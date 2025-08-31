Begin typing your search above and press return to search.
    ശ്രീനാരായണഗുരു, ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ, ഗ്രാംഷി

    നി​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം എ​ന്ന​ല്ല, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്കൊ​ന്നി​ച്ച് സ​മ​രം ചെ​യ്യാം എ​ന്നൊ​രാ​ശ​യ​മാ​ണ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്

    ‘മ​ത​മ​ല്ല മ​ത​മ​ല്ല മ​ത​മ​ല്ല പ്ര​ശ്നം, എ​രി​യു​ന്ന വ​യ​റി​ലെ തീ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്നം’ എ​ന്ന ശ​രി​യാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​റി​ൽ വ​ണ്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ഒ​ഡി​ഷ സം​സ്​​ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും കൃ​ഷ​ക് സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ഭി​റാം ബ​ഹ്റ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ൈഡ്ര​വ​ർ സ​ഖാ​വ് സു​രേ​ഷ് പ്ര​ധാ​നു​മാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഭി​റാം ബ​ഹ്റ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച വ​ലി​യൊ​രു ചെ​ങ്കൊ​ടി ദൃ​ശ്യം ഉ​ള്ളി​ലു​ണ​ർ​ത്തി​യ ഊ​ർ​ജം പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യാ​തെ വ​യ്യ.

    ചെ​ങ്കൊ​ടി​ത്ത​ണ​ൽ എ​ന്ന ആ ​പ്ര​യോ​ഗം, ര​ണ്ടാ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും പ​ക​ർ​ന്ന ആ​വേ​ശം മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, എ​രി​യു​ന്ന വ​യ​റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ന്ന ക​ണ്ഡ​മാ​ലി​ലെ പീ​ഡി​ത​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​വ​രു​ടെ മ​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റി​യ​ത് എ​ന്നു​ള്ള​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യാ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, മ​തം പ്ര​ധാ​ന​മാ​വു​ന്നു എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ഠം ഞ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി അ​മ​ർ​ത്തി പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത​ര​ഹി​ത​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​രും മ​നു​ഷ്യ​രാ​വു​ന്ന​ത് മ​ർ​ദി​ത മ​ത-​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണെ​ന്നും!

    പീ​ഡി​ത ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​വും അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ല​യ​വു​മാ​യി മാ​റി​യ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്​​ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ്​ പ​ക​ർ​ന്ന​ത് മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ മ​ഹാ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ബോ​ധ്യ​മാ​യ ന​ടു​ക്കം​കൊ​ള്ളി​ച്ച കാ​ര്യം, ഏ​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യും ന​ര​ഹ​ത്യ​ക്കൊ​പ്പം സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാം​സ്​​കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കൊ​പ്പം, വി​ശ്വാ​സ​ന​ഷ്​​ട​ത്തി​നും ഇ​ട​വ​രു​ത്തും എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്.

    ഭു​വ​നേ​ശ്വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ഡ​മാ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ, പ​ര​സ്​​പ​രം അ​ടു​ത്തി​ട്ടും ഞ​ങ്ങ​ളോ​ടു​പോ​ലും സു​രേ​ഷ് പ്ര​ധാ​ൻ ത​ന്റെ മ​ത​സ്വ​ത്വം ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​ണ് അ​തി​ലൊ​ന്നെ​ങ്കി​ൽ; പീ​ഡി​ത​ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പം നി​ല​കൊ​ണ്ട അ​ഭി​റാം ബ​ഹ്റ​യെ​പ്പോ​ലും അ​തേ പീ​ഡി​ത​സ​മൂ​ഹം സം​ശ​യ​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട​താ​ണ് അ​സ്വ​സ്​​ഥ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം. ഒ​രു മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും ഏ​തു മ​ത​വും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ന്ന​പോ​ലെ, മ​തം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​ഹ്യ​സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം മ​ത​വി​ശ്വാ​സം ഒ​ളി​ച്ചു​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്, ഓ​ർ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നോ​ർ​ത്തു​നോ​ക്കൂ, എ​ത്ര​മേ​ൽ സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. അ​താ​ണ് ക​ണ്ഡ​മാ​ലി​ൽ ക​ണ്ട​ത്! വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നു​പോ​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക്കു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ‘മ​ത​മ​ല്ല മ​ത​മ​ല്ല പ്ര​ശ്നം’ മോ​ഡ​ൽ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശ​വ​കു​ടീ​ര​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കും!

