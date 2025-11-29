Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    29 Nov 2025 8:25 AM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 8:25 AM IST

    അ​ട​വി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്

    അ​ട​വി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്
    സു​നീ​തി​ദേ​വി

    Listen to this Article

    മ​ർ​ത്ത്യ​ചേ​ത​ന

    വേ​ട്ട​യാ​ടു​മി​ടം

    കാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ത് നി​ജ​മോ വ്യാ​ജ​മോ ?

    ഗി​രി​മു​ടി​യേ​റ്റം

    ത​ട്ടി​ത്തൂ​വി​ടും

    ത​ളി​ർ​നീ​ട്ടും ചെ​റു

    പൊ​ന്ത​ക്കാ​ടു​ക​ൾ

    മ​ല​ർ​വീ​ണു മ​ഴ​പോ​ൽ കു​ളി​ർ​ത്തി​ടും

    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​തം, ഋ​തു​ക​ൽ​പ​നാ​ഭേ​ദം

    ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണു​വോ അ​ട​പ​ട​ലം?

    ബോ​ധ​പ്പൊ​ലി​മ എ​ത്ര അ​ട​വു​ക​ൾ !

    ശ്യാ​മ​ബു​ദ്ധ​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​ചി​ത്ര​ണം.

    നി​ര​ന്ത​രം തൊ​ടു​കു​റി

    ചാ​ർ​ത്തി​ടും

    ഭ​വാ​ൻ വ​ര​ച്ചി​ടു​മോ​രോ വ​ര​ക​ൾ

    ക​പ​ട​നാ​ട്യ​ങ്ങ​ൾ, ബോ​ദ്ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി

    വി​മ​ല​മെ​ന്യേ ശോ​ക വി​ന്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ .

    ജ​ന്മ​പാ​പ​മ​ക​റ്റു​മാ​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ

    ത​പി​യ്ക്കും മ​ന​മാ​റ്റാ​ൻ വെ​യി​ൽ​ക്ക​വി​ത

    ല​ക്ഷ്യ​മ​റ്റൊ​രു വി​ശ്വ​വി​ചി​ന്ത​നം

    എ​ത്ര ഗാ​ഢ​മീ കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ഇ​രു​ട്ട​ല​ർ​ച്ച​ക​ൾ വീ​ണ​ടി​ഞ്ഞി​ടും

    മ​ണ്ണൂ​ർ​ജ​മാ​യ​വ വി​വ​ശ​രാ​യ് നി​ത്യം ...

