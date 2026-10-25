പൗരജനങ്ങളെ...text_fields
അടുപ്പത്തിട്ട അരി
ഊറ്റുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്
അടുക്കളയിലൂടെ
കടന്നുപോയി ഒരു തീവണ്ടി
ഞാനതിനടിയിൽ പെട്ടില്ല
അലക്കാനിറങ്ങിയതും
വളരെ ദൂരെയെങ്ങോ പാർത്തിരുന്ന
ഒരു പുഴ
കുത്താനായ് എന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു
വെച്ചുകുത്തി വീണ്
ചുണ്ടും ചെകിളയും പഴുത്തു
കിടക്കണ്ടന്നു വെച്ച്,
വൈകീട്ടത്തെ ചായക്ക്
ഒരുണക്കത്തേങ്ങ പൊളിക്കാനാഞ്ഞതും
ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഉറക്കം
ഒരപരിചിതനെപ്പോലെ
ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നെ
കരഞ്ഞ് ഞാൻ കാലുപിടിച്ചു
പിടിച്ചകാൽ തുടരെത്തുടരെ
നിർഭയം വെട്ടിവെട്ടി
ശേഷം
അതടുത്ത പറമ്പിലേക്ക്
ഒരു കുലുക്കവുമില്ലാതെ നടന്നു
എഴുന്നേറ്റിറങ്ങി
നിലത്ത് ചവിട്ടിയപ്പോൾ
ഒരോ തരിമണ്ണിലും ഇറുക്ക
നിലവിളിച്ചപ്പോൾ
തൊണ്ടയിൽ നിറയെ ടാറ്
പേടിച്ച് മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോൾ
ചലം ചീറ്റുന്നു
കുഴഞ്ഞ് കേറിച്ചെന്നതും
അടുക്കളയിൽ ആരോ
പരത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു
ആനത്തല വലുപ്പമുള്ള
മൂന്ന് ഭേദഗതികൾ
അത് വിയർത്തൊലിക്കുന്നു
ഭസ്മം, നഖം, ബുൾഡോസർ...