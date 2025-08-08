Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    8 Aug 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:21 AM IST

    ഉ​മ്മ

    ഉ​മ്മ
    ആ ​വി​ളി​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ട്ട് പ​തി​നൊ​ന്ന് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്നു. ക​ളി​യും ചി​രി​യും സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ആ ​ദി​വ​സം നി​ന​ച്ചി​രി​ക്കാ​ത്ത നേ​ര​ത്ത് ഒ​രു സൂ​ച​ന പോ​ലും ന​ൽ​കാ​തെ ഉ​മ്മ എ​ന്ന സ​ത്യം ക​ട​ന്നു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​ത്തി​നേ​റ്റ മു​റി​വും അ​തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യും ഇ​ന്നും മാ​റാ​തെ അ​ങ്ങ​നെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​നി ഒ​രി​ക്ക​ലും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​ത്ത ആ ​ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ മ​ന​സ്സ് വി​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും ഉ​മ്മ ത​ന്നു​പോ​യ സ്നേ​ഹ​വും വാ​ത്സ​ല്യ​വും ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്നും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു ഉ​പാ​ധി​യും ഇ​ല്ലാ​തെ ഭൂ​മി​യി​ൽ ന​മ്മെ സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഉ​മ്മ എ​ന്ന ര​ണ്ട​ക്ഷ​ര​ത്തി​നു​മാ​ത്ര​മേ സാ​ധി​ക്കൂ എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വു​ണ്ടാ​യ​ത് ഉ​മ്മ പോ​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്.

    TAGS:Malayalam Storyshort storyMalayalam short storyBahrainliteraturearts club