    ത​ങ്ങ​ളെ സ്വ​ന്തം മ​ത-​ജാ​തി സ്വ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ബോ​ധം മ​ർ​ദി​ത മ​ത-​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും ഉ​ണ്ടാ​വും. എ​ന്നാ​ൽ നി​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ളെ​യെ​ല്ലാ​മാ​ണ​വ​ർ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്, മ​ർ​ദി​ത മ​ത-​ജാ​തി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, അ​തി​ലേ​റെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​ക്കാ​ര്യം സ്വ​യം ബോ​ധ്യ​മാ​വാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​വാ​നും, സ​ർ​വ മ​ത​ത്തി​ലും​പെ​ട്ട, ഒ​ന്നി​ലും പെ​ടാ​ത്ത, ജ​നാ​യ​ത്ത​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം.

    നി​ങ്ങ​ളെ ഞ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം എ​ന്ന​ല്ല, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്കൊ​ന്നി​ച്ച് സ​മ​രം ചെ​യ്യാം എ​ന്നൊ​രാ​ശ​യ​മാ​ണ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്. അ​താ​യ​ത്, ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢി​ലേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പീ​ഡി​ത ൈക്ര​സ്ത​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഐ​ക്യ​പ്പെ​ട​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ, സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് അ​പ​നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​വു​മ്പോ​ൾ, അ​ത​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രേ​ണ്ട പ്രാ​യോ​ഗി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ മാ​തൃ​ക​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ല, ആ ​മാ​തൃ​ക​യെ​യും അ​തി​വ​ർ​ത്തി​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര ആ​ശ​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്.

    സാം​സ്​​കാ​രി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, ആ​ശ​യ​സം​വാ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പേ​രി​ൽ, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പീ​ഡ​നം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സ്വ​യം​ബോ​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യോ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ഭാ​ഗം ത​ന്നെ​യോ മ​തം മാ​റി​യാ​ൽ, സ​ർ​വ​മ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി​യാ​ൽ, എ​ന്തോ​ന്ന് പ്ര​ശ്നം എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ധീ​ര​ത​യാ​ണ്, ന​മ്മു​ടെ കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​പ്പോ​ൾ​പോ​ലും ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്, മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത മൂ​ല്യ​സ​ഞ്ച​യം പോ​ലു​മ​ല്ല ന​മ്മു​ടെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്റ്റേ​റ്റും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റും അ​തി​ന്റെ സ​ക​ല​മാ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന, മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം പ​ക​രു​ന്ന മ​ർ​ദ​കാ​ധി​കാ​ര​ത്തോ​ട് ഒ​ത്തു​പോ​വാ​നു​ള്ള േപ്ര​ര​ണ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​ത്തു ക​ട​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ-​ദ​ലി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യ​ക്ഷ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ട​ല്ലേ ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ൾ അ​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത് എ​ന്ന സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ചോ​ദ്യം അ​ത്ര നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മ​ല്ല.

    മ​തം മാ​റി​യാ​ലെ​ന്താ, മ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി​യാ​ലെ​ന്താ, ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​ന്നി​ലേ​റെ മ​ത​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ലെ​ന്താ, സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു​മ​തം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ലെ​ന്താ എ​ന്നൊ​ക്കെ ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ; മ​ത​മേ​താ​യാ​ലും മ​നു​ഷ്യ​ർ ന​ന്നാ​യാ​ൽ മ​തി എ​ന്ന ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ ഉ​ന്മ​ത്ത​രാ​വു​ന്ന​വ​ർ, മ​തം​മാ​റ്റം എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും വ​ല്ലാ​തെ പ​രി​ഭ്ര​മി​ച്ചു​പോ​വു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​പ​രി​ഭ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ൾ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ-​മ​ത​പ്പേ​ടി​യി​ലാ​ണ്, അ​ഥ​വാ അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​യി​ലാ​ണ് ആ​ഴ്ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ മ​ഹാ അ​പ​രാ​ധ​മാ​യും, എ​ന്തി​ന് രാ​ജ്യ​േ​ദ്രാ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യും കാ​ണു​ന്ന ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​യു​ധ​മാ​യാ​ണ്, അ​റി​യാ​തെ​യാ​വാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ മാ​റു​ന്ന​ത്.

