭി​ന​യം കൊ​ള്ളാം എ​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ല്‍ ഓ​ര്‍ത്തു. അ​ടു​ത്ത സീ​റ്റി​ലൊ​രാ​ള്‍ ഏ​തോ മ​ത​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ ട്രം​പി​നെ പു​ക​ഴ്ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘ഇ​വ​ന്മാ​ര്‍ക്കൊ​ക്കെ ഇ​തൊ​ക്കെ സൗ​ണ്ട് കു​റ​ച്ച് വെ​ച്ചൂ​ടെ’ എ​ന്ന് താ​ഴെ ബ​ര്‍ത്തി​ലി​രു​ന്ന ആ​ള്‍ പി​റു​പി​റു​ത്തു. അ​യാ​ള്‍ക്കി​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ അ​ടു​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം കാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​ന്ന് മാ​റി​നി​ല്‍ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​യാ​ള്‍ക്ക് തോ​ന്നി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് മാ​സം ര​ണ്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ മ​ക​നു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. ത​ല​മു​റ വ്യ​ത്യാ​സം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണി​ശ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു അ​ച്ഛ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ള്‍. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും മ​ക​ന്റെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് പോ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. മ​ക​ന്റെ ചി​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ത​നി​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ അ​യാ​ള്‍ ര​ണ്ടു​പേ​രി​ല്‍നി​ന്നും അ​ക​ലം കാ​ണി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി.

    മ​ക​നി​ല്‍ കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി ക​ണ്ട മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ അ​യാ​ള്‍ ഓ​ര്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന മീ​ശ വൃ​ത്തി​യാ​യി വ​ടി​ച്ചു ചു​ണ്ടി​ല്‍ ലി​പ്‌​സ്റ്റി​ക് ഇ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു അ​വ​ന്‍. അ​വ​ന്റെ റൂ​മി​ല്‍ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ക​ണ്‍മ​ഷി​യും പൊ​ട്ടു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി. സ്വ​ന്തം സ്വ​ത്വം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി​യ ആ ​നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ മ​ക​ന്‍ ഭാ​ര്യ​യോ​ട് കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ടു​ത്തു തു​ട​ങ്ങി. ഒ​രു പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യാ​യു​ള്ള അ​വ​ന്റെ മാ​റ്റം ഒ​രി​ക്ക​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു ത​രാ​ന്‍ പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം. പി​ന്നെ​യൊ​രി​ക്ക​ലും അ​യാ​ള്‍ മ​ക​നോ​ട് മി​ണ്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. മൂ​ന്ന് പേ​രും വീ​ട്ടി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ ​വീ​ട് മൗ​നം മൂ​ടാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്, ആ ​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​ടി​യൊ​ളി​ച്ചാ​ലോ എ​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ ചി​ന്തി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്, കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സി​ന് ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​ന്നേ​ത​ന്നെ അ​യാ​ള്‍ കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ​മ​യം. ഹോ​ട്ട​ല്‍ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ഒ​രു റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ല്‍ ക​യ​റി. ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്, കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സി​ന്റെ പ്രോ​ഗ്രാം ഷെ​ഡ്യൂ​ള്‍ നോ​ക്കി. ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ഫ്രീ ​ആ​ണ്. വ​ള​ര്‍ന്നു​വ​രു​ന്ന സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ഒ​രു ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ആ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​ത്ത​രം ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പോ​വേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര​ണം​കൊ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ല്‍ക്കാ​മ​ല്ലോ എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ് അ​യാ​ള​തി​നു തു​നി​ഞ്ഞ​ത്.

