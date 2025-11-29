അടവി പറഞ്ഞത്text_fields
മർത്ത്യചേതന
വേട്ടയാടുമിടം
കാടകങ്ങൾ
ഇത് നിജമോ വ്യാജമോ ?
ഗിരിമുടിയേറ്റം
തട്ടിത്തൂവിടും
തളിർനീട്ടും ചെറു
പൊന്തക്കാടുകൾ
മലർവീണു മഴപോൽ കുളിർത്തിടും
അപ്രതീക്ഷിതം, ഋതുകൽപനാഭേദം
ഇടിഞ്ഞുവീണുവോ അടപടലം?
ബോധപ്പൊലിമ എത്ര അടവുകൾ !
ശ്യാമബുദ്ധന്റെ ദർശനചിത്രണം.
നിരന്തരം തൊടുകുറി
ചാർത്തിടും
ഭവാൻ വരച്ചിടുമോരോ വരകൾ
കപടനാട്യങ്ങൾ, ബോദ്ധ്യങ്ങളായി
വിമലമെന്യേ ശോക വിന്യാസങ്ങൾ .
ജന്മപാപമകറ്റുമാശ്വാസങ്ങൾ
തപിയ്ക്കും മനമാറ്റാൻ വെയിൽക്കവിത
ലക്ഷ്യമറ്റൊരു വിശ്വവിചിന്തനം
എത്ര ഗാഢമീ കാലാകാലങ്ങളിൽ
ഇരുട്ടലർച്ചകൾ വീണടിഞ്ഞിടും
മണ്ണൂർജമായവ വിവശരായ് നിത്യം ...
