Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:54 AM IST

    മ​ട​ക്കം

    മ​ട​ക്കം
    ഇ​സ്മാ​യി​ൽ

    പ​തി​യാ​ര​ക്ക​ര

    റ​ൺ​വേ​യി​ൽ നി​ന്ന് മെ​ല്ലെ മെ​ല്ലെ നി​ര​ങ്ങി​നീ​ങ്ങി​യ ആ​കാ​ശ​യാ​നം അ​ൽ​പ​സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വെ​ടി​കൊ​ണ്ട പ​ന്നി​യെ​പ്പോ​ലെ കു​തി​ച്ചു​പാ​ഞ്ഞ് ക്ഷ​ണ​നേ​രം കൊ​ണ്ട് ഒ​രു കൂ​റ്റ​ൻ പ​ക്ഷി​യെ​പ്പോ​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്നു. ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് അ​ത് ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. നീ​ണ്ട മു​പ്പ​ത്തി​അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഓ​രോ പ്രാ​വ​ശ്യം വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും കു​റ​ച്ചു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നെ​ഞ്ചി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു നീ​റ്റ​ലാ​ണ്. പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ഒ​രു വേ​ദ​ന മ​ന​സ്സി​ന് ചു​റ്റും ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കും. ഹൃ​ദ​യം ഒ​രു ചെ​റു​തീ​യി​ൽ വെ​ച്ച പോ​ലെ കു​റെ ദി​വ​സം അ​തി​ങ്ങ​നെ കി​ട​ക്കും.

    ഏ​റി​യാ​ൽ ഒ​രു അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം, അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ട​ങ്ങ​ൾ വീ​ട്ടി നാ​ടി​ന്റെ മ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ സ്വ​ച്ഛ​ന്ദ​മാ​കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ക​രു​തി​യു​റ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ക​ട​ൽ ക​ട​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​രാ​ബ്ധ​ങ്ങ​ൾ ത​ല​യി​ൽ നി​ന്നും അ​ൽ​പ്പ​നേ​രം മാ​റ്റി വെ​ച്ച് സ്വ​സ്ഥ​മാ​കാ​ൻ ഇ​ത് വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രു സ​യാ​മീ​സ് ഇ​ര​ട്ട​യെ​പ്പോ​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​ത്ത​ന്നെ വി​ടാ​തെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ര​മാ​ർ​ഥം. മു​പ്പ​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​വാ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക ഏ​റി​യാ​ൽ ഒ​രു അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും. ശ​രി​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഗ​ൾ​ഫു​കാ​ര​ൻ തു​ല​ച്ചു​ക​ള​യു​ന്ന​ത് ഒ​രു പാ​വം പെ​ണ്ണി​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    മ​നു​ഷ്യാ​യു​സ്സി​ലെ വ​സ​ന്ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ പൊ​ള്ളു​ന്ന ചൂ​ടി​ൽ ഉ​ണ​ക്കാ​നി​ട്ട് അ​ന്തി​ക്ക് പ​ക്ഷി കൂ​ട​ണ​യു​ന്ന​പോ​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ട​ണ​യു​ന്ന ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യും ഉ​റു​കി​ത്തീ​ർ​ന്നു പോ​യ യൗ​വ​ന​ത്തെ ആ​ലോ​ചി​ച്ച് നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടു​ന്നു​ണ്ടാ​വും.

    ചി​ന്ത​ക​ൾ കാ​ട് ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ല​ക്കു തീ ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി. ഏ​ട്ട​ന്റെ മ​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ് തി​രി​ച്ചു​പോ​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ കു​ടും​ബം മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​രു ക​ട​ന്ന​ൽ കൂ​ടി​ള​കി​യ പോ​ലെ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​വു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ഞ്ഞ​ല്ല, പ​ക്ഷെ പാ​കി​സ്താ​നി​യാ​യ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റോ​ട് നാ​ലു​ദി​വ​സം അ​വ​ധി നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നെ ജോ​ലി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ്ട എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രോ​ട് അ​വ​നു​ള്ള വെ​റു​പ്പാ​ണ് വെ​റും നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി അ​വ​ൻ ത​ന്നോ​ട് കാ​ണി​ച്ച​ത്. എ​ന്ത് ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ജോ​ലി എ​ന്ന​ത് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യം.

    നാ​ല് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യാ​ളു​ടെ വി​വാ​ഹം വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ച ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​യാ​ളെ ഒ​രു ഭീ​ക​ര​സ​ത്വ​മാ​യി തു​റി​ച്ചു​നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ക​ട​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മു​ഴം ക​യ​റി​ൽ അ​വ​ൾ ഭ​ർ​തൃ​വീ​ട്ടി​ലെ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി​യാ​ടു​ന്ന രം​ഗം മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ന്നും മാ​യു​ന്നേ​യി​ല്ല. എ​ന്തി​ന് അ​വ​ൾ ജീ​വി​തം ത​ല്ലി​യു​ട​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞു എ​ന്ന​ത് ഇ​ന്നും ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. കേ​സും കൂ​ട്ട​വു​മാ​യി നാ​ളു​ക​ൾ പോ​യ​ത​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ല്ല, അ​വ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ർ​ണം പോ​ലും തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സ് എ​ന്ന നി​ഗൂ​ഢ​ത ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന പ​ല​തും കൂ​ടെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പോ​ലും പി​ടി​കി​ട്ട​ണം എ​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ. മ​ടു​പ്പി​നോ​ടു​ള്ള മ​ൽ​പ്പി​ടി​ത്ത​മാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ജീ​വി​തം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി തീ​രെ​യി​ല്ല. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ദൈ​വം എ​ഴു​തി​ത്ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ തി​ര​ക്ക​ഥ മ​നു​ഷ്യ​ൻ വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​റ്റി​യെ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല​ല്ലോ.

    എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ മാ​ത്രം നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​ജീ​വി​ത​ത്തെ താ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​വാ​നാ​ണ് ത​ന്റെ വി​ധി​യെ​ന്ന് ഉ​ൾ​ക്കി​ടി​ല​ത്തോ​ടെ അ​യാ​ൾ ഓ​ർ​ത്തു. പെ​ട്ടെ​ന്ന് നെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഇ​ട​തു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഷോ​ക്കേ​റ്റ പോ​ലെ ഒ​രു പെ​രു​പ്പ് അ​യാ​ളെ പൊ​തി​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ചു. അ​ത് മെ​ല്ലെ മെ​ല്ലെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്കും ക​ഴു​ത്തി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യു​ടെ​യും നി​ല​യി​ല്ലാ​ക​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​ല​ർ​കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​റ​ങ്ങി എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ അ​യാ​ൾ ഉ​ന്മേ​ഷ​ത്തോ​ടെ ഉ​ണ​ർ​ന്നു. വി​മാ​നം അ​പ്പോ​ഴും അ​ക​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു​പാ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

