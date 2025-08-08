Begin typing your search above and press return to search.
    ആ ​മൂ​കാ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണി​ൽ തീ​പ്പൊ​രി വി​ത​റി...

    "എ​ന്നെ നീ ​നി​ർ​വി​കാ​ര​മാ​യി ഇ​ട്ടു​പോ​യ​ത്, നി​ന്റെ വൈ​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ...എ​ന്നെ ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളി​ച്ച മി​ന്ന​ലാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ... ഭ​ഗ്ന​മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​ൽ​ക്കി​നാ​ക്ക​ളു​ടെ ചി​ത​യൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ .. അ​ഭ്ര​പാ​ളി​ക​ളി​ൽ മി​ന്നാ​മി​നു​ങ്ങി​ന്റെ മു​നി​ഞ്ഞ​കാ​ന്തി!! നി​ദ്ര പൂ​കാ​ത്ത കാ​ർ​വ​ർ​ണം, പെ​യ്തു​തീ​രാ​ത്ത തു​ലാ​വ​ർ​ഷ​രാ​വു​ക​ൾ..​സ്വ​പ്നാ​ട​നം വി​ക​ല​മാ​ക്കി​യ നി​ശ​ക​ൾ ... എ​ല്ലാ​മി​പ്പോ​ൾ വി​ദൂ​ര​ജാ​ല​ക​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ പൊ​ള്ള​ലി​ലാ​ണ്ടു​പോ​യ നി​ഴ​ലാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ...... സാ​ന്ദ്ര​വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു ....അ​വി​ടി​നി സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പേ​റും പാ​യ്‌​മ​ര​ത്തി​ന്ന് എ​ന്ത് പ്ര​സ​ക്തി? ഇ​നി​യു​മൊ​രു​ചേ​ർ​ത്തു​വി​ള​ക്ക​ല്‍ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​പ്പൊ​ട്ടു​ക​ൾ !...അ​വ​ക്ക് കാ​വ​ലോ, ഭൂ​മി​തൊ​ട്ട​പ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യ വി​ദ​ഗ്‌​ധ​മാ​യൊ​രു അ​സ്ഥി​പ​ഞ്ജ​രം! സു​ഗ​ന്ധ​രേ​ണു​ക്ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞൊ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​പൂ​വി​ന്റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​നെ​ന്തു​പ്ര​സ​ക്തി? അ​ത് വെ​റു​മൊ​രു​പ്ര​ണ​യ​മ​ല്ലേ .... ആ​യി​രു​ന്നു​വോ ...?" വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യു​മേ​റെ​ത്താ​ളു​ക​ൾ ....വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പം വാ​യ​ന​ക്ക​പ്പു​റം ത​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യോ ? അ​മ​ൽ ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ്ടു. ''നീ ​എ​നി​ക്കാ​യ് ത​ന്ന ചി​റ​ക്, വ​ര്‍ണ​ജാ​ലം, ആ​കാ​ശം, നീ​ന്തി​ത്തു​ടി​ച്ച ക​ട​ൽ, വേ​പ​ഥു​മാ​റാ​ൻ നീ ​ത​ന്ന ത​ണ​ൽ, വി​ര​ൽ തൊ​ട്ടു​രു​മ്മി​യ വ​സ​ന്ത​ങ്ങ​ൾ, ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലെ​രി​ഞ്ഞ വേ​ന​ലു​ക​ൾ...''. ഈ ​എ​ഴു​തി​യ​തൊ​ക്കെ ഒ​ട്ടും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​യ്‌​മ തു​ളു​മ്പി​യ കേ​വ​ലം കു​റി​പ്പു​ക​ള്‍മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി...​

    ത​നി​ക്ക്‌ വ​രി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്നൊ​രു വ​യ​ല​റ്റാ​കാ​ശം നെ​ഞ്ചേ​റു​ന്നു​വോ ? ഒ​രു​പാ​ടു​നാ​ള​ത്തെ അ​ധ്വാ​ന​വും ക​ന​വു​ക​ളും മാ​സ്‌​മ​രി​ക​ത​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​അ​മൂ​ല്യ​നോ​വ​ൽ ഏ​റെ പ്രി​യ​മു​ള്ള ആ​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന ചി​ന്ത വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​യി അ​യാ​ളെ അ​ല​ട്ടി..​അ​തും പ​തി​വ് രീ​തി​യാ​ണ​ല്ലോ .. ''എ​ന്റെ ഈ ​എ​ഴു​ത്തി​നെ നോ​വ​ലെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്രം, നാ​ട് വി​ട്ടു​പോ​യ​ത് അ​റി​യാ​ത്ത​ത​ല്ലെ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ക്കോ​ളൂ.. ആ ​വേ​ർ​പാ​ടി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യും വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മെ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ.. ഉ​ഷ്ണം​വ​രി​ക്കു​മൊ​രു വ​റു​തി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ് ......"

