Madhyamam
    23 Jan 2026 2:29 PM IST
    മി​ഴി​യോ​രം...​ന​ന​ഞ്ഞൊ​ഴു​കും.....

    പാ​ട്ടു കേ​ട്ട് ഞാ​ൻ തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​സീ​സ്‌​ക്ക പ​തി​വ് ന​ട​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള പു​റ​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ്. പി​ന്നാ​ലെ ആ​മി​ത്ത​യും ഉ​ണ്ട്.

    അ​സീ​സ്‌​ക്കാ.....​ഞ​ങ്ങ​ൾ കു​റേ നേ​രാ​യി വ​ന്നി​ട്ട്, ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ട്ടി ചി​രി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. നി​റം മ​ങ്ങി​യ വെ​ള്ള ഷ​ർ​ട്ടും മു​ണ്ടു​മാ​ണ് വേ​ഷം. അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ന​ല്ല പൊ​ക്ക​വും ഒ​ത്ത വ​ണ്ണ​വും, ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​വു​മു​ണ്ട്. ആ​മി​ത്താ​ടെ മോ​ൻ ആ​ണ് (എ​ന്റെ ഉ​മ്മാ​ടെ ജ്യേ​ഷ്ഠ​ത്തി​യാ​ണ് ആ​മി​ത്ത). മെ​ലി​ഞ്ഞ ശ​രീ​ര​മാ​ണ് ആ​മി​ത്താ​യു​ടേ​ത്. ക​വി​ളെ​ല്ലാം ഒ​ട്ടി ഒ​രു പ​ട്ടി​ണി കോ​ലം!

    എ​ങ്കി​ലും വീ​ട്ടി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നോ മ​റ്റൊ​ന്നി​നും ഒ​രു കു​റ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​സീ​സ്‌​ക്കാ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​ള്ള ആ​ധി ആ​യി​രി​ക്കാം ആ ​കോ​ല​ത്തി​നു കാ​ര​ണം.

    അ​ര കൈ ​ബ്ലൗ​സും ചു​രു​ങ്ങി ക​യ​റു​ന്ന കോ​ട്ട​ൺ സാ​രി​യും, അ​ത് കാ​ൽ​പ്പാ​ദ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് ഉ​ടു​ക്കാ​റ്. അ​തി​ന്റെ മേ​ലെ കൂ​ടി ഒ​രു ലു​ങ്കി​യും ഉ​ടു​ക്കും.

    കാ​തി​ൽ ജി​മി​ക്കി​യും ക​ഴു​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ ഒ​രു മാ​ല​യും, മു​ടി​യൊ​ക്കെ വാ​രി കെ​ട്ടി ഒ​രു പോ​ക്കാ​ണ് അ​സീ​സ്‌​ക്കാ​ടെ പി​ന്നാ​ലെ…എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ന്നി​ല്ലാ​തെ.

    അ​സീ​സ്ക്ക ഒ​രു കു​ഴ​പ്പ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത മോ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു. മോ​ന്തി നേ​ര​ത്ത് തോ​ട്ടി​ൽ മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ന്തോ ക​ണ്ടു പേ​ടി​ച്ച​താ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്! ആ​മി​ത്ത ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഭ​യ​ങ്ക​ര സു​ന്ദ​രി ആ​യി​രു​ന്നു. ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​യ​പ്പോ​ൾ ആ​സ്മ​യു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു കൂ​ടി. അ​തോ​ടെ കെ​ട്ടി​യോ​ൻ ഇ​ട​പാ​ട് തീ​ർ​ത്തു.

    “അ​പ്പോ സൂ​ക്കേ​ടു​ക്ക​ൾ വ​ന്നാ​ൽ കെ​ട്ടി​യോ​ൻ ഏ​ട​വാ​ടു തീ​ർ​ക്കോ ഉ​മ്മാ…” ഞാ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.

    “ആ ​തീ​ർ​ക്കും!” ഉ​മ്മാ​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    “അ​പ്പോ വാ​പ്പാ​ക്കു സൂ​ക്കേ​ടു​ക്ക​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഉ​മ്മാ എ​ന്തേ ഏ​ട​വാ​ടു തീ​ർ​ക്കാ​ത്ത​തു?” ഞാ​ൻ ന്യാ​യ​മാ​യ സം​ശ​യം ചോ​ദി​ച്ചു.

    “പോ ​ഇ​ബ്‌​ലീ​സേ ഇ​വി​ടെ​ന്നു… ഓ​രോ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു വ​ന്നോ​ളും…” കൈ ​ഓ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് ഉ​മ്മാ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ല്ലേ​ലും ചെ​റു​തി​നു ഇ​ച്ഛി​രി വാ​യി​ലാ​ക്കു കൂ​ടു​ത​ലാ ആ​മി​ത്താ​നെ പോ​ലെ!

    എ​നി​ക്ക​തൊ​ന്നും പി​ടി​ച്ചി​ല്ല. ഞാ​ൻ കാ​ര്യ​മാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്. ചു​ണ്ടു കൂ​ർ​പ്പി​ച്ചു പു​രി​കം ചു​രു​ക്കി എ​ന്റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ട് ഞാ​ൻ അ​വി​ട​ന്നു പോ​യി.

