Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightപൗ​ഡ​ർ ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ...
    Literature
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:38 AM IST

    പൗ​ഡ​ർ ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഭാ​ണ്ഡം

    text_fields
    bookmark_border
    പൗ​ഡ​ർ ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഭാ​ണ്ഡം
    cancel

    ജൈ​സ​ൽ ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യേ​ഴ്സി​നും ഫ​ർ​സാ​ന ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കി​ണ​റി​ന​രി​കി​ലെ വ​രാ​ന്ത​യി​ലി​രു​ന്ന പൗ​ഡ​ർ ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭാ​ണ്ഡം ഒ​ന്നു​കൂ​ടി മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചു. സ്വ​ദേ​ശി ഹോ​ട്ട​ലി​നു മു​ന്നി​ൽ ആ​ള​ന​ക്ക​മി​ല്ല. സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ബ​ഹ​ള​മി​ല്ല. വ​ട​ക​ര​ക്കും തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ല​ത്തി​നു​മു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പി​റ​കെ ഓ​ടി​ക്കൂ​ടാ​റു​ള്ള യാ​ത്രി​ക​രി​ല്ല. ബാ​ഗോ കു​ട​യോ എ​റി​ഞ്ഞ് ആ​രും സീ​റ്റു​പി​ടി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ബ​സു​കാ​ത്തു​ള്ള സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക്യൂ​വി​ല്ല. ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മാ​ടി​ക്കു​ത്തി​യ മു​ണ്ടി​ന​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബീ​ഡി​യും തീ​പ്പെ​ട്ടി​യും ഞാ​ത്തി​യ നീ​ല ട്രൗ​സ​റി​ന്‍റെ പോ​ക്ക​റ്റ് എ​ത്തി​നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ സ്റ്റേ​ജി​ൽ പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. തെ​രു​വു​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ല്ല. പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല. എ​മ്മൈ​യ്യൂ​പ്പി സ്കൂ​ളി​ലെ പാ​രാ​യ​ണ ക​ല​പി​ല അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് തി​ക​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ര​യു​ന്നി​ല്ല. വേ​ള​ത്തേ​ക്കും മു​ള്ള​ൻ​കു​ന്നി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഹ​ൽ​വ​യി​ൽ പൊ​രി​പ​റ്റി​യ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള ജീ​പ്പു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടു​പൊ​ട്ടി​യ മു​ത്തു​ക​ൾ പോ​ലെ ച​റ​പ​റാ​ന്ന് ജീ​പ്പു​ക​ൾ ചി​ത​റു​ന്നി​ല്ല.

    ഭാ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​വ​ലി​ച്ച് ‘ഒ​ണ്ടാ...’ എ​ന്നാ​ർ​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ൾ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ചീ​ത്ത​വി​ളി​ച്ച് അ​ക​റ്റു​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റ്റ​തി​ലു​ള്ള നി​രാ​ശ ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ മു​ഖ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ലേ ദി​വ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ന്ദ്ര​ന​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക്രി​സ്മ​സും പെ​രു​ന്നാ​ളു​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​തും അ​ന്നൊ​ക്കെ ആ​ളു​ക​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​തും അ​യാ​ള​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ, ക​ട​ക്കാ​ർ, ബ​സ്ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ച​ന്ദ്ര​ന് പൗ​ഡ​ർ എ​ത്തു​ന്ന കൈ​വ​ഴി​ക​ൾ വ​റ്റി. അ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് എ​ന്തൊ​ക്കൊ​യോ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​യാ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പ​ക​ലും മോ​ന്തി​യും മാ​ത്രം വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ മാ​റി​മാ​റി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. നു​രു​മ്പി​യ ക​ട​ലാ​സു​ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ക​രി​യി​ല​ച്ചേ​റും റോ​ട്ടി​ൽ വ​ര​യും കു​റി​യു​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ​വെ​ള്ള​ക്കു​ത്തി​ന് അ​ക​മ്പ​ടി വ​ന്ന ക​ല്ലും ക​മ്പും റോ​ഡി​ൽ നി​ര​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​ത്തി​ൽ കു​റു​കെ​യി​ട്ട ബാ​രി​ക്കേ​ടി​ൽ കാ​ക്ക​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി ഇ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ എ​ച്ചി​ൽ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ കൊ​ത്തി​വ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ല​വെ​ട്ടി​ച്ച് അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നോ അ​നാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നോ അ​വ നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ ക​ന​ത്ത നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത ച​ന്ദ്ര​നെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി അ​സ്വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും അ​ങ്ങാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ൾ​ശൂ​ന്യ​ത ഒ​ട്ടും ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന വി​ചാ​രം ഏ​വ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന​പോ​ലെ അ​യാ​ളി​ലും ഉ​ണ​രു​ന്നു​ണ്ടാ​വാം. അ​യാ​ൾ കൈ​യി​ലി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക്കൂ​റ പൗ​ഡ​റി​ന്‍റെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ഡ​പ്പി നീ​ട്ടി​യെ​റി​ഞ്ഞു. അ​ത് കി​ണ​റി​ന്‍റെ ആ​ൾ​മ​റ​യി​ലി​ടി​ച്ച് ചു​ളു​ങ്ങി. ചെ​റി​യ കാ​റ്റി​ൽ ത​രി​ത​രി ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​ക്ക് ക​ന​ത്ത പ​രി​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടും ഉ​രു​ണ്ടു. കൊ​റോ​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മ​ര​ണ ഭീ​തി​യാ​ണ് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ആ​ളി​ല്ലാ​യ്മ​യു​ടെ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ത്താ​ലും അ​യാ​ൾ​ക്ക​ത​ത്ര വി​ശ്വാ​സം വ​ര​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. മ​ര​ണ​പ്പേ​ടി​യാ​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ർ മാ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​ക്കി​ല്ല. അ​വ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല.

