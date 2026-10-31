സാഡ് റിയാലിറ്റി

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Madhyamam
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൂടെ ചിരിക്കുന്നവർ

    സ്നേഹം പങ്കിടുന്നവർ

    ദുഃഖത്തിൽ സഹതപിക്കുന്നവർ

    ഒപ്പം ഉണ്ണുന്നവർ

    ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ

    കാത്തിരിക്കുന്നവർ

    കാതോർത്തിരിക്കുന്നവർ

    ഉണർത്തുന്നവർ

    ഉപദേശിക്കുന്നവർ

    താങ്ങാകുന്നവർ

    തണലാകുന്നവർ

    മതത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തിനീ

    സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന്

    വിഷലിപ്ത പരാമർശങ്ങൾ കമന്റുകളായ്

    വാരിവിതറുന്നു ...!

    എന്തിനീ കാപട്യം...?

    എന്തിനീ വിദ്വേഷം..??

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    News Summary - Social Media Hatred Reality
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