    സു​ഹൃ​ത്താ​യ അ​രു​ണ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ല്‍ അ​യ​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​യാ​ള്‍ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന് ചി​ന്തി​ച്ചി​ല്ല. സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​രു​ണ​യെ. പി​ന്നീ​ട് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ​ര്‍വീ​സ​സ് പ്ര​മോ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ഏ​തു പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പോ​യാ​ലും അ​രു​ണ​യെ ക​ണ്ടു. അ​വ​ളു​ടെ സ്റ്റാ​ര്‍ട്ട​പ്പി​ന്റെ തു​ട​ക്ക കാ​ല​ത്തെ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ളു​ടെ കു​രു​ക്ക​ഴി​ക്കാ​ന്‍ അ​യാ​ള്‍ കു​റേ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ആ ​നി​ല​ക്ക് ത​ന്നോ​ട് അ​വ​ള്‍ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ്‌​നേ​ഹ​മു​ള്ള​താ​യി അ​യാ​ള്‍ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടാ​ക്‌​സി പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി അ​യാ​ള്‍ റോ​ഡി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​തും പ​ത്തി​രു​പ​തോ​ളം പേ​രു​ടെ ഒ​രു പ്ര​തി​ഷേ​ധ റാ​ലി റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി. എ​ന്താ​ണ് അ​വ​ര്‍ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ല്ല. ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞു വ​ന്ന ഒ​രു ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ല്‍ നി​ര്‍ത്തി. ‘പെ​ട്ടെ​ന്ന് കേ​റ്, ഇ​വ​റ്റ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നി​നെ ആ​രോ ത​ല്ലി, അ​തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​ണ്, കു​റേ ആ​ണു​ങ്ങ​ള്‍ ചാ​യം വാ​രി​ത്തേ​ച്ചു ഇ​റ​ങ്ങി​ക്കോ​ളും’ -കേ​റി​യ പാ​ടെ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ അ​യാ​ളെ​യും കൊ​ണ്ട് കു​തി​ച്ചു.

    ന​ല്ല ക്ഷീ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​റി​യി​ലെ​ത്തി കി​ട​ന്ന​തും അ​യാ​ള്‍ മ​യ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. അ​ൽ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞ്, ഒ​ന്നു​ണ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഡി​ന്ന​റി​ന് അ​രു​ണ ഫ്ലാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ച​തോ​ര്‍ത്ത​ത്. ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച റൂ​മി​ലെ ത​ണു​പ്പി​ല്‍ നി​ന്ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ കൊ​ടും ചൂ​ടി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ര്‍ത്ത് അ​യാ​ള്‍ക്ക് മ​ടി തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും അ​രു​ണ​യു​ടെ സാ​മീ​പ്യം ആ​ലോ​ചി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​ള്‍ക്കി​ഷ്ട​മു​ള്ള ക​റു​പ്പ് ഷ​ര്‍ട്ടും ജീ​ന്‍സും ധ​രി​ച്ച് അ​യാ​ള്‍ വേ​ഗം ഇ​റ​ങ്ങി. ഫ്ലാ​റ്റി​ലെ ക്ലോ​ക്കി​ല്‍ എ​ട്ട​ടി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് അ​വി​ടെ ക​യ​റി​ച്ചെ​ന്ന​ത്. എ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ളെ ക​ണ്ട സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ അ​രു​ണ അ​യാ​ളെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു. പ​തി​വു​പോ​ലെ അ​രു​ണ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​ദി​ച്ചും പ​റ​ഞ്ഞും വാ​ചാ​ല​യാ​യി.

    കോ​ഫി എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​പ്പോ​ളാ​ണ് അ​യാ​ള്‍ ടി​വി ച​ര്‍ച്ച ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. ഏ​തോ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ട്രാ​ന്‍സ് മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​യി​രു​ന്നു വി​ഷ​യം. സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ട്രാ​ന്‍സ് മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ത്തും അ​വ​രെ സ​മൂ​ഹം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ വ​രെ കൈ​യൊ​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​യാ​ള്‍ വാ​ചാ​ല​നാ​യി. ടി.​വി സ്‌​ക്രീ​നി​ലെ മ​റു​വ​ശ​ത്ത് അ​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ ഒ​രാ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പ​ത്തു​പ​തി​നെ​ട്ട് വ​യ​സ്സ് തോ​ന്നു​ന്ന ഒ​രാ​ള്‍. വ​ല​തു കാ​ലി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ക്തം ഒ​ഴു​കു​ന്നു. ക​ണ്ണി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം തു​റ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ത​ല​യി​ല്‍ ആ​രോ ഒ​രു ഷാ​ള്‍ വെ​ച്ച് മു​റി​വ് കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​യാ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ല്‍ പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു ഭ​യം കൂ​ര്‍ത്തു​വ​ന്നു. മൂ​ര്‍ച്ച​യു​ള്ള അ​തി​ന്റെ മു​ന അ​യാ​ളെ വ​ന്നു​തൊ​ട്ടു.