    ച​ന്ദ്ര​ൻ വീ​ണ്ടും ദേ​ഹ​ത്തേ​ക്ക് പൗ​ഡ​ർ വി​ത​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​മ്പാ​ടും പൗ​ഡ​ർ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​വി​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി. അ​യാ​ൾ​ക്ക് മ​റ്റു ജോ​ലി​ക​ളി​ല്ല. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഒ​രു ക​ന​ത്ത ഒ​ച്ച കേ​ട്ട​തും ച​ന്ദ്ര​ൻ ചാ​ടി​യെ​ണീ​റ്റു. അ​യാ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പൗ​ഡ​ർ നി​ല​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ഴി​ഞ്ഞു. നി​ലം തൂ​വെ​ള്ള നി​റ​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങി. ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ക​ണ്ടി​ല്ല.

    ച​ന്ദ്ര​ന് കൂ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ണ്ഡ​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു ഭാ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​മി​ല്ല. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ര​മി​ല്ല. ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ആ​ധി​പ​ത്യം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം, വി​മോ​ച​ന​സ​മ​രം അ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ​ല്ലോ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്രം. എ​ന്തി​ന് കു​റ്റ്യാ​ടി​യി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക് കു​റ്റി​യ​ടി​ച്ച പ​ഴ​ശ്ശി​രാ​ജ​യെ കു​റി​ച്ചു​പോ​ലും ച​ന്ദ്ര​ൻ ഒ​രു​നാ​ളും ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ അ​ച്ഛ​നി​ല്ല. അ​മ്മ​യി​ല്ല. പെ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. അ​നി​യ​നി​ല്ല. അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളി​ല്ല. നാ​ട്ടു​കാ​രി​ല്ല. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ഹാ​ശൂ​ന്യ​ത മു​റ്റി​യ അ​യാ​ളു​ടെ ധി​ഷ​ണ​യി​ൽ സ​ർ​വാ​ധി​കാ​ര​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ വാ​ഴു​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു വ​സ്തു​മാ​ത്രം. കു​ട്ടി​ക്കൂ​റ പൗ​ഡ​റി​ന്‍റെ ഡ​പ്പി.

