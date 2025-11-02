Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCulturechevron_rightLiteraturechevron_rightമണ്ണിനും പറയാനുണ്ട്
    Literature
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 2:18 PM IST

    മണ്ണിനും പറയാനുണ്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    മണ്ണിനും പറയാനുണ്ട്
    cancel

    മ​ണ്ണി​നും, ഒ​ത്തി​രി പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്.

    ഞാ​നൊ​രി​ത്തി​രി പ​റ​യാം.

    അ​ന്ന്, അ​മ്മേ​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​പ്പോ

    അ​മ്മാ​മ്മ ഒ​രു തു​ള​സി​ത്തൈ ത​ന്നു.

    മ​ണ്ണോ​ടെ ന​ട്ടോ, ന​ന്നാ​യി പി​ടി​ച്ചു​കി​ട്ടും

    അ​ങ്ങ​നെ അ​മ്മേ​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ മ​ണ്ണ്

    ഞ​ങ്ങ​ടെ തി​രു​മു​റ്റ​ത്ത​ലി​ഞ്ഞു.

    അ​മ്മാ​യി മ​ണ്ണോ​ടെ ത​ന്ന ചീ​ര​ത്തൈ​യും വ​ഴു​ത​നേം

    ഞ​ങ്ങ​ടെ പ​റ​മ്പി​ൽ ന​ട്ട​തും, അ​മ്മാ​യീ​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ മ​ണ്ണ്

    ഞ​ങ്ങ​ടെ പ​റ​മ്പി​ലെ മ​ണ്ണോ​ടു​ചേ​ർ​ന്നു.

    മാ​മ​ൻ അ​ഡീ​നി​യം തൈ ​ത​ന്ന​ത് ച​ട്ടീ​ലാ​ണ്

    ഞ​ങ്ങ​ടെ പ​ട്ടി ചാ​ടി ആ ​ച​ട്ടി പൊ​ട്ടി

    ആ ​മ​ണ്ണും വീ​ണു​ചേ​ർ​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ.

    ചേ​ച്ചി, ചാ​ക്കി​ൽ പി​ടി​പ്പി​ച്ചു ത​ന്ന കോ​വ​ൽ

    ചാ​ക്കോ​ടെ ത​ന്നെ മ​ണ്ണി​ൽ ന​ട്ടു

    അ​ങ്ങ​നെ ചേ​ച്ചീ​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ മ​ണ്ണും,

    ഞ​ങ്ങ​ടെ മ​ണ്ണോ​ടു ചേ​ർ​ന്നു.

    ക​ട​ൽ കാ​ണാ​ൻ പോ​യ​താ അ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​രൊ​ത്ത്

    തി​ര​യി​ൽ കാ​ൽ ന​ന​ച്ചാ​ൽ പി​ന്നെ പ​റ​യേ​ണ്ട​ല്ലോ

    ആ ​ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ മ​ണ്ണ്, അ​ന്നെ​ല്ലാ​രും വ​ന്ന്

    കു​ട​ഞ്ഞി​ട്ട​തും ഞ​ങ്ങ​ടെ മു​റ്റ​ത്തു​ത​ന്നെ.

    പ​ണ്ട് ക​ന്യാ​കു​മാ​രീ​ലെ മ​ണ്ണും, ന​ല്ല പ​ഞ്ചാ​ര​മ​ണ​ലും

    ആ​രേം കാ​ണാ​ണ്ട്, മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ൽ പൊ​തി​കെ​ട്ടി വ​ച്ച​ത്

    പൊ​തി പൊ​ട്ടി, അ​ച്ഛ​ൻ വ​ലി​പ്പോ​ടെ

    കൊ​ട്ടി​യി​ട്ട​തും, മു​റ്റ​ത്ത് ത​ന്നെ.

    അ​ന്ന്, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം വേ​ലീം, മ​തി​ലും

    മ​റി​ച്ചി​ട്ട് വ​ന്ന​പ്പോ, ഒ​ഴു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മ​ൺ​കൂ​ന

    പി​ന്നെ, ഞ​ങ്ങ​ടെ മ​ണ്ണോ​ടു ചേ​ർ​ന്നി​ല്ലാ​ണ്ടാ​യി.

    അ​പ്പോ​പ്പി​ന്നെ, ഞ​ങ്ങ​ടെ മ​ണ്ണെ​ന്ന്

    ത​റ​പ്പി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ പ​റ്റോ....

    എ​ല്ലാ​രു​ടേം മ​ണ്ണ്, എ​ല്ലാം ഒ​ന്നാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന, മ​ണ്ണ്

    എ​ല്ലാം മ​ണ്ണാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന മ​ണ്ണ്.

    യു​ഗ​യു​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ക്ഷി.

    എ​ത്ര​യെ​ത്ര ജീ​വ​നു​ക​ൾ വീ​ണു പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ലി​ഞ്ഞ മ​ണ്ണ്

    ജീ​വ​ന്റെ പി​റ​പ്പി​നു​മു​യി​ർ​പ്പി​നും, അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നും

    നി​ത്യ​ത​യി​ലേ​യ്ക്കാ​ണ്ടി​റ​ങ്ങാ​നു​മൊ​രി​ടം.

    മ​ണ്ണ് ത​ന്നെ മ​ണ്ണി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ

    ഓ, ​നെ​ഞ്ചു ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യി.

    രാ​സ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ സ്വ​ത്വം.

    മാ​ന​വ​ന്റെ അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത ആ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ,

    മൃ​ത​പ്രാ​യ​യെ​ങ്കി​ലും, ത​ന്നെ മാ​ത്രം ആ​ലം​ബ​മാ​ക്കി​യ

    എ​ണ്ണ​മ​റ്റ ജീ​വ​നു​ക​ളെ മാ​റോ​ട​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച്

    നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ടു​ന്നൊ​ര​മ്മ.

    ഈ ​ഭൂ​വോ​ടൊ​ത്തു പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത്,

    കാ​റ്റ് പ​റ​ത്തി, മ​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ്,

    മ​ഴ​യോ​ടൊ​ത്തൊ​ഴു​കി വ​ന്ന മ​ണ്ണ്.

    ഓ, ​മ​ണ്ണി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​മ്പോ,

    അ​ത്ഭു​ത​വും അ​ത്ര​മേ​ൽ വേ​ദ​ന​യും

    മ​ണ്ണ് ത​ന്നെ മ​ണ്ണി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​നി​രു​ന്നാ​ൽ,

    പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​രി​ല്ല ഞാ​നൊ​രി​ത്തി​രി, പ​റ​ഞ്ഞൂ​ന്നേ​യു​ള്ളൂ.

    .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:poemLiteratue
    News Summary - poem
    Similar News
    Next Story
    X