    അ​തൊ​രോ​ർ​മ​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പു​ള്ള ഒ​രു രാ​ത്രി. ഭാ​ര്യ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്. അ​വ​ള്‍ ഒ​രു പ​രീ​ക്ഷ ക്യാ​മ്പി​ല്‍ പോ​യ​താ​ണ്. രാ​ത്രി​യി​ല്‍ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​ക​ന്‍ ക​ട്ടി​ലി​ല്‍നി​ന്നൂ​ര്‍ന്നു വീ​ണു. കാ​ല് പൊ​ട്ടി ചോ​ര​യൊ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ത്ര തു​ണി വെ​ച്ച് കെ​ട്ടി​യി​ട്ടും നി​ല്‍ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​യാ​ള്‍ മ​ക​നെ വാ​രി​യെ​ടു​ത്ത് കു​ന്നി​റ​ങ്ങി ഓ​ടി. ഇ​രു​ട്ടി​ല്‍ ഒ​രു ടാ​ക്‌​സി പോ​ലും കി​ട്ടാ​തെ അ​യാ​ള്‍ മ​ക​നൊ​പ്പം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം നി​ന്നു. അ​വ​സാ​നം, കി​ട്ടി​യ ഏ​തോ ഒ​രു ജീ​പ്പി​ല്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ല്‍ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ര​ക്തം കു​റേ​യ​ധി​കം വാ​ര്‍ന്നു​പോ​യി​രു​ന്നു.

    കോ​ഫി​യു​മാ​യി അ​രു​ണ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​യാ​ള്‍ ഇ​റ​ങ്ങാ​ന്‍ നോ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘വി​മ​ല്‍... എ​ന്ത് പ​റ്റി? എ​ന്താ പെ​ട്ടെ​ന്ന്? അ​ത്യാ​വ​ശ്യ കാ​ര്യം സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട്...’ അ​യാ​ൾ അ​രു​ണ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കേ​ള്‍ക്കാ​ത്ത മ​ട്ടി​ല്‍ താ​ഴോ​ട്ടി​റ​ങ്ങി. ഹോ​ട്ട​ല്‍ റൂ​മി​ല്‍ ചെ​ന്ന അ​യാ​ള്‍ പി​ന്നൊ​ട്ടും താ​മ​സി​ച്ചി​ല്ല. ബാ​ഗു​മെ​ടു​ത്ത് വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി. രാ​ത്രി വ​ണ്ടി​യി​ല്‍ തി​ര​ക്ക് കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. തി​രി​ഞ്ഞും മ​റി​ഞ്ഞും കി​ട​ന്നി​ട്ടും അ​യാ​ള്‍ക്ക് ഉ​റ​ക്കം വ​ന്നി​ല്ല.

    പു​ല​ര്‍ച്ചെ ട്രെ​യി​ന്‍ ഇ​റ​ങ്ങി ആ​ദ്യം ക​ണ്ട ബ​സി​ല്‍ കേ​റി അ​യാ​ള്‍ വീ​ടെ​ത്തി. കോ​ളി​ങ് ബെ​ല്‍ അ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഭാ​ര്യ അ​മ്പ​ര​പ്പോ​ടെ വാ​തി​ല്‍ തു​റ​ന്നു. ചോ​ദ്യ​ഭാ​വ​ത്തി​ല്‍ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ന്ന അ​വ​ളെ നോ​ക്കാ​തെ അ​യാ​ള്‍ മ​ക​ന്‍ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന റൂ​മി​ല്‍ ഓ​ടി​ക്കേ​റി. ‘എ​ന്റെ പൊ​ന്നു മോ​ളെ...’ അ​യാ​ള്‍ അ​വ​നെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു ക​ര​ഞ്ഞു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​ള്ളി​ല്‍ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച വി​ങ്ങ​ലു​ക​ള്‍ അ​യാ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ധാ​ര​യാ​യൊ​ഴു​കി. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ല്‍ വാ​രി​യെ​ടു​ത്ത് ഓ​ടി​യ കു​ഞ്ഞി​നെ​യെ​ന്ന​പോ​ല്‍ അ​യാ​ള്‍ അ​വ​നെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ര്‍ത്തു​പി​ടി​ച്ചു.

    storyCultureliterature
    Story: Daughter