    ഓ​റ​ഞ്ചും വെ​ള്ള​യും നി​റ​മു​ള്ള, അ​ട​പ്പ് തി​രി​ച്ചാ​ൽ തു​ള​ക​ൾ നേ​രെ​യാ​വു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി പാ​ലു​പോ​ലെ പൗ​ഡ​ർ പു​റ​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ളം അ​യാ​ളെ വി​സ്മ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​റ്റൊ​രു കാ​ഴ്ച​യി​ല്ല. സു​ന്ദ​ര​ൻ പൗ​ഡ​ർ ഡ​പ്പി. അ​ട​ക്കാ​ക​ത്തി, കൊ​പ്ര പാ​ര, മു​റു​ക്കാ​ൻ വ​ട്ടി, തു​ട​ങ്ങി പു​തു​മ​യ​റ്റ​യു​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​മ്മാ​വ​ന്‍റെ ഷെ​ൽ​ഫി​ലെ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള ഏ​ക വ​സ്തു. വ​ട​ക​ര ച​ന്ത​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വാ​നു​ള്ള കൊ​പ്ര​ച്ചാ​ക്ക് തി​ണ്ണ​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങും മു​മ്പ് അ​മ്മാ​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക്കൂ​റ ഡ​പ്പി​യു​ടെ മൂ​ടു തി​രി​ച്ച് അ​ൽ​പം കൈ​യി​ൽ ചൊ​രി​ഞ്ഞു. അ​തി​ൽ വി​ര​ലൂ​ന്നി മു​ഖ​ത്ത് അ​വി​ട​വി​ടെ​യാ​യി തൊ​ട്ടു. കൈ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​യു​ര​സി മു​ഖ​ത്ത് തേ​ച്ചു.

    ക​രു​വാ​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​മ്മാ​വ​ന്‍റെ മു​ഖം വെ​ട്ടി​ത്തി​ള​ങ്ങി. ലോ​ല​മാ​യ വാ​സ​ന അ​വി​ടെ പ​ര​ന്നു. ആ ​അ​ത്ഭു​ത ഡ​പ്പി ഒ​രു ആ​വേ​ശ​മാ​യി ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ​ത​പ്പോ​ഴാ​ണ്. മു​ഖം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ണ​മു​ള്ള പൊ​ടി കി​ട്ടാ​നു​ള്ള അ​ത്യാ​ഗ്ര​ഹം ച​ന്ദ്ര​നു​ണ്ടാ​യി. അ​ൽ​പം പൊ​ടി​ക്കാ​യി അ​മ്മാ​യി​യോ​ട് ആ ​ഒ​മ്പ​തു​കാ​ര​ൻ കെ​ഞ്ചി. അ​മ്മാ​യി​ക്ക് ചി​രി​യ​ട​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ചി​രി​ച്ചു​ചി​രി​ച്ച് ഒ​ടു​വി​ൽ കു​ഴി​യി​ലെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ണു​നീ​ർ ക​വി​ളി​ലൂ​ടെ​യൊ​ഴു​കി. കൈ​പ്പു​റം​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ അ​ത് ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത് ക​ര​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് വ​രു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. അ​മ്മാ​യി​യു​ടെ ഭാ​വ​മാ​റ്റം ക​ണ്ട് ച​ന്ദ്ര​ൻ വെ​പ്രാ​ള​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​വ​ന് ഒ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ല്ല. എ​ന്തി​നാ​ണ​മ്മാ​യീ ക​ര​യു​ന്നേ​ന്ന് അ​വ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. അ​വ​ർ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​തെ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. തീ ​കാ​ർ​ന്നു തി​ന്ന് ജീ​വ​ൻ ബാ​ക്കി​യാ​യ വി​റ​കു​കൊ​ള്ളി​ക​ൾ അ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യു​ന്തി. തീ ​ആ​ളി​ക്ക​ത്തി. ക​ഞ്ഞി​ക്ക​ല​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ടി നീ​രാ​വി​യു​ടെ മ​ർ​ദ​വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ താ​ണു പൊ​ങ്ങി​ക്ക​ളി​ച്ചു. ക​ഞ്ഞി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ കു​മി​ള​ക​ൾ​ക്കു​മു​ക​ളി​ൽ മൂ​ടി​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര നൃ​ത്തം. ഉ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ലേ ദി​വ​സ​ത്തെ ക​റി​ച്ച​ട്ടി എ​ടു​ത്ത് ത​റ​യി​ൽ​വെ​ച്ചു. അ​ൽ​പം വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച് ക​യി​ലു​കൊ​ണ്ട് ച​ട്ടി​യു​ടെ അ​ടി​യി​ൽ വ​റ്റി​ക്കി​ട​ന്ന​ത് ക​ല​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് അ​ടു​പ്പി​ൽ വെ​ച്ചു.

