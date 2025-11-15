Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Nov 2025 8:46 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 8:46 AM IST

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം
    ‘ടീ​ച്ചി​ങ്​ ഈ​സ്‌ എ ​നോ​ബി​ള്‍ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന്‍?’

    ഷാ​ര്‍ജ: റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കെ.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ന്‍റെ (കെ.​വി.​ആ​ര്‍) ‘ടീ​ച്ചി​ങ്​ ഈ​സ്‌ എ ​നോ​ബി​ള്‍ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന്‍’? എ​ന്ന പു​സ്‌​ത​കം ഷാ​ജി എ​ന്‍. പു​ഷ്‌​പാം​ഗ​ദ​ന്‍ മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ സു​കു​മാ​ര​നു ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മീ​ന്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​ക്കെ​തി​രെ ചോ​ദ്യ​മു​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന 11 ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ്‌ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള കെ.​വി.​ആ​റി​ന്‍റെ പു​സ്‌​ത​കം. ഫാ​ബി​യ​ന്‍ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.


    റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കെ.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ന്‍റെ ‘ടീ​ച്ചി​ങ്​ ഈ​സ്‌ എ ​നോ​ബി​ള്‍ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന്‍ ഷാ​ജി എ​ന്‍ പു​ഷ്‌​പാം​ഗ​ദ​ന്‍ മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ സു​കു​മാ​ര​നു ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘ക്രി​മി​ന​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ട്’

    ഷാ​ർ​ജ: പു​ന്ന​യൂ​ർ​ക്കു​ളം സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍റെ ‘ക്രി​മി​ന​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ട്’ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം അ​ർ​ഷാ​ദ്​ ബ​ത്തേ​രി ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്‌​ത​ക മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്​ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സി.​പി. അ​നി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വി.​പി. റാ​ഷി​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​ന്ന​യൂ​ർ​ക്കു​ളം സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍റെ ‘ക്രി​മി​ന​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വീ​ട്’ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം അ​ർ​ഷാ​ദ്​ ബ​ത്തേ​രി പ്ര​കാ​ശ​നം​ ചെ​യ്യുന്നു


    ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ, ജെ​സി മ​റൂ​ഫ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ പി. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, ഷീ​ല പോ​ൾ, വൈ.​എ. സാ​ജി​ത, ത്വ​യ്യി​ബ് ചേ​റ്റു​വ, റ​ഹീം ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, ലേ​ഖ ജ​സ്റ്റി​ൻ, സ്‌​മി​ത പ്ര​മോ​ദ്, ഷാ​ജ ആ​ര്യ​നാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​യാ​ദ് സൈ​ൻ, സു​ഹൈ​ൽ, റ​ഷീ​ദ് വ​ന്നേ​രി, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ദി​ക​ട​ലാ​യി, ലൈ​ല സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ഹി​ൻ സൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജെ​നി ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    ‘ഓ ​ഡാ​ര്‍ലിങ് മൂ​ണ്‍’

    ഷാ​ര്‍ജ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്‌​ത​ക​മേ​ള​യി​ല്‍ പ്ല​സ്‌ വ​ണ്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​മ​ലി ബി​ജു​വി​ന്‍റെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഓ ​ഡാ​ര്‍ലി​ങ്​ മൂ​ണ്‍’ ക​വി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സോ​മ​ന്‍ ക​ട​ലൂ​ര്‍ ക​വി ശൈ​ല​ന് ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ജി​ത് ക​ണ്ട​ലൂ​ർ പു​സ്‌​ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​മ​ലി ബി​ജു​വി​ന്‍റെ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഓ ​ഡാ​ര്‍ലി​ങ്​ മൂ​ണ്‍’ ക​വി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സോ​മ​ന്‍ ക​ട​ലൂ​ര്‍ ക​വി ശൈ​ല​നു ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ബി​ജു ക​ണ്ണ​ങ്ക​ര, ഷെ​ബീ​ർ, സം​ഗീ​ത സൈ​ക​തം, ദീ​പ ബി​ജു, അ​മ​യ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ്‌​മി​ത പ്ര​മോ​ദ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ച​യി​താ​വ്‌ അ​മ​ലി ബി​ജു ന​ന്ദി​യും പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സൈ​ക​തം ബു​ക്‌​സാ​ണ്‌ പ്ര​സാ​ധ​ക​ര്‍.

    ‘ചൂ​ണ്ട​ക്കാ​രി’

    ഷാ​ർ​ജ: എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ പി.​ജി. റീ​ന​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘ചൂ​ണ്ട​ക്കാ​രി’ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സി​നി​മ -നാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ വി​വ​ർ​ത്ത​ക ഇ.​വി. ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പി.​ജി. റീ​ന​യു​ടെ ‘ചൂ​ണ്ട​ക്കാ​രി’ സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ വി​വ​ർ​ത്ത​ക ഇ.​വി. ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​​യ്യു​ന്നു

    ശൈ​ല​ൻ, പോ​ൾ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, സ​ലീം അ​യ്യ​നേ​ത്ത്, മു​ന​വ്വ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, സു​ഗ​ത​ൻ ദു​ബൈ, ആ​ദി​ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡി.​സി ബു​ക്സാ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. ആ​കാ​ശ​വേ​രു​ക​ൾ, ഭാ​യ്ബ​സാ​ർ, ക​രി​ന്തേ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പി.​ജി. റീ​ന​യു​ടെ മ​റ്റ്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ. ക​വ​യി​ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ റീ​ന​ക്ക് 28 പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി ഫി​സി​ക്സ് സി​ല​ബ​സ്ഭേദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പി.​ജി. റീ​ന അം​ഗ​മാ​ണ്.


    വി​ഷ്ണു പ​ക​ൽ​ക്കു​റി​യു​ടെ ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ

    ഷാ​ർ​ജ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​നു​മാ​യ യു​വ​ക​വി വി​ഷ്ണു പ​ക​ൽ​ക്കു​റി​യു​ടെ ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    വി​ഷ്ണു പ​ക​ൽ​ക്കു​റി​യു​ടെ ര​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ശൈ​ല​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ‘​അ​പ​ഥ​സ​ഞ്ചാ​രി​യു​ടെ പു​ല​യാ​ട്ട്’, ‘ഭാ​ര്യ ഒ​രു ദു​ർ​മ​ന്ത്ര​വാ​ദി​നി’ എ​ന്നീ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ ശൈ​ല​ൻ ആ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ശീ​പ്ര​കാ​ശ് പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ക​വി എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഉ​ഷ ച​ന്ദ്ര​ൻ, തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

    ‘വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്​​സ്​ എ​പി​റ്റാ​ഫ്​’

    ഷാ​ർ​ജ: പ​തി​നേ​ഴു​കാ​ര​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​ലീം ജ​സീ​റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്​​സ്​ എ​പി​റ്റാ​ഫ്​’ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി. ഡി.​സി ബു​ക്‌​സ് സ്റ്റാ​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ റി​യാ​സ് ഹ​ക്കിം പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കീ​റ്റ്സി​ന്‍റെ​യും സി​ൽ​വി​യ പ്ലാ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​വി​ത​ക​ളി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത​യും ആ​ലി​സ്​ ഇ​ൻ വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ഫാ​ന്‍റ​സി​യും ചേ​ർ​ന്ന ഈ ​കൃ​തി 16 ക​വി​ത​ക​ളാ​യി നാ​ല് അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ഭ​ജി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.


    അ​ബ്ദു​ൽ അ​ലീം ജ​സീ​റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്​​സ്​ എ​പി​റ്റാ​ഫ്​’ റി​യാ​സ് ഹ​ക്കിം പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു



