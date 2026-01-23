Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    23 Jan 2026 2:24 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 2:24 PM IST

    പെ​റ്റോ​ടം

    പെ​റ്റോ​ടം
    പെ​റ്റോ​ടം

    ക​ഴി​ഞ്ഞു വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന

    അ​മ്മ​യെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ

    ക​ണ്ണു​നി​റ​യെ

    അ​മ്മ​യു​ടെ ത​ല​യി​ലെ

    തു​ണി​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​വും

    പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കി​ട്ടി​യ​തെ​ല്ലാം

    കെ​ട്ട​പ്പെ​റു​ക്കി കെ​ട്ടാ​ക്കി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തും

    അ​വ​ന്റെ​യ​മ്മ

    നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ടി​യ​മ്മ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ

    പ​ല വീ​ട്ടി​ലെ​യും ഓ​രി അ​വ​ന്റെ കൂ​ടി

    കു​ടീ​ലി​ലെ​ത്തും!

    പ​ല വീ​ട്ടി​ലും

    തീ​ണ്ടാ​രി കു​ളി​ക്ക് മാ​റ്റ് വ​യ്ക്കാ​ന​വ​ൻ പോ​യ​പ്പോ​ൾ

    കി​ട്ടി​യ ചോ​റി​ന്റെ രു​ചി​യി​ന്നും

    മ​റ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്

    ഒ​രു

    കു​ല​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ലാ​യ പെ​റ്റോ​ട​ത്തി​ന്റെ

    നി​റ​വി​ലാ​ണ്

    ഒ​രു കാ​ലം വ​രെ

    പ​ള്ള​യു​ടെ പൈ​പ്പ് മാ​റ്റി​യ​ത്

    ഒ​രു ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം

    പെ​റ്റോ​ടം ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ൽ

    എ​വി​ടെ​യും ഒ​ന്നി​നും അ​ള​വി​ന്റെ​യോ

    തൂ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ​യോ

    തു​ലാ​സി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു

    നീ​ട്ടി​വെ​ച്ച കാ​ലി​ലി​ട്ട് കു​ട്ടി​യെ ഉ​ഴി​ഞ്ഞ്

    കു​ളി​പ്പി​ച്ച് മു​പ്പ​ത് ദി​വ​സം

    ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും

    കു​ട്ടി​ക​ളെ​ല്ലാം

    ച​ന്ത​ത്തി​ല​ങ്ങ്

    വ​ള​രും!

    ആ​റ​ല്ല

    അ​തി​ലേ​റെ പേ​റ്റോ​ടം പോ​യി

    അ​ന്തീ​ന്റെ മൂ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന

    അ​മ്മ​യു​ടെചി​രി​ക്ക് ഏ​ഴ​ഴ​കാ​ണ്

    കൂ​ടെ ത​ല​യി​ലെ മാ​റാ​പ്പ് കെ​ട്ടി​ന്നു

    എ​ന്തെ​ന്നി​ല്ലാ​ത്ത

    ആ​ദ​ര​വും!