    അ​തി​ലേ​ക്ക് അ​ൽ​പം ക​ല്ലു​പ്പ് വി​ത​റി. ചോ​റ്റു​പാ​ത്ര​ത്തി​ല​വ​ശേ​ഷി​ച്ച വ​റ്റു​ക​ളെ​ടു​ത്ത് കോ​ഴി ബാ...​ബാ... ബാ... ​വി​ളി​ച്ചു. ത​ള്ള​ക്കോ​ഴി​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും കു​തി​ച്ചെ​ത്തി. അ​രു​മ​യോ​ടെ ആ ​വ​റ്റ് അ​വ​യ്ക്കു മു​ന്നി​ലേ​ക്കി​ട്ടു. ഒ​രു മു​ട്ട​യു​ടെ പി​റ​വി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ കോ​ഴി​ക്കൂ​ട്ടി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് ചെ​ന്നു. കൂ​ടി​ന്‍റെ ത​ക​ര​വാ​തി​ൽ നീ​ക്കി​യ​തും നീ​ട്ടി​ക്കൂ​വി​കൊ​ണ്ട് തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടി. അ​ട​ച്ചൂ​ടാ​റാ​ത്ത മു​ട്ട കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തു. അ​ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ക​ല​ത്തി​ലെ അ​രി​യി​ൽ വെ​ച്ചു. ച​ന്ദ്ര​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും എ​വി​ടെ​യും ക​ണ്ടി​ല്ല.

    കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ കൈ​യി​ലെ വാ​സ​ന​പ്പൊ​ടി​ക്ക് വ​രി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​നി​ക്കും എ​നി​ക്കും എ​ന്ന് അ​വ​ർ തി​ര​ക്കി​ട്ടു. ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും കൈ ​നി​റ​ച്ച് കൊ​ടു​ത്തു. എ​ടാ ചെ​ക്കാ ഇ​ത് എ​ന്‍റെ പൊ​രേ​ലു​ണ്ട​ല്ലോ എ​ന്ന് കു​ഞ്ഞു​ബീ​രാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ പി​ള്ളേ​രെ​ല്ലാം അ​വ​ന്‍റെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി. ‘പ​ക്ഷേ ഉ​പ്പ മേ​ശ​യി​ൽ വെ​ച്ച് പൂ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് പ​ള്ളീ പോ​കും മു​മ്പ് ഉ​പ്പ അ​തെ​ടു​ക്കും. വി​ശേ​ഷ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും. കൊ​റ​ച്ച് കൊ​റ​ച്ച് കു​ട​ഞ്ഞ് ത​രും. ആ​രെ​യും തൊ​ടാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കൂ​ല. തൊ​ട്ടാ​ൽ ആ ​കൈ ഞാ​ൻ കൊ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണു​പ്പാ​ന്‍റെ താ​ക്കീ​ത്’. ബീ​രാ​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ച​ന്ദ്ര​നെ ഒ​ന്നു​ല​ച്ചു. മ​ന​സി​ൽ അ​മ്മാ​വ​ൻ ക​ണ്ണു​മി​ഴി​ച്ചു.

    അ​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ നി​ശ്ച​ല​ത​യി​ൽ പ്ര​ക​മ്പ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​രു സൈ​റ​ൺ ചെ​വി​തു​ള​ച്ചെ​ത്തി. പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ റോ​ഡി​ലെ ബാ​രി​ക്കേ​ട് ത​ള്ളി​നീ​ക്കി വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ഒ​രു ആം​ബു​ല​ൻ​സ് തൂ​വെ​ള്ള​ക്കാ​റ്റാ​യി അ​ടി​ച്ചു​വീ​ശി. തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കി​ന്‍റെ മ​ങ്ങി​യ വെ​ളി​ച്ചം അ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തി​നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭാ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ മു​റു​ക്കി​യ കൈ ​പ​തി​യെ അ​യ​ച്ചു. 55 ആ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് കെ​ട്ടി​യ ഭാ​ണ്ഡം അ​ഴി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​മ്മാ​വ​ൻ വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​യാ​ൾ നാ​ലു​പാ​ടും നോ​ക്കി. അ​മ്മാ​യീ, അ​മ്മാ​യീ എ​ന്ന് ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു​നോ​ക്കി...


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:storyCultureshort storyliterature
    News Summary - Powder Chandran Bag
    Similar News
    Next Story
    X