Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightനി​ശ്ശ​ബ്ദ ഭാ​രം
    Literature
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:27 AM IST

    നി​ശ്ശ​ബ്ദ ഭാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ശ്ശ​ബ്ദ ഭാ​രം
    cancel

    മ​നാ​മ​യി​ലെ രാ​ത്രി​കാ​റ്റി​ൽ ക​ട​ലി​ലെ ഉ​പ്പു​ര​സ​വും ഡീ​സ​ൽ മ​ണ​വും ക​ല​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട നി​ർ​മാ​ണ ജോ​ലി​ക്കു​ശേ​ഷം തി​ര​ക്കേ​റി​യ ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന് അ​യാ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി. മു​ഷി​ഞ്ഞ ഷ​ർ​ട്ടി​ലാ​കെ വി​യ​ർ​പ്പ് ഒ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ചു​റ്റു​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളം, ഉ​ർ​ദു, ടാ​ഗാ​ലോ​ഗ് എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച് ഓ​രോ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു. വാം ​ലൈ​റ്റി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ അ​യാ​ളും ഒ​റ്റ​ക്ക് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ, കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രോ​ടൊ​പ്പം സം​സാ​രി​ച്ചും ചി​രി​ച്ചും നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​വ​ൻ. ഇ​വി​ടെ, കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് മ​തി​ലു​ക​ളും ഫോ​ണി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​വും മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഒ​രു ലോ​കം. അ​വ​ൻ ഓ​രോ രാ​ത്രി​യും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു വി​ളി​ക്കും. ‘സു​ഖ​മാ​ണു​മ്മ’ ഉ​മ്മ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ ഒ​ന്ന് പു​ഞ്ചി​രി​ച്ച് പ​റ​യും.

    എ​ന്നാ​ൽ രാ​ത്രി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​യാ​ളെ വ​ല്ലാ​തെ​യാ​ക്കി. ബി​ല്ലു​ക​ൾ, വി​സ, വീ​ടി​ന്റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം, അ​വ​ന്റെ പ​ണം എ​ത്തേ​ണ്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ ഉ​റ​ക്കം ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ക്കി. ക​ണ്ണ് പി​ള​രു​ന്ന​പോ​ലെ​യു​ള്ള ത​ല​വേ​ദ​ന, ശ​രീ​ര​മാ​സ​ക​ലം ഒ​രു ത​രം ത​ള​ർ​ച്ച. ഇ​ട​ക്ക് വ​യ​റു കോ​ച്ചി​പ്പി​ടി​ക്കും. ‘ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ണ്ടാ​വാം… ചൂ​ട് കൊ​ണ്ടാ​വാം’ എ​ന്ന് സ്വ​യം പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ശ്വ​സി​ക്കും.

    ഒ​രു വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ല​ഘു​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രു സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘം ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തി. അ​വ​രെ ക​ണ്ട് ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ അ​യാ​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ ഒ​രു യു​വ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ നോ​ക്കി.

    ‘കു​റ​ച്ചു​സ​മ​യം ഞ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഇ​രി​ക്കാ​മോ?’ അ​വ​ൾ മൃ​ദു​വാ​യി ചോ​ദി​ച്ചു. അ​ക​ത്ത്, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​തും ഭ​യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ക​ഥ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. പേ​രി​ടാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ അ​യാ​ളും ത​ന്റെ വേ​ദ​ന തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​യാ​ളു​ടെ ത​ള​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ചു. ശ​രീ​ര​വേ​ദ​ന​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​വും. അ​വ​ൾ ദൈ​നം​ദി​നം ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു ബ്രീ​ത്തി​ങ് എ​ക്സ​ർ​സൈ​സ് അ​യാ​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. അ​ന്ന് രാ​ത്രി അ​യാ​ൾ എ​ക്സ​ർ​സൈ​സ് ചെ​യ്തു​തു​ട​ങ്ങി: മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ശ്വാ​സം എ​ടു​ത്ത്, അ​ഞ്ച് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം പ​തി​യെ വാ​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വി​ടും.

    ഇ​ങ്ങ​നെ നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ പ്രാ​വ​ശ്യ​മാ​യി അ​യാ​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​യാ​ളു​ടെ നെ​ഞ്ച് ഒ​ന്ന് ശാ​ന്ത​മാ​യി. വീ​ണ്ടും ചെ​റു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു. സ​ന്ധ്യാ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​യാ​ൾ ക​ട​ലി​ന​രി​കി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ൾ, ത​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പ​ങ്കി​ട്ടു. മ​ന​സ്സി​ലെ ഭാ​രം കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​തെ ഒ​രു നോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ൽ എ​ഴു​തി.

    ത​ല​വേ​ദ​ന​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ക​ണ്ടു. പി​ന്നീ​ട് ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​ല്ല. ‘സു​ഖ​മാ​ണ് ഉ​മ്മാ...’ ഒ​രു രാ​ത്രി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത് സ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ളു​ടെ യാ​ത്ര മാ​ത്ര​മ​ല്ലി​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​നാ​ണ് എ​ന്ന മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച് ഈ ​നി​ശ്ശ​ബ്ദ സ​മ്മ​ർ​ദം സ​ഹി​ക്കു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​വ​ന്റെ ക​ഥ ഒ​രു സൗ​മ്യ സ​ത്യം പ​റ​യു​ന്നു: സൂ​ക്ഷ്മ​ത, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ, ഒ​പ്പം കു​റ​ച്ച് സ്വ​യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ ഭാ​രം കു​റ​യു​ക​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ശ്വ​സി​ക്ക​യും ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:readingstoryBahraingulf news malayalam
    News Summary - Story
    Similar News
    Next Story
    X