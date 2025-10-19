Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 2:10 PM IST

    കടം കഥ പറഞ്ഞ കഥ

    കടം കഥ പറഞ്ഞ കഥ
    ‘ക​ടം വാ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​സാ​ന പ​ത​ന​ത്തെ​യോ കു​റി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ക​ടം വാ​ങ്ങി വാ​ങ്ങി അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വി​ഷം വാ​ങ്ങി ക​ഴി​ച്ചു മ​രി​ച്ച ര​തീ​ഷി​ന്റെ ഡ​യ​റി വാ​യി​ച്ച ചി​ല കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ക​ഥ​യാ​യി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​വി​ത​യാ​യി അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു പു​ഴ​യാ​യി വാ​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന നോ​വി​ന്റെ പേ​രാ​ണ് ക​ടം ക​ഥ!’ ഇ​ങ്ങ​നെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ജൂ​ലി​യ​റ്റി​ന്റെ ഡ​യ​റി​യി​ലെ ആ​ദ്യ വ​രി​ക​ൾ ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ന​ന്തു​വി​ന് അ​ത് വാ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത പേ​ജ് മ​റി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പു​റ​കി​ൽ​നി​ന്നും കൈ​ക്ക് പി​ടി​വീ​ണു.

    ‘എ​ടാ ചെ​ക്കാ ആ​രാ​ന്റെ ഡ​യ​റി കാ​ണാ​തെ വാ​യി​ക്കു​ക​യാ’ എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ടു​ത്തു പൂ​ട്ടി​വെ​ച്ചു. ക​സി​ൻ​സ് ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ജൂ​ലി​യ​റ്റ് ആ ​നി​മി​ഷം ഒ​രു വ​ല്യ​മ്മ​ച്ചി​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ ​ക​ഥ വാ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ജി​ജ്ഞാ​സ അ​വ​നി​ൽ കൂ​ടി​ക്കൂ​ടി​വ​ന്നു. ഒ​രു ഇ​രു​പ​തു​കാ​ര​ന്റെ ആ​കാം​ക്ഷ​യൊ​ന്നു​മ​ല്ല അ​വ​നി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​തി​നും അ​പ്പു​റം, ര​തീ​ഷ് എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം​പോ​ലെ ത​ന്റെ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ന്റെ മ​ര​ണ​വും ഇ​തു​പോ​ലെ ആ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ക​ഥ ജൂ​ലി​യ​റ്റ് ഒ​രി​ക്ക​ലും കാ​ണി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​റി​യാ​വു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ന്റെ ജീ​വി​ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ക​ഥ​യാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ‘ക​ഥ: ഒ​രാ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്ക് ആ​കു​മ്പോ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.’ ക​ഥ എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നേ അ​വ​ൻ ത​ല​ക്കെ​ട്ട് കൊ​ടു​ത്തു. അ​വ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു, ജൂ​ലി​യ​റ്റി​ന്റെ ക​ഥ​യി​ലെ ആ​ദ്യ വ​രി​യി​ലെ ചി​ല വാ​ക്കു​ക​ൾ അ​വ​ൻ ക​ടം എ​ടു​ക്കു​ക​യും, ചി​ല​ത് തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളോ​ടെ എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ‘സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ൻ ക​ടം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ടം​വാ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​ത് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തെ കു​റി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി​യി​ല്ല, കാ​ര​ണം ആ​ദ്യ​മാ​യി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ന് ക​ടം കൊ​ടു​ത്ത വ്യ​ക്തി ഞാ​നാ​ണ്. തി​രി​ച്ചു​ത​രാ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും എ​നി​ക്ക് പ​രി​ഭ​വ​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നെ​യും പ​ത്തു ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞു. ചോ​ദി​ക്കാ​തെ ഒ​രു ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​മെ​സേ​ജ് വ​ന്നു. പി​ന്നെ വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ താ​ങ്ക്സ് എ​ന്ന് ഒ​രു മെ​സേ​ജ്. പൈ​സ അ​യ​ച്ച​തി​ന്റെ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ട്. അ​തി​നു​താ​ഴെ ഞാ​ൻ ല​വ് ചി​ഹ്നം ഇ​ട്ടു. അ​ത് ചു​വ​ന്ന മ​ഴ​യാ​യി പെ​യ്യു​ക​യും, ബ്ലൂ ​ടി​ക് ആ​കാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ര​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​ക്ഷേ അ​ത​ല്ല ര​സം, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ൻ ഈ ​ക​ടം വീ​ട്ടി​യ​ത് ഇ​ന്ദി​ര ചേ​ച്ചി​യു​ടെ അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ക​ടം​കൊ​ണ്ടാ​െ​ണ​ന്ന് ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ൽ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​ത് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ന്റെ സ്വ​കാ​ര്യ ഡ​യ​റി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ക​ണ​ക്ക് എ​ഴു​തി​വെ​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു രാ​ത്രി കി​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു... ചി​ല ഡ​യ​റി ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ്!

