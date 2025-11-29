Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    29 Nov 2025 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 8:28 AM IST

    കാ​ണാ​ത്ത​ത് കാ​ണു​ന്നു

    കാ​ണാ​ത്ത​ത് കാ​ണു​ന്നു
    മ​രി​യ

    തോ​പ്പി​ൽ

    ലോ​ക റേ​ഡി​യോ​ള​ജി ദി​നം

    നി​ശ​ബ്ദ​ത സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ര​ശ്മി​ക​ളു​ടെ നി​ഗൂ​ഢ​മാ​യ ലോ​കം

    അ​സ്ഥി​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഒ​രൊ​റ്റ ക്ലി​ക്കി​ൽ ശ്വാ​സ​ത്തെ

    പി ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്നു

    അ​ദൃ​ശ്യ​മാം എ​ക്സ്റേ കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ശ്വാ​സ​കോ​ശം തു​റ​ന്നാ​ൽ അ​ത് മു​റി​വേ​റ്റ

    ചി​റ​കു​പോ​ൽ ത​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഹൃ​ദ​യ​താ​ള​ത്തി​ലും ര​ഹ​സ്യം ഉ​ണ്ട്

    ക​ണ്ണു​ക​ൾ സ​ത്യ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഓ​രോ റേ​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​റും

    രോ​ഗി​ക്ക് ര​ക്ഷാ​ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു.

    അ​ര​ങ്ങി​ലെ മി​ന്നി​ത്തി​ള​ങ്ങും

    വെ​ള്ളി​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ല​ല്ല.....

    ഏ​പ്ര​ണി​നു​ള്ളി​ൽ

    അ​വ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​താ​ള​ത്തെ ആ​ര​റി​യാ​ൻ..

    ശ​രീ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും

    വേ​ദ​ന​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ടം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്

    വെ​ളി​വാ​ക്കി​ടു​ന്നി​വ​ർ....

    ക​ടു​ത്ത വേ​ദ​ന​യാ​ൽ ഭ​യ​വും

    ഉ​ൽ​ക്ക​ണ്ഠ​യും നി​റ​ഞ്ഞ മ​ന​സ​ങ്ങ​ൾ..

    ക​രു​ത​ലോ​ടെ നീ​യ​വ​രു​ടെ ക​രം പി​ടി​ക്കു​ന്നു

    സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ നീ​യ​വ​രെ

    ചി​ത്ര​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൊ​സി​ഷ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്നു..

    തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന ഹ്ര​സ്വ​ത​രം​ഗ ര​ശ്മി​യാ​ൽ

    ചി​ത്രം ജ​നി​ക്കു​ന്നു.

    രോ​ഗി​യു​ടെ പ​റ​യാ​ത്ത വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ

    അ​ക​ക്ക​ണ്ണാ​ൽ വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു നീ...

    ​നി​ന്റെ ശാ​ന്ത​ത അ​വ​രി​ൽ

    ധൈ​ര്യം പ​ക​രു​ന്നു നി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ

    അ​വ​രു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലെ വ്യാ​ധി​യാം

    ആ​ധി​യെ ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    രൂ​പ​മി​ല്ലാ​ത്ത കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    മു​റി​യി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം പ്ര​കാ​ശം പ​ര​ത്തു​ന്ന​വ​ർ.

    ആ​ർ​ക്കു മ​റ​ക്കാ​നാ​വും നി​ങ്ങ​ളെ..

    ഒ​രു​പാ​ട് ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ..

    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ ആ​ത്മാ​ക്ക​ളെ...

    ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ദി​നം...

    നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യി ജോ​ലി​ഭാ​രം വ​ഹി​ക്കും

    ക​ര​ങ്ങ​ളെ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ....

    മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ത്തി​നു​ള്ള​റ തേ​ടു​ന്ന ഛായാ​ഗ്രാ​ഹ​ക​ൻ .....

    സ്നേ​ഹ ബ​ഹു​മാ​നാ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ന​ക്കി​താ...

    ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ടി​ലും

    ഫോ​ക്ക​സി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​തി​ച​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ

    ഇ​ന്നീ ദി​വ​സം നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യി

    ശ​രീ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ക​ഥ​ക​ൾ

    പ​ല​തും പ​റ​യു​വാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ക​യ്യ​ടി​കി​ട്ടാ​ത്ത ആ​തു​ര സേ​വ​ക​ർ

    അ​ന്ധ​കാ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ

    ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കൂ....

    ധൈ​ര്യ​വും കാ​രു​ണ്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ

    ക​രു​ത്തു​റ്റ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ

    ഇ​വ​ർ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​നാ​ശ്ര​യം

    poem