    മ​തം മാ​റി​യാ​ലെ​ന്താ എ​ന്ന് നി​വ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ, അ​ങ്ങ​നെ ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം ചു​രു​ങ്ങി​പ്പോ​വു​മ്പോ​ഴാ​ണ്, നി​ങ്ങ​ൾ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ട​ല്ലേ അ​വ​ർ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​ല​സ​ചോ​ദ്യം ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. ഇ​നി ആ ​മ​തം​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധം ചെ​ലു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വി​ധേ​യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത​ന്വേ​ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രാ​ണ്. ബ​ജ്റം​ഗ് ദ​ൾ എ​ന്ന ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഇ​തി​ലെ​ന്ത് റോ​ൾ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്, സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി ചി​ത​റി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാം​ഷി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി​യ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം എ​ന്ന ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഗ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​യേ​ക്കാ​ൾ, കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ക​ടു​പ്പം കൂ​ടി​യ​താ​ണ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പൗ​ര​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഗ്രാം​ഷി സ്വ​ന്തം ത​ത്ത്വ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​യ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ നി​ർ​മി​തി​യി​ൽ വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് അ​വ​സ്​​ഥ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളോ​ടെ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വി​വി​ധ മ​ത​ങ്ങ​ള​ല്ല, ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യാ​ണെ​ന്ന് കേ​ട്ടാ​ൽ പെ​െ​ട്ട​ന്നാ​രും ഒ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കും! ഈ​യൊ​രു സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​യി​ലാ​ണ് ന​വ​ഫാ​ഷി​സം അ​തി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ എ​ളു​പ്പം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ​ഴി, മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ജാ​തി​സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം വ​ഴി, അ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ്ലേ​ഷ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​യ, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ഥ​വാ സ​വ​ർ​ണ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്! അം​ബേ​ദ്ക​ർ​ക്ക് മു​മ്പു​ത​ന്നെ പ്ര​ശ​സ്​​ത ചി​ന്ത​ക​നാ​യ ല​ക്ഷ്മി​ന​ര​സു ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​മ​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യാ​ധി​കാ​ര​ശ​ക്തി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി ആ​രും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​ത​ന്നെ, ന​മ്മു​ടെ കൊ​ണ്ടാ​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ ​മു​ഖ്യ​ധാ​രാ സം​സ്​​കാ​രം എ​ന്ന മോ​ഹ​ക​മാ​യ അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ദാ​വ​ലി ഒ​ന്ന് അ​ടി​ച്ചു​ട​ച്ചാ​ൽ, അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ സ​മ​സ്​​ത ച​പ്പു​ച​വ​റും പു​റ​ത്തു​ചാ​ടും.

    നി​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്കൃ​ത​രാ​വ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന കു​റി​പ്പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ജീ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന, സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​മാ​യി മാ​റി​യ, ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ ആ​ജ്ഞക​ളെ​ന്ന് തോ​ന്നാ​ത്ത ആ​ജ്ഞക​ളെ, അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തോ​റ്റു​പോ​യൊ​രു ജ​ന​ത​യാ​ണ്, നാ​മ​ജ​പ​വു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രൊ​റ്റ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യാ​യി​ട്ട​ല്ല, നി​ര​വ​ധി സാം​സ്​​കാ​രി​ക ധാ​ര​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക സ​മ​ന്വ​യ​മാ​യി, സം​സ്​​കാ​ര​ത്തെ കാ​ണാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം, ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് സ​വ​ർ​ണാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് ശൃം​ഗ​രി​ച്ച്, ഇ​തു​താ​ൻ മു​ഖ്യ​ധാ​ര എ​ന്ന് ശ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടം​കൊ​ണ്ട് നി​ൽ​ക്കാ​തെ സ​വ​ർ​ണ​ത ത​ന്നെ​യാ​ണ്, സാ​ക്ഷാ​ൽ ദേ​ശീ​യ​ത എ​ന്നൊ​രു മി​ത്തും അ​വ​ർ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത് ജ​നാ​യ​ത്ത വി​ചാ​ര​ധീ​ര​ത​യി​ൽ നി​ന്ന​ല്ല, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​കാ​ര​ഭീ​ക​ര​ത ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ന​വ​ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ധാ​ര​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്!

