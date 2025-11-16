Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:40 AM IST

    പൗ​ര​ൻ

    പൗ​ര​ൻ
    അ​യാ​ൾ​ക്ക​ന്ന് പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ ജ​നി​ച്ച​തും ഇ​തു​വ​രെ വ​ള​ർ​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളു​ടെ സ​മ്പാ​ദ്യം അ​ധ്വാ​നം വി​യ​ർ​പ്പ് എ​ല്ലാം നാ​ടി​നു​വേ​ണ്ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു, വൃ​ദ്ധ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​യാ​ൾ. ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യം പ​റ​യു​ന്നു അ​യാ​ൾ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്.

    സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്‌, ആ​ധാ​ർ, വീ​ടി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ല്ലാം അ​യാ​ൾ പെ​റു​ക്കി​ക്കൂ​ട്ടി. ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​നി​മി​ഷം ശ​ങ്കി​ച്ചു പി​ന്നോ​ട്ടു​ത​ന്നെ വ​ന്നു. അ​യാ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ തു​റ​ക്കാ​ത്ത ആ ​പെ​ട്ടി അ​യാ​ൾ തു​റ​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​യാ​ളു​ടെ പി​താ​വി​ന്റെ സൂ​ക്ഷി​പ്പു മു​ത​ലു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ൽ.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്ക് മു​മ്പ് രാ​ജ്യം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച ശി​ലാ​ഫ​ല​കം, ഗാ​ന്ധി​ജി സ്വ​ന്തം കൈ​യൊ​പ്പോ​ടെ ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ​ക​ഥ, ഉ​പ്പു സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ര​ന്റെ ച​വി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ര​ക്തം​പു​ര​ണ്ട പി​താ​വി​ന്റെ ഷ​ർ​ട്ട് എ​ല്ലാം അ​യാ​ൾ കൈ​യി​ൽ ക​രു​തി.

    പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ട ലൈ​ൻ നീ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​നം അ​യാ​ളു​ടെ ഊ​ഴ​വു​മെ​ത്തി. ദൃ​ഢ​ഗാ​ത്ര​നും ആ​ജാ​നു​ബാ​ഹു​മാ​യ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​യാ​ളെ തു​റി​ച്ചു നോ​ക്കി. അ​യാ​ൾ ചി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു ‘ഉം ​എ​ന്താ പേ​ര്?’

    ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്ന മാ​നു. മാ​നു എ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ വി​ളി​ക്കും’

    സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്‌, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ്, വീ​ടി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ല്ലാം അ​യാ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ല്ലാം ഒ​രു നോ​ട്ടം നോ​ക്കി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു.

    ‘ഇ​തൊ​ന്നും പൗ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ള​ല്ല.’

    അ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ ത​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള പെ​ട്ടി തു​റ​ന്നു.

    ‘ഇ​തെ​ന്താ​ണ്?’

    ‘എ​ന്റെ പി​താ​വ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര ഭ​ട​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ്’

    ഓ​ഫി​സ​ർ കോ​പം​കൊ​ണ്ട് പ​ല്ലി​റു​മ്പി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ഭ​ട​ൻ എ​ന്ന് കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ തീ​പ്പ​ന്ത​മാ​യി.

    ശി​ലാ​ഫ​ല​കം അ​യാ​ൾ നി​ല​ത്തി​ട്ട് ച​വി​ട്ടി ത​ക​ർ​ത്തു. ര​ക്തം​പു​ര​ണ്ട ഷ​ർ​ട്ട്‌ അ​യാ​ൾ വ​ലി​ച്ചു​കീ​റി. ഗാ​ന്ധി​ജി ഒ​പ്പി​ട്ട ഓ​ട്ടോ​ബ​യോ​ഗ്ര​ഫി അ​യാ​ൾ വ​ലി​ച്ചു​കീ​റി ദൂ​രെ എ​റി​ഞ്ഞു.

    ‘നീ​യും നി​ന്റെ ത​ന്ത​യും ഗാ​ന്ധി​യും. ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മ​ല്ല ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യം.’

    അ​യാ​ൾ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​നെ നി​ല​ത്തി​ട്ട് ച​വി​ട്ടി. വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും ച​വി​ട്ടി. അ​പ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു, ‘ഭാ​ര​ത് മാ​താ കീ ​ജ​യ്, ഭാ​ര​ത് മാ​താ കീ ​ജ​യ്’.

    അ​യാ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ര​ക്തം പൊ​ട്ടി​യൊ​ഴു​കി. അ​യാ​ൾ ര​ക്തം​പു​ര​ണ്ട ഷ​ർ​ട്ട്‌ മ​ട​ക്കി ത​ന്റെ തോ​ളി​ലി​ട്ടു. മ​റ്റൊ​രു സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ.

