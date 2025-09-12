Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightസ്‍ലീ​പ്പ​ർ സെ​ൽ
    Literature
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:08 AM IST

    സ്‍ലീ​പ്പ​ർ സെ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്‍ലീ​പ്പ​ർ സെ​ൽ
    cancel

    ക​ണ്ണ​ട ക​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കോ​ട​മ​ഞ്ഞി​ലൂ​ടെ​യെ​ന്ന​പോ​ലെ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​ധി​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ളാ​ണ് അ​യാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ നേ​ത്ര​ചി​കി​ത്സാ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തീ​വ്ര​ത കൂ​ടി​യ ലെ​ൻ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് അ​വ​രെ​ഴു​തി​യ കു​റി​പ്പ​ടി അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ണ്ണ​ട​ഷോ​പ്പി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച്, അ​ഡ്വാ​ൻ​സും കൊ​ടു​ത്ത് അ​യാ​ൾ പോ​യ​ത് പു​സ്ത​ക​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി​നി​മി​ത്തം ഓ​രോ ചു​വ​ടും സൂ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ശു​ഷ്കി​ച്ച വ​ല​തു​കൈ​യി​ലെ അ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ കൈ​പ്പ​ത്തി​യും അ​തി​ൽ വി​ര​ലു​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ര​ണ്ട് ചെ​റി​യ മാം​സ​ഗോ​ള​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ​യ്ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്കാം, തോ​ളി​ൽ തൂ​ക്കി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തു​ണി​സ​ഞ്ചി​യു​ടെ പി​ന്നി​ലാ​ണ് ആ ​കൈ എ​പ്പോ​ഴും. പ​രു​ക്ക​ൻ പ​രു​ത്തി കു​ർ​ത്ത​ക്കു​കീ​ഴി​ൽ ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് ഉ​ടു​ത്ത് ബെ​ൽ​റ്റി​ട്ട് മു​റു​ക്കി​യ ഖാ​ദി​യു​ടെ ഒ​റ്റ​മു​ണ്ടി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കം ന​രി​യാ​ണി​ക്ക് മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​ത​യാ​ൾ മ​ട​ക്കി​ക്കു​ത്താ​റി​ല്ല. ഒ.​വി. വി​ജ​യ​നോ​ട് മു​ഖ​സാ​ദൃ​ശ്യ​മു​ള്ള അ​യാ​ളു​ടെ ക​ണ്ണ​ട​യും ഏ​താ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റേ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. സാ​വ​ധാ​നം കാ​ല​ടി​ക​ളെ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന അ​യാ​ളെ പ​ല​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​വി​ടെ അ​ധി​ക​സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​തെ ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി തോ​ൾ​സ​ഞ്ചി​യി​ലി​ട്ട് അ​യാ​ൾ 'മ​ഹാ​ത്മ കൈ​ത്ത​റി വ​സ്ത്രാ​ല​യ'​ത്തി​ലെ​ത്തി. തു​ണി​ക്ക​ട​യി​ൽ ഒ​ട്ടും തി​ര​ക്കി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നും അ​യാ​ളും മ​റ്റൊ​രു ക​സ്റ്റ​മ​റും മാ​ത്രം.

    തോ​ൾ​സ​ഞ്ചി ഊ​രി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തു​വ​ച്ച് അ​യാ​ൾ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​യു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പു​റ​ത്ത് ഓ​ട്ടോ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ കു​ശു​കു​ശു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ൾ മ​റ്റെ​യാ​ളു​ടെ ചെ​വി​യി​ൽ എ​ന്തോ പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ട്ട​യാ​ൾ അ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. ഒ​ന്നാ​മ​ൻ മൂ​ന്നാ​മ​തൊ​രാ​ളെ സ​മീ​പി​ച്ച് ത​ന്റെ അ​നു​മാ​നം ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ന്നാ​മ​നൊ​പ്പം മൂ​ന്നാ​മ​നും ക​ട​യ്ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി പ​ര​സ്പ​രം പി​റു​പി​റു​ത്തു. അ​തി​നൊ​രു ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം കൈ​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ർ​ക്ക​വി​ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും വ​ള​ർ​ന്നു. ഒ​ന്നാ​മ​ൻ ക​ട​ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​ചൂ​ണ്ടി ത​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു: ‘എ​നി​ക്ക് ന​ല്ല ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട്, ഇ​ത് അ​വ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ്’. ത​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വേ​ശ​ത്താ​ൽ അ​യാ​ൾ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​ന്റെ അ​ടു​ത്തെ​ത്തി ത​ട്ടി​വി​ളി​ച്ചു: ‘താ​നൊ​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നേ’.

    ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​ന് കാ​ര്യ​മെ​ന്തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. അ​യാ​ൾ മൂ​ക്കി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ണ​ട​യു​ടെ അ​ക​ലം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് വ​ന്ന​യാ​ളെ നോ​ക്കി. ‘ത​ന്നോ​ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങ്’ വ​ന്ന​യാ​ൾ ആ​ജ്ഞാ​പി​ച്ചു. സം​ശ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു: ‘ഞാ​നെ​ന്തി​ന് പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണം?’

    ‘അ​തെ​ന്തി​നെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​ണ് ത​ന്നോ​ട് പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. നീ ​സ്വ​യം വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൂ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്തി​ടാ​നു​ള്ള​തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്; കാ​ണ​ണോ?’ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ടെ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ അ​യാ​ൾ മു​ര​ണ്ടു.

    അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​റെ ചി​ല​രും ക​ട​ക്കു​ള്ളി​ലെ​ത്തി. ആ​പ​ത്തു​മ​ണ​ത്ത മ​റ്റേ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മെ​ടു​ക്കാ​തെ സ്ഥ​ലം​വി​ട്ടു. പ​ക​ച്ചു​നി​ന്ന സെ​യി​ൽ​സ്മാ​ന് മു​ന്നി​ലൂ​ടെ അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​നും പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു.

    ക​ട​യു​ടെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​യ​തും ഒ​ന്നാ​മ​ൻ തി​രി​ഞ്ഞ് ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു: ‘നീ​യെ​ന്തി​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന​ത്?’

    ‘കു​റ​ച്ച് തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ’- അ​യാ​ൾ വേ​ഗം ഉ​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘അ​ത​ല്ല, നീ ​ഈ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദി​ച്ച​ത്’

    ‘എ​ന്റെ ക​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ക​ണ്ണ​ട മാ​റ്റി​വാ​ങ്ങാ​നും കൂ​ടി​യാ​ണ്’

    ‘വേ​റെ​യൊ​രു ല​ക്ഷ്യ​വും നി​ന​ക്കി​ല്ലേ? നീ ​കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​വ​ർ എ​വി​ടെ​യാ​ണ്?’

    ‘ഇ​ല്ല, വേ​റെ​യാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും എ​നി​ക്കി​ല്ല. എ​നി​ക്കാ​കെ കാ​ണാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഡോ​ക്ട​റെ​യാ​ണ്. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ഞാ​നി​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്തി​നാ​ണ് നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ​യി​ങ്ങ​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്?’

    ‘കൈ​യി​ലി​രി​പ്പ് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചോ​ദ്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ടോ, ഭേ​ദ്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നി​രി​ക്കും’ ആ​രോ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘നി​ന്റെ പേ​രെ​ന്താ​ടാ?’ അ​യാ​ളെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​യ​റി​പ്പോ​യ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘സ​ലിം’ ‘ക​ണ്ടോ ക​ണ്ടോ, ഇ​ത് അ​വ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ്’ അ​യാ​ളു​ടെ പേ​ര് കേ​ട്ട​തും ഒ​ന്നാ​മ​ന് ജേ​താ​വി​ന്റെ ഭാ​വം കൈ​വ​ന്നു.

    അ​ടു​ത്തു​നി​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ക്രു​ദ്ധ​നാ​യി അ​യാ​ളോ​ട്: ‘നീ ​അ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത​ല്ലേ?’ ‘ആ​രു​ടെ?’ കാ​ര്യ​മെ​ന്തെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​ൻ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യും മാ​റി​മാ​റി നോ​ക്കി.