    സെ​മി​റ്റി​ക് മ​ത​സി​ദ്ധാ​ന്ത​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യും ഭോ​ഷ​ത്തം, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള ഭോ​ഷ​ത്ത​വും ഇ​ടു​ങ്ങി​യ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്​​ഥ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, അ​വ​ർ അ​താ​യ​ത് ൈക്ര​സ്​​ത​വ-​മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ പെ​രു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു, ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ മ​തം മാ​റി​യ​ത് ജീ​വ​നി​ലു​ള്ള കൊ​തി​കൊ​ണ്ട്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര​പ​ദ​വി​ക​ൾ മോ​ഹി​ച്ച്, അ​തു​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​പ്പെ​ട്ട്, പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴ്പ്പെ​ട്ട് അ​ല്ലാ​തു​ള്ളൊ​രു മ​തം​മാ​റ്റ​വും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള, വ​സ്​​തു​ത​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​മി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്! ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കു​ട്ടി​പാ​കി​സ്താ​നും പാ​തി​രി​സ്താ​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം!

    ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കും​വി​ധം ആ​ര് മ​തം​മാ​റി​യാ​ലും അ​ത് ദേ​ശീ​യ​ത. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ​ത! ഇ​താ​ണ​വ​രു​ടെ ഗ​മ​ണ്ട​ൻ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്! ക്രി​സ്​​ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ഹേ​ളി​ക്കാ​ൻ, അ​വ​ർ ചോ​ര​ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ര​ല്ല, ചോ​ര​കു​ടി​യ​ന്മാ​രാ​ണ് എ​ന്ന അ​ശ്ലീ​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ​വ​ർ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഭ​ര​ണം എ​ന്നാ​ൽ ൈക്ര​സ്​​ത​വ ഭ​ര​ണം എ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി വി​ചാ​ര​ധാ​ര പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന മേ​ൽ​പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​തു​പോ​ലു​ള്ള വി​ഷ​ലി​പ്ത​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്, അ​വ​രു​ടെ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ​ത​യു​ടെ വേ​രു​ക​ൾ ആ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും​കൊ​ണ്ടും തൃ​പ്തി​വ​രാ​തെ, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യി ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്തം സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​യ ‘വി​ചാ​ര​ധാ​ര’​യി​ൽ ഒ​രു മി​ക​ച്ച കോ​മ​ഡി​കൂ​ടി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​ങ്ങ​നെ: ഒ​രു ക​ഷ​ണം ഗോ​മാം​സ​മോ മ​റ്റോ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടു​ക​യും അ​ത് അ​റി​യാ​ത്ത ഗ്രാ​മീ​ണ​ർ ആ ​വെ​ള്ളം പ​തി​വു​പോ​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പി​റ്റേ​ന്നു രാ​വി​ലെ പാ​തി​രി​യോ മൗ​ല​വി​യോ വ​ന്നു ഗ്രാ​മീ​ണ​രെ​ല്ലാം അ​ശു​ദ്ധ​മാ​യ ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തു​മൂ​ലം അ​വ​രു​ടെ മ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ്ര​ഷ്​​ട​രാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​നി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഒ​രേ​യൊ​രു പോം​വ​ഴി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചേ​രു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​വി​ധ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളൊ​ട്ടാ​കെ ഉ​ത്ത​ര​ഭാ​ര​ത​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കും, പ​ശ്ചി​മ തീ​ര​ത്തു ക്രി​സ്​​തു​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കും ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ടും വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണി​ത് (വി​ചാ​ര​ധാ​ര). മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന സം​ബ​ന്ധി​യാ​യി ഫാ​ഷി​സം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കോ​മ​ഡി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​സം​സ്​​കൃ​ത പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നം ഗോ​മാം​സ​മാ​ണ്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന്ന മ​റ്റും എ​ന്ന​തി​ൽ ആ​ട് മു​ത​ൽ കോ​ഴി​വ​രെ​യു​ള്ള മാം​സ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ മാം​സാ​ഹാ​രം രാ​ജ്യ​വി​രു​ദ്ധ​വും ഹി​ന്ദു​മ​ത​വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണ് എ​ന്ന പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്ക് വ​ക​ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്! ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ത​മാ​ശ, കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കു പ​ക​രം, ജാ​തി​പ്പാ​ടു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ഭാ​രം ന​ട​ത്തി​യ കാ​ല​ത്ത്, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത്, അ​തും ജാ​തി​കൊ​ടും​ക്രൂ​ര​ത നി​ല​നി​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്, പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള പെ​രും​ക​ള്ള​മാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ത​ന്നെ വേ​ണ്ട​ത്ര തി​ന്നാ​നി​ല്ലാ​ത്ത ഗോ​മാം​സം, മാം​സ​ഭു​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ, നി​ല​വി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ ​പൊ​തു​ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ഇ​ട്ടു എ​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു കോ​മ​ഡി. തീ​ർ​ന്നി​ല്ല, ആ​ട്-​പ​ശു​കാ​ളാ​ദി മാം​സം വീ​ണ വെ​ള്ളം ആ​ളു​ക​ൾ കു​ടി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ത്തി​രു​ന്ന പാ​തി​രി​യും മൗ​ല​വി​യും അ​വ​ർ വെ​ള്ളം​കു​ടി​ക്കാ​നെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചാ​ടി​വീ​ണ് നി​ങ്ങ​ളി​പ്പോ​ൾ അ​ശു​ദ്ധ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ അ​ശു​ദ്ധ​രാ​ക്കി​യ​വ​രോ​ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​നോ​ളം വ​ലി​യ കോ​മ​ഡി എ​ന്തു​ണ്ട്?

