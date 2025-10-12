Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightബാ​ബു​ക്ക​യു​ടെ...
    Literature
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:52 AM IST

    ബാ​ബു​ക്ക​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ബാ​ബു​ക്ക​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ
    cancel

    സം​ഗീ​ത​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ജീ​വി​തം ധൂ​ര്‍ത്ത​ടി​ച്ച ഒ​രു പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ജീ​വി​തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പു​സ്ത​കം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ് ഡോ. ​ടി.​പി. മെ​ഹ്റൂ​ഫ് രാ​ജ് എ​ഴു​തി​യ ‘ബാ​ബു​ക്ക: സം​ഗീ​തം ജീ​വി​തം’. 1950ക​​ളു​​ടെ അ​​വ​​സാ​​നം മു​​ത​​ൽ ര​​ണ്ടു പ​​തി​​റ്റാ​​ണ്ടു​കാ​​ലം മ​​ല​​യാ​​ള ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​സം​​ഗീ​​ത ലോ​​ക​​ത്ത്‌ ത​ന്റേ​താ​യ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ​പോ​ലും ഹൃ​ദ​യം ക​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് സ​​ബീ​​ർ ബാ​​ബു​​രാ​​ജ് എ​​ന്ന എം.​എ​​സ്. ബാ​​ബു​​രാ​​ജി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​ത്തെ​യും സം​ഗീ​ത​യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യു​മാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​മൂ​ര്‍ത്തി, കെ. ​രാ​ഘ​വ​ന്‍, ദേ​വ​രാ​ജ​ന്‍, എം.​കെ. അ​ർ​ജു​ന​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ​സ്ത​രും ഇ​തി​ഹാ​സ​തു​ല്യ​രു​മാ​യ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ർ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങു​വാ​ണി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി സം​ഗീ​തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കാ​ത്ത ബാ​ബു​രാ​ജ് എ​ന്ന ബാ​ബു​ക്ക അ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​തും മെ​ല​ഡി​യു​ടെ ഒ​രു മാ​ന്ത്രി​ക​ലോ​കം​ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ആ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യം ക​വ​രു​ന്ന​തും.

    തെ​രു​വു​ഗാ​യ​ക​നി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ട​മ്പാ​ക്ക​ത്തെ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് സ്റ്റു​ഡി​യോ വ​രെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​റി​ഞ്ഞ​തും അ​റി​യാ​ത്ത​തു​മാ​യ ച​രി​ത്ര​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പു​ള്ള ഒ​രു സം​ഭ​വം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ നാ​ട​ക​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ സു​​​ന്ദ​​​ര​​​ന്‍ ക​​​ല്ലാ​​​യി​​​യു​​​ടെ ഒ​​​രു നാ​​​ട​​​കം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​​​ര​​​ങ്ങേ​​​റാ​​​ന്‍ പോ​​​കു​​ക​​യാ​​ണ്. പെ​​ട്ടെ​​ന്ന്​ ബാ​​​ബു​​​ക്ക എ​​​വി​​​ടെ​നി​​​ന്നോ അ​വി​ടേ​ക്ക് വ​​​ന്നെ​​​ത്തു​​​ന്നു. ബാ​​ബു​​ക്ക​​യെ ക​​ണ്ട സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ന്​ മ​​ന​​സ്സു​​തെ​​ളി​​ഞ്ഞു. അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​റ​​ഞ്ഞു: ‘ഈ ​അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം ബാ​​​ബു​​​ക്ക ഉ​​​ദ്ഘാ​​​ട​​​നം ചെ​​​യ്യ​​​ണം. പു​റ​മെ അ​​​വ​​​ത​​​ര​​​ണ​​​ഗാ​​​നം പാ​ടു​ക​യും വേ​ണം’

    ‘​പ​​​ക്ഷേ, അ​​​തി​​​ന് പാ​​​ട്ടെ​​​നി​​​ക്ക​​​റി​​​യി​​​ല്ല​​​ല്ലോ..! വ​​​രി​​​ക​​​ൾ ക​​​ണ്ടി​​​ട്ടി​​​ല്ല​​​ല്ലോ’ എ​​ന്നാ​​യി​ ബാ​​​ബു​​​ക്ക.