    അ​യാ​ൾ​ക്ക് ആ ​പ​കു​തി വാ​യ​ന​യി​ൽ​ത്ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​യ ഒ​രാ​ന്ത​ൽ, ഒ​രാ​ല​സ്യം പൊ​തി​യു​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞു ...ആ ​എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യെ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​യി​ലു​മൊ​ക്കെ വെ​റു​തെ ഒ​ന്ന് തി​ര​യാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു ....അ​വ​സാ​നം ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം ക​ണ്ണു​ന​ട്ട​ത്, റി​വ്യൂ​സി​ലേ​ക്കാ​ണ് ..... ഒ​രാ​ളി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പു​റ​മാ​കാം മ​റ്റെ​ഴു​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്ന മു​ൻ​വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ധാ​ര​ണ​ക​ള​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞു ...എ​ല്ലാം നോ​വ​ലാ​വാ​ഹി​ച്ച​കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ...അ​തോ​ടെ പ്രി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യെ തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങാ​ൻ അ​ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്രേ​ര​ണ​യാ​യി. പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ മേ​ൽ​വി​ലാ​സം നോ​ക്കി ബ​സി​ൽ​ക്ക​യ​റി. വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലാ​ണെ​ന്ന അ​റി​വി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്നേ​യു​ള്ള മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ക്കാ​രി​യെ​ത്തേ​ടി​യ നി​താ​ന്ത​യാ​ത്ര ...

    നേ​രി​ൽ​ക്കാ​ണാ​നും അ​തി​ന​പ്പു​റ​മു​ണ്ടാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ... ഉ​റ​ച്ച​കാ​ൽ​വ​യ്പ്പു​ക​ൾ അ​യാ​ളെ​മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ച്ചു .... ഒ​ടു​വി​ൽ ആ ​വീ​ടി​ന്റ ഉ​മ്മ​റ​ത്തെ​ത്തി. ഒ​രു കു​ളി​ർ​ക്കാ​റ്റു​ഴി​ഞ്ഞ​ത​റി​യു​മ്പോ​ഴും ജി​ജ്ഞാ​സ വി​ട്ടു​മാ​റി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.. പ​തി​യെ കാ​ളി​ങ് ബെ​ല്ല​ടി​ച്ചു ...

    ആ ​നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക്ക് ഒ​രാ​യു​സ്സി​ന്റെ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മു​ണ്ടാ​യി. പി​ന്നി​ട്ട നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ വെ​ച്ച​പോ​ലെ ഒ​രു സ്ത്രീ ​വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു. അ​മ​ൽ ആ​ഗ​മ​നോ​ദ്ദേ​ശ്യ​മ​റി​യി​ച്ചു.

    "വ​രൂ ..." അ​ക​ത്തെ​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക​ടു​ക്കു​ന്തോ​റും ചി​ല​ങ്ക​യു​ടെ അ​നു​ര​ണ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ..​ഒ​രു ന​ർ​ത്ത​കി​യാ​വു​മെ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ചു ..അ​വി​ടെ ഒ​രു മേ​ശ​മേ​ൽ കൈ​യു​റ​പ്പി​ച്ച് പു​റം തി​രി​ഞ്ഞു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന യൗ​വ്വ​നം പി​ന്നി​ട്ടൊ​രു സ്ത്രീ​രൂ​പം! "മോ​ളേ ...." എ​ന്ന സ്ത്രീ​യു​ടെ വി​ളി കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത​പോ​ലെ, ഭാ​വ​മാ​റ്റ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല ."എ​ന്റെ മോ​ളാ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ഷ്ട​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ കോ​ല​മാ​ണ്. "ശ​രി​ക്കും അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​വ​ൻ പ്രി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യ​ത് ..കാ​ലി​ലെ​ന്തോ നീ​ണ്ടൊ​രു ച​ങ്ങ​ല !! "അ​ടു​ത്തു​പോ​കേ​ണ്ട," എ​ന്ന അ​മ്മ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടെ​ത്തി ആ ​കൈ​യി​ൽ മെ​ല്ലെ തൊ​ട്ടു. ഒ​രു ശീ​ത​ക്കാ​റ്റേ​റ്റ​വ​ൾ പൊ​ടു​ന്ന​നെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി. "അ​യ്യോ, ഇ​ത് ഭു​വ​ന​യ​ല്ലേ ...!" മ​റ്റൊ​ന്നും അ​യാ​ൾ​ക്കോ​ര്‍മ​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ആ ​പ​ത​ര്‍ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മ​ൽ ചു​റ്റും നോ​ക്കി. കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നോ​വ​ൽ വ​ഴു​തി​യോ ??ചു​റ്റും അ​വ്യ​ക്ത​ത, മ​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്ച്ച​ക​ൾ ....അ​പ്പോ​ൾ മ​ര​വി​ച്ച വേ​ദ​ന​യി​ൽ മ​രു​ന്ന് ക​യ​റു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ..ചേ​ത​ന​യ​റ്റു​പോ​കു​ന്നു​വോ...