    ‘ഈ ​നാ​റി​യാ​ണ് പാ​നാ​യി​ക്കു​ള​ത്തും വാ​ഗ​മ​ണി​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം കൊ​ടു​ത്ത​ത്’ ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​യെ​പ്പോ​ലെ അ​ല​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​രു​ത്ത​ൻ അ​യാ​ളെ അ​ടി​ക്കാ​നാ​യി പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു.

    ‘ത​ല്ലാ​ൻ വ​ര​ട്ടെ, ഇ​വ​നോ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​മ​തി അ​തൊ​ക്കെ’. അ​ടി​ക്കാ​നോ​ങ്ങി​യ​വ​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്നാ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ന്റെ ധൈ​ര്യം സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണം’ ഒ​രു മ​ദ്ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ൻ ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ ആ​ത്മ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ‘ചേ​ട്ട​ന്മാ​രേ, നി​ങ്ങ​ളെ​ന്താ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ളു​തെ​റ്റി​യ​താ​കാം. ഞാ​ൻ ഈ ​നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. എ​ന്റെ അ​ച്ഛ​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ട്രെ​യി​നി​ങ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ മാ​ഷ്.’ അ​യാ​ൾ തൊ​ഴു​കൈ​യൊ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഹ ​ഹ, ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് മു​ണ്ടു​ടു​ത്ത ഗോ​പി​നാ​ഥ​പു​ത്ര​ൻ; സ​ലിം! ഞ​ങ്ങ​ള​ങ്ങ് വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. എ​ടാ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ള്ള​ൻ താ​ൻ ക​ള്ള​നാ​ണെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്കു​മോ? പ​ഠി​ച്ച ക​ള്ള​നാ​ണ് നീ. ​നീ ഇ​വി​ടു​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല’.

    "അ​യ്യോ, എ​ന്റെ വ​ല​തു​കൈ​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​ക്കു​റ​വു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ട​ത്തോ​ട്ട് ഉ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്’. ത​ന്റെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി അ​യാ​ൾ വ​ല​തു​കൈ അ​വ​രെ കാ​ണി​ച്ചു.

    ഉ​ട​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു​ത്ത​ൻ: ‘ഇ​നി എ​ന്ത് വേ​ണം; അ​വ​ൻ​ത​ന്നെ തെ​ളി​വ് ക​ണി​ച്ച​ല്ലോ! ആ ​കൈ​പ്പ​ത്തി ക​ണ്ടി​ല്ലേ? ബ​സ്സ്സ്റ്റാ​ന്റി​ൽ ബോം​ബു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ പൊ​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യ​താ​ണ​ത്’.

    ഒ​രു വൃ​ദ്ധ​ൻ ത​ത്ത്വ​ജ്ഞാ​നി​യെ​പ്പോ​ലെ: ‘വെ​ട​ക്ക് മൂ​ടി​വ​ച്ചാ​ലും വാ​ട വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യും’ എ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ച്ച് അ​യാ​ളെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി. ഇ​ത്ര​യു​മാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​ലി​മി​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നെ​ന്നോ​ണം ജ​നം ഇ​ള​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ത​ന്റെ ക​ട​യു​ടെ മു​മ്പി​ൽ ഒ​രു കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭ​യ​പ്പെ​ട്ട തു​ണി​ക്ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ ചാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി ഒ​ന്നാ​മ​നോ​ട​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ‘ഇ​യാ​ളെ ഇ​വി​ടെ​യി​ട്ട് ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്നാ​ൽ ഞാ​നും നി​ങ്ങ​ളും തൂ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രും. ന​മു​ക്കി​യാ​ളെ പൊ​ലീ​സി​ലേ​ൽ​പ്പി​ക്കാം."

    ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​വി: ‘വേ​ണ്ട വേ​ണ്ട, ​പൊ​ലീ​സി​ലേ​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ഇ​വ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടും. കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ൽ ഇ​വ​ന്റെ ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ​നെ​യൊ​ക്കെ പ​ച്ച​യ്ക്ക് ക​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.’ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യാ​കാ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​നു​മു​മ്പി​ൽ ഒ​രു ക​വ​ചം​പോ​ലെ അ​യാ​ൾ നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും ചി​ല​രൊ​ക്കെ സ​ലി​മി​നു​നേ​രെ ആ​ക്രോ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു. ഒ​രാ​ൾ അ​യാ​ളെ ച​വി​ട്ടി​വീ​ഴ്ത്തി. വീ​ഴ്ച​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ണ്ണ​ട ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ​ലി​മി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം പ​റ​ന്നു​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ണി​യ​നീ​ച്ച​ക​ളാ​യി. കൈ​ക​ൾ കൂ​പ്പി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്ക​രു​തേ എ​ന്ന​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​യാ​ള​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നു.

    അ​ല​റി​യാ​ർ​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ​മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ഗ​ത​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ത​ല​വാ​ച​ക​ങ്ങ​ളാ​ൽ കൊ​ഴു​പ്പി​ച്ച ലൈ​വ് വി​വി​ധ ഫ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ങ്കു​വ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ത​തീ​വ്ര​വാ​ദ​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്ലീ​പ്പ​ർ സെ​ൽ മെം​ബ​ർ പി​ടി​യി​ൽ’

    ‘ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കൊ​ടും​ഭീ​ക​ര​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ’

    ആ​ര് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടാ​ണെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല, ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം അ​യാ​ളെ ച​വി​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് പൊ​ലീ​സെ​ത്തി. അ​വ​രെ ക​ണ്ട​തും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ത​ങ്ങ​ളി​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലെ​ന്ന മ​ട്ടി​ൽ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യി. പി​ന്നെ​യും അ​വി​ടെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി നി​ന്ന​വ​രോ​ട് പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​ന്നാ​മ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നു​മു​ന്നി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​യാ​ളു​ടെ​യും ക​ട​ക്കാ​ര​ന്റെ​യും ചി​ല സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പോ​ലീ​സ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രോ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട് സ​ലി​മി​നെ താ​ങ്ങി​യെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ്പി​ച്ച് വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​യ​റ്റി.

    അ​യാ​ളെ വ​ണ്ടി​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​ത്ത​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു: ‘അ​വ​നെ അ​ക​ത്തി​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ തീ​റ്റി​പ്പോ​റ്റാ​തെ ത​ട്ടി​ക്ക​ള​ഞ്ഞേ​ക്ക് സാ​റേ. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​ങ്ങ് കാ​ച്ചി​യേ​ക്ക​ണം’.

    സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ് മാ​ധ്യ​മ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പൊ​ലീ​സ് അ​യാ​ളെ​യും​കൊ​ണ്ട് പോ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ട്ടും സ​മ​യം ക​ള​യാ​തെ മൊ​ബൈ​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​മെ​ടു​ത്ത് 'ബ്രേ​ക്കി​ങ് ന്യൂ​സ്', 'ഒ​ൺ​ലി ഓ​ൺ', ഫ​സ്റ്റ് ഓ​ൺ' എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ബൈ​റ്റു​ക​ളാ​രം​ഭി​ച്ച അ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വെ​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു.ത​നി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ള​ട​ങ്ങി ന​ഗ​രം പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ ച​ലി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ളാ​ണ് ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന തോ​ൾ​സ​ഞ്ചി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്. അ​യാ​ള​ത് തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കി. അ​തി​ൽ ഒ​രു കു​പ്പി​യി​ൽ കു​റ​ച്ചു​വെ​ള്ളം, കു​ട, 'ദേ​ശ​സ്നേ​ഹി​ക​ളും പ​ക്ഷ​പാ​തി​ക​ളും', 'നീ​തി​യു​ടെ പാ​ർ​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്നീ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക​ട​ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ആ​ധാ​ർ​കാ​ർ​ഡും മ​റ്റൊ​ന്ന് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഒ.​പി ടി​ക്ക​റ്റും ആ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണ​ട​ക്കാ​ര​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യു​ള്ള ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡി​ലെ​യും ഒ.​പി ടി​ക്കി​റ്റി​ലെ​യും പേ​രു​ക​ൾ ‘സ​ലിം ഗോ​പി​നാ​ഥ്’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:storyMalayalam StoryliteratureBahrain News
    News Summary - Sleeper cell
    Similar News
    Next Story
    X