    കോ​മ​ഡി​ക്കു​മേ​ൽ കോ​മ​ഡി അ​ട​ര​ട​രാ​യി അ​ട്ടി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഒ​രു ഹാ​സ്യ​സാ​ഹി​ത്യ​കൃ​തി​യി​ലു​മ​ല്ല, ഗൗ​ര​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ലാ​ണ്! ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ഴി​തെ​റ്റി മ​തം​മാ​റി​പ്പോ​യ ധൂ​ർ​ത്ത​പു​ത്ര​ന്മാ​രെ വി​ന​യ​പൂ​ർ​വം പൂ​ർ​വ​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും അ​വ​ർ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കും​വി​ധം മാ​റി​യാ​ൽ മാ​ത്രം, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക കൃ​തി​യാ​യ ‘വി​ചാ​ര​ധാ​ര’ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ശ​ത്രു​ക്ക​ളാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്, മ​തം മാ​റ്റ​ത്തി​നു​മു​മ്പു​ള്ള, പൂ​ർ​വ​സ്​​ഥാ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ ഓ​ഫ​ർ എ​ന്ന​ത് പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്! അ​തി​ങ്ങ​നെ: ന​മ്മു​ടെ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​ടി​പ്പോ​യ ഈ ​ധൂ​ർ​ത്ത​ന്മാ​രാ​യ പു​ത്ര​ന്മാ​ർ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ന​മു​ക്കൊ​ന്നി​ച്ചൊ​രു ദീ​പാ​വ​ലി​യാ​ഘോ​ഷി​ക്കാം.

    ഇ​തു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​ക്കു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നു വ​സ്​​ത്ര​ധാ​ര​ണ​ത്തി​ലും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു​മെ​ല്ലാം ഹൈ​ന്ദ​വ​ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളു​മാ​യി താ​ദാ​ത്മ്യം പ്രാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രാ​ഹ്വാ​ന​വും അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​മാ​ണ്. അ​ൽ​പം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചാ​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സം കൂ​ടാ​തെ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​പ​രി​പാ​ടി​യും മു​ഖ്യ​ധാ​രാ സം​സ്​​കാ​രം എ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ മി​ത്തും പൂ​ർ​വ​മ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​വും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​വും!