    ഇ​ന്ദി​ര ചേ​ച്ചി​യു​ടെ ക​ടം വീ​ടാ​ൻ ഒ​ന്നി​ച്ചു പ​ഠി​ച്ച സു​മേ​ഷി​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചാ​ലോ. മ​ടി​ച്ചു​മ​ടി​ച്ചു അ​വ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. ബ്ലൂ ​ടി​ക് വ​ന്നു സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​കൊ​ണ്ട് ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​യി​ൽ മ​ണി ശ​ബ്ദം മു​ഴ​ങ്ങി. ആ​ദ്യ​മാ​യി ചോ​ദി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ടും, അ​വ​ൻ ഒ​രു​മി​ച്ചു പ​ഠി​ച്ച​തും​കൊ​ണ്ടും ആ​യി​രി​ക്കാം അ​ങ്ങ​നെ. നി​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന പൈ​സ​യും ഹൃ​ദ​യ​വും ത​മ്മി​ൽ പൊ​രി​ഞ്ഞ ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ആ ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കാ​ലി​യാ​യ കീ​ശ നോ​ക്കി പു​തി​യ ഒ​രു ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    സീ​നി​യ​ർ ആ​യി പ​ഠി​ച്ച സ്നേ​ഹ, പേ​രി​ൽ സ്‌​നേ​ഹം ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​ദ്യം മു​ട്ടി​യ​ത്. ‘ഒ​രു ആ​യി​രം ജി ​പേ ചെ​യ്യാ​മോ?’ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​വ​ൾ ഞെ​ട്ടു​ക​യും ആ​ളെ ക​ൺ​ഫേം ചെ​യ്യാ​ൻ കാ​ൾ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്തൊ​ക്കെ​യോ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പൊ ഒ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല അ​താ വി​ളി​ച്ച​ത് എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു, ആ​യി​രം ജി ​പേ​യി​ൽ വ​ന്നു.’

    ആ ​ക​ദ​ന​ക​ഥ എ​ങ്ങ​നെ എ​ഴു​ത​ണം എ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല, പ​ക്ഷേ അ​വ​ൻ അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി എ​ഴു​തി. ചി​ല വ​രി​ക​ളി​ൽ മ​ഷി ക​ണ്ണീ​ർ വീ​ണു ത​ടി​ച്ചു​കൊ​ഴു​ക്കു​ക​യും മെ​ലി​ഞ്ഞു മെ​ലി​ഞ്ഞു ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യി വാ​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    ജൂ​ലി​യ​റ്റ് മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഡ​യ​റി നീ​ട്ടി. ‘ഒ​രു ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ. എ​ന്റെ ഡ​യ​റി നി​ന​ക്ക് വാ​യി​ക്കാ​ൻ ത​രാം, പ​ക്ഷേ നി​ന്റെ ഡ​യ​റി എ​നി​ക്ക് വാ​യി​ക്കാ​ൻ ത​ര​ണം.’ അ​ത് വ​ല്ലാ​ത്ത ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ആ​യി പോ​യെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ മ​ന​സ്സ് കൊ​തി​ച്ചു, ഒ​രു ര​ഹ​സ്യം അ​റി​യാ​ൻ സ്വ​ന്തം ര​ഹ​സ്യം വി​ൽ​ക്കു​ക!

