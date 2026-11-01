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Madhyamam
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    അടുക്കള

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    അടുക്കള
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    അടുക്കളയെന്നാൽ

    അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത മുറിയിൽ

    കുത്തിനിർത്തിയ

    രൂപഭംഗിയില്ലാത്ത

    മൂന്ന് കല്ലുകളായിരുന്നു...

    അതിൽ കയറിയിരുന്നാണ്

    വക്കുപൊട്ടിയ മൺകലം

    പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

    കിതച്ചു തിളയ്ക്കുന്ന

    സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം

    ചൂടു കായാനെത്തിയ

    ദാരിദ്ര്യത്തിന് ഉള്ളരിയെങ്കിലും

    തിന്നാനുള്ള വിശപ്പ്...

    അകത്തെയിരുട്ടിൽ

    പട്ടിണിയുടെ

    കാൽപെരുമാറ്റത്തിനൊപ്പം

    വെന്ത ചോറിന്റെ മണം

    ഓർമിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന

    പഴയ നാൽകാലിവീട്,

    കടലിന്റെ

    പ്രളയപാരവശ്യത്തിലേയ്ക്ക്

    കൺനട്ട്

    നിലാവ് വറ്റിയ കർക്കടകത്തിലെ

    ഒരു രാത്രി...

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