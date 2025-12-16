Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്രം
    Literature
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:41 AM IST

    ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്രം
    cancel
    Listen to this Article

    നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​മാ​യൊ​രു സു​ന്ദ​ര സ​ത്യ​ത്തി​ൽ

    ഇ​രു​ള​റ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഞാ​ൻ ആ​യ​കാ​ലം;

    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ തൂ​ക്ക​വും ഭാ​ര​വും വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൻ വ​ഴി​യി​ൽ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു.

    സ​ത്യം പ്ര​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്നു മൊ​ഴി​ഞ്ഞ

    അ​മ്മ​ത​ൻ മ​ന്ത്രം മ​ന​സ്സി​ൽ മൂ​ളി

    ഇ​രു​ട്ടും വെ​ളി​ച്ച​വും ക​ണ്ണീ​ർ ക​ര​ച്ചി​ലും

    കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന​മ്മ ചൊ​ല്ലി.

    നീ​തി​ക്കെ​തി​രെ ഞാ​ൻ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച നേ​രം,

    ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​മാ​യി

    എ​ണ്ണീ​ട്ടും അ​ള​ന്നി​ട്ടും തൂ​ക്കി നോ​ക്കി അ​മ്മ

    പ​ത്തു മാ​സ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു ബു​ക്ക്.

    ഇ​രു​ള​റ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഞാ​ൻ ച​വി​ട്ടി​യ നേ​ര​ത്തും

    നോ​വാ​യ സ​ന്തോ​ഷം ക​ണ്ടി​രു​ന്നു;

    സ്വ​ർ​ഗം എ​നി​ക്കാ​യി കാ​ലി​ൻ ചു​വ​ട്ടി​ൽ

    പ​ണി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​മ്മ​യ​ന്ന്.

    ദീ​നം പി​ടി​പെ​ട്ട് അ​മ്മ കി​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ഡോ​ക്ട​ർ സ്വ​കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞു എ​ന്നി​ൽ

    ‘നീ​ക്ക​ണം, ജ​ഠ​രം എ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ;

    ദീ​ർ​ഘി​ച്ചാ​ൽ വ്യാ​ധി ക​ല​ശ​ലാ​കും’

    എ​ന്നെ ചു​മ​ന്നൊ​രു ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്രം വീ​ണ്ടും

    അ​മ്മ ചു​മ​ന്നാ​ൽ ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​കും.

    ‘ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്രം വെ​റും പാ​ത്രം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്’

    ആ​രൊ​ക്കെ​യോ ചൊ​ല്ലി ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ന്നെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഇ​രു​ള്‍ വീ​ട്

    ഇ​നി​യൊ​ട്ടും പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നു കേ​ൾ​ക്കെ,

    പെ​റ്റു സ​ഹി​ച്ചു വ​ള​ർ​ത്തി​യ വീ​ടി​ന്റെ

    ചു​മ​രു​ക​ൾ താ​നേ ത​ക​ർ​ന്നു പോ​യി.

    അ​മ്മ​യെ വി​ട്ട് പി​രി​യു​ന്ന​തൊ​ക്കെ​യും

    എ​ന്റെ​യും മ​റ്റൊ​രു ലോ​ക​മ​ല്ലേ;

    അ​മ്മ​യി​ലി​ത്തി​രി ബാ​ക്കി​യാ​വു​ന്ന​തും

    മ​ക്ക​ളാ​ൽ നോ​വാ​ത്ത പ്രാ​ണ​ന​ല്ലേ.

    സ​ത്യം വെ​ളി​ച്ച​മാ​യി കാ​ണി​ച്ച കൈ​ക​ളും

    എ​ന്നെ തു​ട​ർ​ന്നി​ങ്ങു പോ​കും നേ​രം,

    ഉ​ള്ളി​ലെ ഗ​ർ​ഭ​പാ​ത്രം എ​ന്നി​ൽ ശൂ​ന്യ​മാ​യി

    അ​മ്മ​ത​ൻ സൃ​ഷ്​​ടി​യി​ൽ ഓ​ർ​മ​യാ​യി!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:uterusSaudi Newspoemgulf news malayalam
    News Summary - poem
    Similar News
    Next Story
    X