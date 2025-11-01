Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightകവി കെ.ജി...
    Literature
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:58 AM IST

    കവി കെ.ജി ശങ്കരപ്പിള്ളക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം

    text_fields
    bookmark_border
    കവി കെ.ജി ശങ്കരപ്പിള്ളക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന് കവി കെ.ജി ശങ്കരപ്പിള്ള അർഹനായി. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവുമാണ് പുരസ്‌കാരം. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

    മലയാള കവിതാനുഭവത്തെ ആധുനിക ആവിഷ്‌കാരത്തിൽ വ്യത്യസ്‌തമാക്കിയ കവികളിൽ പ്രധാനിയായാണ് കെ.ജി.എസ്. ഭാഷയിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും തന്റേതായ പുതുവഴി അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. സ്വന്തം ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ജനകീയ വിചാരണകളായിരുന്നു കെ.ജി.എസിന്റെ കവിതകളെന്നും പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി സി.പി. അബൂബക്കർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    എൻ.എസ്.മാധവൻ ചെയർമാനും കെ.ആർ.മീര, ഡോ.കെ.എം.അനിൽ എന്നിവർ അംഗങ്ങളും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ്രഫ.സി.പി.അബൂബക്കർ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുമായ പുരസ്കാരനിർണയസമിതിയാണ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ezhuthachan awardSaji CherianKeralaKG Shankara Pillai
    News Summary - Poet KG Shankara Pillai wins Ezhuthachan Award
    Similar News
    Next Story
    X