    മു​ഖ്യ​ധാ​രാ സം​സ്​​കാ​രം, സ​നാ​ത​ന​സം​സ്​​കാ​രം, പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ വ​ലി​ച്ചു​പു​റ​ത്തി​ടാ​തെ, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് ഒ​ര​ൽ​പ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​വാ​നാ​വി​ല്ല. ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢ് ൈക്ര​സ്​​ത​വ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക്രൂ​ര​ത​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ പ​ല സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന വി​രു​ദ്ധ ബി​ല്ലും മാം​സാ​ഹാ​ര​വി​രു​ദ്ധ​ത​യും സ​വ​ർ​ണ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​പ്ര​ശ്ന​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണേ​ണ്ട യോ​ഗ​യെ സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​യി മാ​റ്റി​യ​തി​ൽ അ​വ​ർ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​വും, കീ​ഴാ​ള ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ പു​റം ത​ള്ളു​ന്ന​തി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​ത​ക​ളെ വി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​വേ​ച​ന​ത്തെ വി​ശു​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും എ​ന്തി​ന് ഭീ​ക​ര​ത​ക​ളെ​പ്പോ​ലും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​തെ, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന കോ​ലാ​ഹ​ല പു​ക​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മ​റ​വി​ൽ, അ​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പൗ​രാ​വ​കാ​ശ നി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ത​പ്ര​ചാ​ര​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​നി​രാ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ശ​രി​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള ഏ​തൊ​രു യാ​ത്ര​ക്കും ജീ​വി​ത​ത്തെ, ഊ​ർ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ‘forward without forgetting’ എ​ന്ന് ബ്ര​ഹ്ത്.

    മ​തം മാ​റി​യാ​ലെ​ന്താ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം സം​ഘ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ഭീ​തി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി കൊ​ടും​യു​ക്തി​വാ​ദി​ക​ൾ​പോ​ലും മാ​റി​പ്പോ​വു​ന്ന​ത്, സാം​സ്​​കാ​രി​ക ദേ​ശീ​യ​ത എ​ന്ന സ​വ​ർ​ണ​മി​ത്ത് മ​റി​ച്ചി​ടാ​ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. 1780 ൽ ​തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദി​വാ​നാ​യ നാ​ഗം​പി​ള്ള മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ തീ​വ്ര​മാ​ക്കി. ക്രി​സ്​​തു​വി​നു പ​ക​രം വി​ഷ്ണു​വി​നെ ആ​രാ​ധി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ര​ക്ഷ​തേ​ടി ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​രം ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​ക​ൾ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​പ്പോ​യി. മു​ന്നൂ​റു പേ​രെ പി​ടി​ച്ച് ഹി​ന്ദു​വാ​ക്കി. അ​തി​ന് ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​വ​രെ കൊ​ന്നു.(​നാ​ടു​ണ​ർ​ത്തി​യ നാ​ടാ​ർ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ: ​പ്ര​ഫ. ജെ ​ഡാ​ർ​വി​ൻ: ചി​ന്ത). പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത്, മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വ​മ​ത​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ ന​ട​ത്തി​യ ഭീ​ക​ര​ത​ക​ൾ മ​റ്റാ​രും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​രു​ന്നൊ​രു ജ​ന​ത​യെ ഗോ​മാം​സം ഭ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, ക​റു​ത്ത​വ​ർ നീ​ച​ർ, വൈ​ദേ​ശി​ക ചാ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ, അ​പ​ര​രാ​ക്കി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴ​ല്ല മു​മ്പേ​ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ്. അ​തി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചും അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രം പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക​ക​ത്ത്, ഒ​രാ​ധു​നി​ക ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യ​ത്. അ​താ​ണി​പ്പോ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢ് എ​ന്താ​യാ​ലും ആ​യൊ​രു വി​ധ്വം​സ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രം​ഭ​മ​ല്ല, അ​വ​സാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കാ​നാ​ണ്, ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ജ​നാ​യ​ത്തം ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത്!

