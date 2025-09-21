Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightമൂന്നു കഥകൾ
    Literature
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:08 PM IST

    മൂന്നു കഥകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മൂന്നു കഥകൾ
    cancel

    ഓ​ണ​സ്‌​പ​ർ​ശം

    പ്ര​വാ​സി​യാ​യ അ​യാ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ത്തി​യ ഓ​ണ​പ്പ​തി​പ്പു​ക​ൾ നി​ര​ന്നു. വ​ർ​ധി​ച്ച ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​ത്തോ​ടെ അ​യാ​ൾ ഓ​രോ പ​തി​പ്പു​ക​ളും ആ​ർ​ത്തി​യോ​ടെ മ​റി​ച്ചു നോ​ക്കി. പി​ന്നെ അ​തി​ലെ ഓ​രോ ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​വി​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​യാ​ൾ നൂ​ണ്ടി​റ​ങ്ങി. പ​ക്ഷേ, നി​രാ​ശ​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. ഒ​ന്നി​ലും ഓ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ത്രം പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചു ക​ണ്ടി​ല്ല.

    നി​രാ​ശ​യോ​ടെ ഓ​ണ​പ്പ​തി​പ്പു​ക​ൾ മ​ട​ക്കി​വെ​ക്ക​വേ പൊ​ടു​ന്ന​നെ അ​യാ​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ ചി​ല പേ​ജു​ക​ളി​ൽ ഉ​ട​ക്കി. അ​വി​ടെ അ​യാ​ൾ ഓ​ണ​ത്തെ ക​ണ്ടു. ഓ​ണ​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളാ​യും കു​റി​പ്പു​ക​ളാ​യും ക​ണ്ടു. അ​ത് പ​ര​സ്യ പേ​ജു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ ഒ​രു ക​ത്രി​ക എ​ടു​ത്ത് ഓ​രോ പ​ര​സ്യ പേ​ജും മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. എ​ന്നി​ട്ട് അ​വ അ​യാ​ൾ ത​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചു. ത​നി​ക്കും വേ​ണ്ടേ ഒ​രു ഓ​ണ​സ്‌​പ​ർ​ശം.

    ബ​ന്ധ​നം

    ആ​രൊ​ക്കെ​യോ ചേ​ർ​ന്ന് ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​ന​സ്ഥ​നാ​ക്കി​യ ഒ​രു സ്വ​പ്‌​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​തോ ഒ​രു കോ​ണി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് അ​യാ​ൾ ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​ർ​ന്ന​ത്. എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ ആ​രോ മു​റു​ക്കെ ബ​ന്ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സ്വ​പ്‌​ന​ത്തി​ലെ ബ​ന്ധ​നം ഇ​തു​വ​രെ ഉ​റ​ക്കം വി​ട്ടു​ണ​ർ​ന്നി​ല്ലേ..?

    പൊ​ടു​ന്ന​നെ പ​ഴ​യൊ​രു പ​ദ്യ​ശ​ക​ലം അ​ശ​രീ​രി​യാ​യി മ​ച്ചി​ൽ​നി​ന്നും മു​ഴ​ങ്ങി:

    ‘ബ​ന്ധ​നം,

    ബ​ന്ധ​നം ത​ന്നെ പാ​രി​ൽ...’

    മ​റ​വി

    സു​ഖ​മി​ല്ലാ​തി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​വ​ണം അ​വ​ൾ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​ത്. ക​സേ​ര തൊ​ട്ട​ടു​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്തി​ട്ട് അ​വ​ളി​രു​ന്നു. ശോ​ഷി​ച്ച കൈ​വി​ര​ലു​ക​ളി​ൽ ആ ​ത​ണു​ത്ത കൈ​പ്പ​ടം പൂ​പോ​ലെ അ​മ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ ​ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ നോ​ട്ടം ഉ​ട​ക്കി. കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കും വ​യ​സ്സാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ‘ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ടോ..?’ അ​വ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞ​ശ​ബ്‌​ദ​ത്തി​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു.

    മ​റ​വി​ക്ക​യ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ത്താ​ഴു​മ്പോ​ഴും ചി​ല ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മാ​ത്രം മു​ക​ൾ​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ ത​ത്തി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്നു...

    ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ല; മ​റ​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:storyliteratureLatest News
    News Summary - story
    Similar News
    Next Story
    X