    പി​ന്നീ​ട് ഞാ​ൻ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ കൈ​യി​ലും കാ​ലി​ലും തു​ണി കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രോ വെ​ള്ളി​ക​ൾ തൂ​ക്കി ഇ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​സീ​സ്‌​ക്കാ​നേ ആ​ണ്.

    “അ​സു​ഖം കു​റ​ച്ചു കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്…” ഉ​മ്മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബീ​ഡി ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന് കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ആ​മി​ത്താ​നെ അ​വ​ൻ ത​ല്ലി. പാ​വം! ആ​മി​ത്താ​നെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ എ​നി​ക്കും സ​ങ്ക​ടം തോ​ന്നി. അ​സീ​സ്‌​ക്കാ പ​തി​വ് പോ​ലെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്കു​വ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു.

    “ബീ​ഡി ഉ​ണ്ടാ? ബീ​ഡി?”

    വ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രൂ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മാ​മ ക​യ​റി വ​ന്നു.

    എ​ന്താ​ടാ നീ ​ഉ​മ്മാ​നെ ത​ല്ലീ​ന്നു കേ​ട്ടു? മാ​മ ചോ​ദി​ച്ചു.

    അ​സീ​സ്ക്ക ഒ​ന്നും മി​ണ്ടാ​തെ ത​ല താ​ഴ്ത്തി നി​ന്നു.

    “ഞാ​ൻ പു​റ​ത്തു പോ​യി വ​രു​മ്പോ​ൾ ഈ ​കൈ​യി​ലും ക​ഴു​ത്തി​ലും

    ഇ​ട്ടേ​ക്ക​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഊ​രി ക്ക​ള​ഞ്ഞോ​ള​ണം കേ​ട്ടോ..”.-മാ​മാ‌​ടെ ശ​ബ്ദം ക​ന​ത്തു.

    “ഒ​രു അ​സു​ഖ​വു​മി​ല്ല ഇ​വ​നു. ന​ല്ല അ​ടി കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​ന്റെ കു​റ​വാ… പ​റ​ഞ്ഞ​തു കേ​ട്ടോ നീ?”

    മാ​മാ അ​ല​റി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നെ ഞാ​ൻ കാ​ണു​ന്ന​ത് വീ​ടി​ന്റെ പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് പോ​യി ക​ര​യു​ന്ന അ​സീ​സ്‌​ക്കാ​നെ ആ​ണ്.

    എ​നി​ക്കും സ​ങ്ക​ടം വ​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ആ ​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യി. പി​റ്റെ​ന്ന് രാ​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​കെ ക​ര​ച്ചി​ലും ബ​ഹ​ള​വും കേ​ട്ടാ​ണ് ഞാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ത്.

    “വി​ടു മോ​നെ വി​ടു!”

    ഉ​മ്മി​ച്ചെ​ടെ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ട് ഞാ​ൻ ഓ​ടി​ച്ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ട​ത്- ഒ​രു കൈ​കൊ​ണ്ട് കു​ഞ്ഞു​മ്മാ​ടെ മു​ടി​ചു​റ്റി പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ക്കു​ന്ന അ​സീ​സ്‌​ക്കാ!

    അ​സീ​സ്‌​ക്കാ​ക്ക് പി​ടി​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്തോ കു​ഞ്ഞു​മ്മാ പ​റ​ഞ്ഞ​ത​ത്രെ, അ​താ​ണ് ഈ ​ദേ​ഷ്യ​ത്തി​നു കാ​ര​ണം.

    പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ചെ​ന്ന വാ​പ്പി​ച്ചി​യെ മ​റ്റേ കൈ​കൊ​ണ്ട് ക​ഴു​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു ചു​വ​രി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​റ് അ​ടി​യോ​ളം പൊ​ക്ക​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വു​മു​ള്ള വാ​പ്പി​ച്ചി​ക്കു അ​ന​ങ്ങാ​നും പ​റ്റു​ന്നി​ല്ല. അ​ത്ര​യ്ക്കു ശ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ട് അ​യ​ൽ​ക്കാ​രും ഓ​ടി വ​ന്ന് അ​സീ​സ്‌​ക്ക​യെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി മു​റി​യി​ലാ​ക്കി പൂ​ട്ടി. പി​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​സീ​സ്‌​ക്ക​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി.

    നേ​രം ഇ​രു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു, ഒ​രു പെ​രും മ​ഴ പെ​യ്തൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ.

    പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ത്തെ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ആ​മി​ത്ത ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ട​ക്കി​ടെ സാ​രി ത​ല​പ്പു​കൊ​ണ്ട് മു​ഖം തു​ട​ച്ചു, എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ പി​റു​പി​റു​ത്തു കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ പ​തി​വ് ന​ട​ത്തം തു​ട​രു​ന്നു…

    പ​ക്ഷേ, ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​സീ​സ്‌​ക്ക ഇ​ല്ല. ഒ​റ്റ​ക്ക് എ​ങ്ങോ​ട്ടെ​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​തെ അ​വ​ർ ന​ട​ന്നു...

