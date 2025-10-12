കവിത: ഒലീവ്text_fields
ഇരുണ്ട് കൂടിയ കാർമേഘം
ഇനിയും എത്രനാളെന്ന്
ഇല്ല
കാത്തിരിക്കാൻ അധികം നാൾ
എന്ന് ഞാനും
എങ്ങിനെയെങ്കിലും
പെയ്തൊഴിയണം എന്ന്
വീണ്ടും
എൻ ഉൾത്തടത്തിൻ മിടിപ്പിനാൽ
പെയ്തിറക്കാം എന്ന് ഞാനും
എന്റെ കിനാവിന്റെ
കൊടുംകാറ്റിനാൽ
നിന്നെ തണുപ്പിക്കാം
വരണ്ടുണങ്ങിയ നിൻ
ദേഹമാസകലം
തണുത്ത നീരരുവികൾ
ഒഴുക്കാം
ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ നിൻ
കണ്ഠനാളത്തിലൂടെ
അരിച്ചിറങ്ങിയ നനവിനാൽ
നീ ഗർഭം ധരിച്ച
ഒലീവ് മരങ്ങൾ
നിൻ മേനി മുഴുക്കെ
ഇനിയും പടരും
ആ ഇളം പച്ചപ്പിനാൽ
നിന്റെ മേലെ വട്ടമിട്ട്
തീ തുപ്പും കോപ്പുകൾ
ലക്ഷ്യം തെറ്റി തകരും......
അത് കണ്ട്
യാങ്കി കോമരങ്ങൾ
നെഞ്ച് പൊട്ടി മണ്ണോടലിയും
അന്നവർ മൂടിയ
നേരിൻ ചരിത്രം
ആ മണ്ണ് പിളർത്തി
ഇനിയും പടരും
യാ ഫലസ്തീൻ
പെയ്തൊഴിയും നിൻ കാർമേഘം
എന്നുള്ളിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായ്
നിൻ കിനാവുകൾ മിടിക്കുവോളം .
