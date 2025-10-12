Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightക​വി​ത: ഒ​ലീ​വ്
    Literature
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 7:06 AM IST

    ക​വി​ത: ഒ​ലീ​വ്

    ക​വി​ത: ഒ​ലീ​വ്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ഇ​രു​ണ്ട് കൂ​ടി​യ കാ​ർ​മേ​ഘം

    ഇ​നി​യും എ​ത്ര​നാ​ളെ​ന്ന്

    ഇ​ല്ല

    കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കം നാ​ൾ

    എ​ന്ന് ഞാ​നും

    എ​ങ്ങി​നെ​യെ​ങ്കി​ലും

    പെ​യ്തൊ​ഴി​യ​ണം എ​ന്ന്

    വീ​ണ്ടും

    എ​ൻ ഉ​ൾ​ത്ത​ട​ത്തി​ൻ മി​ടി​പ്പി​നാ​ൽ

    പെ​യ്തി​റ​ക്കാം എ​ന്ന് ഞാ​നും

    എ​ന്റെ കി​നാ​വി​ന്റെ

    കൊ​ടും​കാ​റ്റി​നാ​ൽ

    നി​ന്നെ ത​ണു​പ്പി​ക്കാം

    വ​ര​ണ്ടു​ണ​ങ്ങി​യ നി​ൻ

    ദേ​ഹ​മാ​സ​ക​ലം

    ത​ണു​ത്ത നീ​ര​രു​വി​ക​ൾ

    ഒ​ഴു​ക്കാം

    ദാ​ഹി​ച്ചു വ​ല​ഞ്ഞ നി​ൻ

    ക​ണ്ഠ​നാ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ

    അ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ ന​ന​വി​നാ​ൽ

    നീ ​ഗ​ർ​ഭം ധ​രി​ച്ച

    ഒ​ലീ​വ് മ​ര​ങ്ങ​ൾ

    നി​ൻ മേ​നി മു​ഴു​ക്കെ

    ഇ​നി​യും പ​ട​രും

    ആ ​ഇ​ളം പ​ച്ച​പ്പി​നാ​ൽ

    നി​ന്റെ മേ​ലെ വ​ട്ട​മി​ട്ട്

    തീ ​തു​പ്പും കോ​പ്പു​ക​ൾ

    ല​ക്ഷ്യം തെ​റ്റി ത​ക​രും......

    അ​ത് ക​ണ്ട്

    യാ​ങ്കി കോ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ

    നെ​ഞ്ച് പൊ​ട്ടി മ​ണ്ണോ​ട​ലി​യും

    അ​ന്ന​വ​ർ മൂ​ടി​യ

    നേ​രി​ൻ ച​രി​ത്രം

    ആ ​മ​ണ്ണ് പി​ള​ർ​ത്തി

    ഇ​നി​യും പ​ട​രും

    യാ ​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ

    പെ​യ്തൊ​ഴി​യും നി​ൻ കാ​ർ​മേ​ഘം

    എ​ന്നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റാ​യ്

    നി​ൻ കി​നാ​വു​ക​ൾ മി​ടി​ക്കു​വോ​ളം .

    TAGS:Gulf NewspoetryliteratureOlive trees
    News Summary - Poem: Olive