    എ​ന്നാ​ലും അ​വ​ൾ എ​ഴു​തി​യ​തും ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി​യ​തും ഒ​രേ വി​ഷ​യം ആ​ണ​ല്ലോ. അ​പ്പോ​ൾ അ​ത് നോ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ല എ​ന്നു ക​രു​തി. എ​ന്നാ​ലും ഒ​രു ചെ​റി​യ ശ​ങ്ക മ​ടി​ച്ചു​നി​ന്നു, ‘ഞാ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ല’ അ​വ​ൻ മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ത്തു.

    ‘ഞാ​നും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ല’ ജൂ​ലി​യ​റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​സ്പ​രം അ​വ​ർ ആ ​എ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ൻ ര​ണ്ടു ഡ​യ​റി​യി​ലും ജീ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ക​രു​തി​യ എ​നി​ക്കു തെ​റ്റി. ജൂ​ലി​യ​റ്റ് ഇ​പ്ര​കാ​രം കു​റി​ക്കു​ന്നു.

    ‘എ​ന്റെ പേ​ര് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഇ​ത് ഒ​രു ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ കു​റി​പ്പ് ഒ​ന്നു​മ​ല്ല, എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ആ​ത്മ​ക​ഥ ആ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ക​യും അ​രു​ത്. ഇ​ത് ഞാ​ൻ ഇ​ന്ന് മാ​ത്രം എ​ഴു​തു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ഈ ​ലോ​ക​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. പ​ക്ഷേ, എ​ന്റെ ഈ ​എ​ഴു​ത്ത് ഇ​വി​ടെ​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കും. ആ ​ഉ​റ​പ്പി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.’

    ഈ ​സ​മ​യം ക​ണ്ണീ​ർ​ വീ​ണു ചി​ല അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മു​ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യും ഉ​റ​പ്പ് എ​ന്ന വ​രി ഒ​രു പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ ആ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. വെ​ള്ള​മ​ടി​ക്കാ​ത്ത സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചേ​ട്ട​ൻ അ​ന്ന് ന​ന്നാ​യി മ​ദ്യ​പി​ച്ചു. കാ​റ്റി​ലും കോ​ളി​ലും ആ​ടി ഉ​ല​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി എ​ത്തി​പ്പെ​ടി​ല്ല എ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ​കൊ​ണ്ടാ​വ​ണം പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ട്ടി ചി​രി​ച്ചു, ക​ട​ലി​നു ന​ടു​വി​ൽ ആ ​ചി​രി, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ന​സ്സി​ന്റെ വി​ങ്ങ​ൽ ആ​രു കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ.

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​ന്നാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​യ​ർ​ച്ച ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. പ​ക്ഷേ, പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് ചി​ല ബി​സി​ന​സ് ചി​ന്ത ഇ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞു വ​രു​ക​യും സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ക​ട​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ക​പ്പ​ൽ ഇ​ല്ല, പ​റ​ക്കാ​ൻ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ ഇ​ല്ല, ആ​കെ പാ​യ്ക​പ്പ​ൽ മാ​ത്രം...’

    ജൂ​ലി​യ​റ്റി​ന്റെ ഡ​യ​റി ഇ​ങ്ങ​നെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. അ​വ​ൾ എ​ന്റെ ഡ​യ​റി വാ​ങ്ങി വാ​യി​ച്ചു ക​ര​ഞ്ഞു. ഞാ​ൻ അ​വ​ളു​ടെ ഡ​യ​റി വാ​യി​ച്ച് ആ ​ക​ണ്ണീ​ർ തു​ട​ച്ചു.


