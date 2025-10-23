Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:22 AM IST

    ‘പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    'പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ' പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    അ​ജി​ത് നാ​യ​രു​ടെ ‘പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ’ പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള പ്ര​കാ​ശം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​നും പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​രു​ടെ പു​തി​യ പു​സ്ത​കം ‘പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​ശ​സ്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ബെ​ന്യാ​മി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​രി​ക​യെ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ജം ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും സാ​ഹി​ത്യ​പ്രേ​മി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഥ​ക​ൾ, ഓ​ർ​മ്മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ, യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സ​മാ​ഹാ​രം ബാ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത, ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ജി ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ലി​ന് ആ​ദ്യ കോ​പ്പി ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സോ​മ​ൻ ബേ​ബി, ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര, പ്രേം​ജി​ത്ത്, പ്ര​ദീ​പ് പ​ത്തേ​രി, മോ​ഹി​നി തോ​മ​സ്, പ്ര​ശാ​ന്ത്, ആ​ശാ രാ​ജീ​വ്, ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ കൊ​ന്ന​ക്കാ​ട്, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, പ്ര​വീ​ണ വി​മ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ന്ധ്യ ജ​യ​രാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newsnew bookliteratureBook Published
    News Summary - 'Stories that are never finished even when told' published