    ‘ഇ​​​താ വ​​​രി​​​ക​​​ള്‍’...​​​സം​​​വി​​​ധാ​​​യ​​​ക​​​ന്‍ വെ​​​ച്ച് നീ​​​ട്ടു​​​ന്നു..! ബാ​​​ബു​​​ക്ക വ​​​രി​​​ക​​​ളി​​​ലേ​​​ക്ക് ഒ​​​ന്നു ക​​​ണ്ണോ​​​ടി​​​ക്കു​​​ന്നു. സ​മ​യ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ക​​​ട​​​ലാ​​​സ് ഹാ​​​ര്‍മോ​​​ണി​​​യ​ത്തി​ന്റെ മു​​​ക​​​ളി​​​ല്‍ വെ​​​ക്കു​​​ന്നു. പി​​​ന്നെ ഉ​​​ള്ള​​​വും വി​​​ര​​​ലു​​​ക​​​ളും ഹാ​​​ര്‍മോ​​​ണി​​​യ​വും കൂ​​​ടി​​​ച്ചേ​​​ർ​​​ന്ന് ക​​​ട​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ത്ത മ​നം​മ​യ​ക്കു​ന്ന ഈ​​​ണം ആ ​​​ക​​​ണ്ഠ​​​ത്തി​​​ലൂ​​​ടെ പ്ര​​​വ​​​ഹി​​​ക്കു​​​ന്നു. നാ​​ട​​ക​​ത്തി​​ന്‍റെ അ​​ണി​​യ​​റ ​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രും സ​​ദ​​സ്യ​​രും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ അ​ത്ഭു​​ത​​പ്പെ​​ട്ടു​​പോ​​യ ചി​​ല നി​​മി​​ഷ​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ത്. ബാ​ബു​ക്ക​യു​ടെ ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ പ​ട്ടി​ണി​യും ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും അ​ല​ച്ചി​ലു​മെ​ല്ലാം ആ ​പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ​യു​ള്ളി​ലെ സം​ഗീ​ത​ത്തെ ഊ​തി​ക്കാ​ച്ചി​യെ​ടു​ത്തു എ​ന്നു​വേ​ണം പ​റ​യാ​ൻ. ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ സം​ഗീ​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ​​പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യി മാ​റി​യ മ​​റ്റു​ പ​​ല​​രും സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​നേ​ക്കാ​ൾ എ​​ത്ര​​യോ മ​​നോ​ഹ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ലാ​കാ​ര​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ്വാ​​യ​​ത്ത​​മാ​​ക്കി​​യ പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക അ​​റി​​വു​​ക​​ള്‍കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ ത​ന​താ​യ ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള ഈ​ണ​ങ്ങ​ൾ ​ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. തൊ​​ട്ട​​തെ​​ല്ലാം പൊ​​ന്നാ​​ക്കി​യ ഒ​​ട്ടു​​മി​​ക്ക സൃ​​ഷ്ടി​​ക​​ളും ജ​​ന​​പ്രി​​യ​​മാ​യി എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ മാ​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ‘ത​​ല​​ശ്ശേ​​രി​​യി​​ല്‍ ഒ​​രു ന​​വ​​രാ​​ത്രി​​യി​​ല്‍ ജ​​ഗ​​ന്നാ​​ഥ ടെ​മ്പി​​ളി​​ന്റെ പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തു​​വെ​​ച്ച് ബാ​​ബു​​ക്ക ‘സ​​പ്ത​​സ്വ​​ര സു​​ധാ സാ​​ഗ​​ര​​മേ...’​ എ​​ന്ന ഗം​​ഭീ​​ര​​ഗാ​​നം, അ​​ദ്ദേ​​ഹം ത​​ന്നെ ഹാ​​ര്‍മോ​​ണി​​യം വാ​​യി​​ച്ചു പാ​​ടു​​ന്ന​​തു കേ​​ട്ട​​ത്ര​​യും ആ​​ന​​ന്ദം സാ​​ക്ഷാ​​ല്‍ ഗ​​സ​ൽ രാ​​ജാ​​വ് ഗു​​ലാം അ​​ലി ‘ചു​​പ് കേ ​​ചു​​പ് കേ’ ​​സ്വ​​യം ഹാ​​ർ​മോ​​ണി​​യം വാ​​യി​​ച്ചു പാ​​ടു​​ന്ന​​തു​കേ​​ട്ട​​പ്പോ​​ൾ​പോ​ലും കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ല...’ എ​ന്നാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ അ​വ​താ​രി​ക​യി​ൽ ക​വി​യും സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ കൈ​ത​പ്രം ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​

    സി​നി​മ​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​വു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​​റ്റി​​ച്ചി​​റ​​യി​​ലും പ​​രി​​സ​​ര​​ത്തു​​മു​​ള്ള ക്ല​ബു​​ക​​ളി​​ലും ക​​ല്യാ​​ണ​ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്ന മെ​​ഹ​​ഫി​​ലു​​ക​​ളി​​ല്‍ ബാ​​ബു​​ക്ക രാ​​വേ​​റെ​​യാ​​കു​​വോ​​ളം ഭ​​ജ​​നു​​ക​​ളും ഗ​​സ​​ലു​​ക​​ളും സി​​നി​​മാ​​ഗാ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ആ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​ന്റെ വ​ർ​ണ​ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യാ​ണ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വ​ര​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​​തി​​സാ​​ധാ​​ര​​ണ​​ക്കാ​​രു​​ടെ ഇ​​ട​​യി​​ല്‍ ജ​​നി​​ച്ചു​വ​​ള​​ര്‍ന്ന് ജീ​​വി​​ത​​യാ​​ഥാ​​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​​ളി​ലൂ​ടെ​യും ദു​​രി​​ത​​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മു​ന്നേ​റി​യ ബാ​ബു​ക്ക ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​ത് സം​​ഗീ​​ത​​ത്തി​​ലെ ഹൃ​​ദ​​യ​​ഭാ​​ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഗീ​തം മ​​സ്തി​​ഷ്‌​​കം​​കൊ​​ണ്ട് സ്വാം​​ശീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ഹൃ​​ദ​​യം​​കൊ​​ണ്ട് ആ​​വി​​ഷ്‌​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന രീ​​തി​യാ​ണ് പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു​മാ​ത്രം സ​ത്യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി സം​ഗീ​ത​സം​ബ​ന്ധി​യാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം കാ​ണാം. ബാ​ബു​ക്ക​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​പാ​ടി​യ മെ​ല​ഡി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ശ​ലു​ക​ൾ, താ​രാ​ട്ടു​പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ശ്ചാ​ത്യ ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ വി​ശ​ദ​മാ​യും ആ​ധി​കാ​രി​ത​യോ​ടെ​യും ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വാ​യി​ക്കാം.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:babukkabook reviewliterature
    News Summary - songs of babukkaa
    Similar News
    Next Story
    X