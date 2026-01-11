Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 8:50 AM IST

    ചിലർ അങ്ങനെയാണ്

    ചിലർ അങ്ങനെയാണ്
    Listen to this Article

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ നോ​ക്കി

    മ​ധു​മ​ന്ദ​ഹാ​സ​ത്തോ​ടെ

    പേ​ർ​ത്തും പേ​ർ​ത്തും പ​റ​ഞ്ഞ് -

    കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും നി​ങ്ങ​ൾ

    എ​നി​ക്കേ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നെ​ന്നോ-

    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ളെ​ന്നോ

    ഏ​റെ​നേ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ്

    നി​ങ്ങ​ളൊ​ന്ന് തി​രി​ഞ്ഞ്

    നോ​ക്കി​യാ​ൽ നി​ങ്ങ​ള​റി​യും

    അ​യാ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​കി​ലെ​വി​ടെ​യോ

    നി​ഴ​ലാ​യി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന

    മ​റ്റൊ​ര​ജ്ഞാ​ത​നോ​ടാ​ണ​െ​ത്ര

    അ​ത്ര​നേ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്

    ചി​ല​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്

    വീ​ണ്ടും​വീ​ണ്ടും കാ​ണാ​മെ​ന്ന്

    പ​റ​ഞ്ഞ് കൈ​കു​ലു​ക്കി പി​രി​യും

    എ​ന്നാ​ൽ നി​ങ്ങ​ളൊ​രി​ക്ക​ല​റി​യും

    പ​ല ത​വ​ണ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലൂ​ടെ

    പോ​യി​ട്ടും അ​യാ​ളു​ടെ നി​ഴ​ൽ പോ​ലും

    പ​തി​യാ​തെ അ​രൂ​പി​യാ​യി

    മി​ന്നി​മ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്ന്

    ചി​ല​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങി

    കൊ​ത്തി​വ​ലി​യ്ക്കും

    ചോ​ര കി​നി​യു​ന്ന വേ​ദ​ന​യി​ൽ​പോ​ലും

    നി​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ​ദ്ര​മാ​യി​നോ​ക്കും

    പ​ക്ഷേ അ​പ്പോ​ഴും അ​യാ​ളു​ടെ നോ​ട്ടം

    വി​ദൂ​ര​ത​യി​ലു​ള്ള അ​ജ്ഞാ​ത​ന്റെ

    നേ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ള​ല്പം

    വൈ​കി​യ​റി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും

    പി​ന്നെ കി​നി​യാ​ൻ ചോ​ര കാ​ണി​ല്ല.

    ചി​ല​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്

    വാ​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട്

    നി​ങ്ങ​ളെ പു​ള​കി​ത​രാ​ക്കും

    നോ​ക്കി​നാ​ൽ നി​ങ്ങ​ളെ

    മോ​ഷ്​​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും

    കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത്

    പ​റ​ക്കാ​ൻ വ​രാ​റേ​യി​ല്ല

    മ​റ്റൊ​രു​ഭാ​രം അ​വ​ർ​ക്ക്

    പ്രാ​ണ​ൻ വെ​ടി​യു​മ്പോ​ലെ​യാ​ണ്

    നേ​ർ​ത്തൊ​രോ​ർ​മ​യി​ൽ

    അ​വ​ര​ങ്ങ​നെ അ​ജ്ഞാ​ത​രാ​യി മാ​റും

    ചി​ല​ർ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്

    നി​ങ്ങ​ളോ?

