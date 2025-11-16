Begin typing your search above and press return to search.
    ഗസ്സ കുറിപ്പുകൾ

    ഗസ്സ കുറിപ്പുകൾ
    1. ബ​ന്ദി​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ

    ഗ​സ്സ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ

    കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട

    അ​ഴു​കി​യ

    ബ​ന്ദി​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ങ്ങ​നെ ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു,

    ഞ​ങ്ങ​ൾ വെ​റും

    ശ​വ തു​ണ്ട​ങ്ങ​ൾ

    ക​ണ്ണ്, കാ​ത്

    മ​റ്റേ​തോ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ

    കൈ​ക​ൾ, കാ​ലു​ക​ൾ

    മ​റ്റേ​തോ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ

    കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട

    ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രും

    ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ

    മ​ണ്ണി​ല​ലി​ഞ്ഞു

    ഞ​ങ്ങ​ളെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ

    യു​ദ്ധം വീ​ണ്ടും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​വ​രോ​ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്

    ഒ​ന്നു പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്

    മ​ര​ണ​ത്തി​നി​പ്പു​റം

    ത​ണു​ത്ത ശ്യൂ​ന്യ​ത മാ​ത്രം

    അ​വി​ടെ അ​ഹ​ന്ത​ക​ളോ

    പ്ര​തി​കാ​ര​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല

    എ​ല്ലാ​വ​രും തു​ല്യ​ർ

    അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ളു​പ്പ്

    അ​തി​നാ​ൽ ഉ​റ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്നു

    ഈ ​വി​ശു​ദ്ധ​ഭൂ​മി​യി​ൽ

    ഇ​നി​യും പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​യ​ണം

    കി​ളി​ക​ൾ പാ​ട​ണം

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ചി​രി​ക്ക​ണം

    അ​തി​നാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി

    യു​ദ്ധം അ​രു​ത്

    ഇ​നി​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ല​രു​ത്

    ഭൂ​മി​യെ അ​നാ​ഥ​മാ​ക്ക​രു​ത്

    2. സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലെ ദൈ​വം

    യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ വാ​ർ​ത്ത​യ​റി​ഞ്ഞ്

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ

    തോ​ളി​ൽ മ​ട​ക്കി​യ

    പാ​യ​യും പു​ത​പ്പു​മാ​യ്

    നീ​ങ്ങു​ന്ന കൊ​ച്ചു​പ​യ്യ​ൻ

    വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ

    ത​ണ​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ

    അ​തി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി

    സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ

    ദൈ​വം പ​റ​ഞ്ഞു

    അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളെ

    നീ ​പേ​ടി​ക്ക​രു​ത്

    അ​വ​ർ എ​ന്നെ​ക്കാ​ൾ

    വ​ലു​താ​വാ​ൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്നു

    ക​ളി​മ​ണ്ണി​ൽ

    ശ്വാ​സ​മൂ​തി

    ഞാ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു

    കൊ​ന്നും തി​ന്നും നാ​യാ​ടി​യും

    കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രെ

    ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന

    യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​പ്നം ക​ണ്ടും

    അ​വ​ൻ അ​വ​നെ​ത​ന്നെ

    ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്നു

    അ​തി​നാ​ൽ മ​ക​നേ

    ക​ഴി​യു​വോ​ളം

    സു​ഖ​മാ​യു​റ​ങ്ങു​ക

    ഉ​ണ​രു​മ്പോ​ൾ

    ഈ ​ഭൂ​മി​ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​കു​മോ​യെ​ന്ന്

    എ​നി​ക്കു പോ​ലും ഉ​റ​പ്പി​ല്ല

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ലെ ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ട​മ്പ​ടി​യും അ​തി​നെ ലം​ഘി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വീ​ണ്ടും ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മാ​ണ് ക​വി​ത​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ

    TAGS:poemGaza Ceasefireliterature
