Madhyamam
    Literature
    Literature
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 2:32 PM IST

    സമയം

    സമയം
    Listen to this Article

    തിരക്കുകളിൽനിന്ന്

    തിരക്കുകളിലേക്കോടുന്ന

    മനുഷ്യരെ കുറിച്ചൊരു

    കവിതയെഴുതണം...

    വൈകിയെത്തുന്ന

    തീവണ്ടിയുടെ നീണ്ട കിതപ്പിൽ

    കാത്തിരിപ്പിന്റെ അസഹ്യതയെ

    കുറിച്ചെഴുതി വരികൾ നിറക്കണം.

    സമയത്തിന്റെ ‘വട്ട’ത്തിനുള്ളി-

    ലേക്കിടക്കിടെ നോക്കി

    ജീവിതവട്ടത്തിനിത്തിരി

    വേഗം കൂട്ടാൻ കൊതിക്കും

    മനുഷ്യരെയങ്ങനെ

    നോക്കിയിരിക്കണം.

    വിയർപ്പിൽ നനയുന്ന

    ഉന്മാദങ്ങളിൽ,

    ജീവിതം: തുന്നിക്കെട്ടിയ

    പ്രാരബ്ധച്ചാക്കിന്റെ

    നിസ്സഹായതകളെ

    തീവണ്ടിപ്പാളങ്ങളിലെ

    ഓളങ്ങൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്ത

    ഭാവങ്ങളെയങ്ങനെ

    പകർത്തിയെഴുതണം.

    ആശങ്കകളാലുയരുന്ന

    മുറുമുറുപ്പുകളെ പഴിച്ചും

    പതംപറഞ്ഞുമിറങ്ങിപ്പോകും

    ജീവിതങ്ങളെ നോക്കിയങ്ങനെ

    നെടുവീർപ്പുതിരണം...

    പിന്നിട്ടുപോകുന്ന

    വേഗങ്ങളൊക്കെയും

    കണ്ണുറയ്ക്കാക്കാഴ്ചകളാകവേ;

    പച്ചപ്പും പുഴയും കടലും

    നീണ്ട കിതപ്പിന്റെ ആക്കത്തിൻ

    താളങ്ങൾ മുറിക്കവേ,

    നഷ്ടപ്പെട്ടുപ്പോയ

    സമയക്കണക്കിൽ

    കുരുങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നൊരോ

    ഗദ്ഗദങ്ങളെയും

    ചേർത്തുവായിക്കണം.

    ഒടുവിലൊരൊറ്റ വരിയിൽ

    സമയമേ നിന്നെ

    കുറിക്കുവാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ,

    എന്റെ യാത്രയുടെ

    അന്ത്യമായെന്നൊരു

    അടയാളം; തിരശ്ശീലയിൽ

    പതിയുന്നു..!


    X