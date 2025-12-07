Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightസ്ക്രോളബ്ൾ നിത്യത
    Literature
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 2:26 PM IST

    സ്ക്രോളബ്ൾ നിത്യത

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ക്രോളബ്ൾ നിത്യത
    cancel
    Listen to this Article

    ‘ഡി​സം​ബ​ർ -സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​സ​മെ​ങ്കി​ലും

    അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യ മാ​സ​മാ​ണ്...’

    ​മു​ക്കാ​ലും മു​റി​ഞ്ഞ സ്വ​പ്നം; ഇ​ന്ന​ലെ പെ​യ്ത,

    വെ​ള്ളം​ക​യ​റി​യ റീ​ൽ​സി​ലെ മ​ഴ!

    ചു​രു​ങ്ങി​യ മു​റ്റം: ഒ​രു ട്രോ​ൾ ഫാ​ക്ട​റി.

    ഇ​വി​ടെ ക്ലി​ക്കു​ക​ൾ ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ​ഇ​ത​ള​റ്റ് വീ​ഴു​ന്നു പൂ​ക്ക​ൾ; ന​മ്മു​ടെ പ്ര​തി​ബിം​ബം,

    നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​മാ​യ ഫി​ൽ​ട്ട​റി​ട്ട ചി​ല്ലി​ൽ.

    ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക്യൂ​വി​ൽ, അ​രി വാ​ങ്ങാ​ന​ല്ല,

    നാം ​ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന​താ​രെ?

    ​സ്‌​ക്രീ​നി​ന്റെ നീ​ല​വെ​ളി​ച്ചം: അ​തൊ​രു

    മു​റി​വേ​റ്റ ആ​ത്മാ​വി​ന്റെ നി​യോ​ൺ പ്ര​ഭ.

    പു​ക​യു​ന്ന വീ​ഥി, ബ്രേ​ക്കി​ങ് ന്യൂ​സ് കൊ​ടി​കെ​ട്ടി.

    കേ​ൾ​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത്, ഒ​രു പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ.

    (ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, മു​റ്റം നി​റ​ഞ്ഞ അ​മ്മ​ത​ൻ തേ​ങ്ങ​ൽ.)

    ​ന​മ്മു​ടെ റീ​ൽ​സി​ലെ ജീ​വി​തം, ക​ട്ട്-​എ​ഡി​റ്റ്-​അ​പ്‌​ലോ​ഡ്!

    ചു​റ്റും ക​റ​ങ്ങും വെ​ളി​ച്ചം; ഒ​രു വി​ഡ്ഢി​യു​ടെ തി​ള​ക്കം.

    സ​ത്യം തി​ര​യു​ന്നു നാം, ​തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ല്ലാ​ത്ത മൊ​ബൈ​ലി​ൽ:

    ഒ​രു സ്ക്രോ​ള​ബ്ൾ നി​ത്യ​ത.

    ​വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത് സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്കും കു​ട്ടീ,

    നി​ന്റെ ചി​രി​യി​ലെ​ന്തീ ശൂ​ന്യ​ത?

    ഓ​രോ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​നി​ലും നാം ​ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു

    ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു കാ​ല​ത്തെ.

    ​വൈ​റ​ൽ ക​ണ​ങ്ങ​ൾ; പാ​റി​ന​ട​ക്കും വെ​റു​തെ

    കാ​റ്റി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന, ക​മ​ന്റു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ത്രി.

    ഇ​വി​ടെ, അ​ല​റു​ന്ന നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം,

    ചു​മ​രി​ന്റെ പൊ​ട്ട​ൽ​പോ​ലെ: നാം ​സ്വ​യം

    പ്ര​തി​ബിം​ബി​ക്ക​ണം.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - poem
    Similar News
    Next Story
    X