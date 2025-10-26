Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Literature
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:28 AM IST

    ര​ഥ​മു​രു​ണ്ട വ​ഴി​ക​ൾ

    ര​ഥ​മു​രു​ണ്ട വ​ഴി​ക​ൾ
    ച​തു​ര​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ

    ക​രു​ക്ക​ൾ​നീ​ക്കീ​ടു​ന്നു

    കു​രു​തി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ

    വി​ള​വു​കൊ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ.

    ച​ക്ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ര​ഥം

    പാ​യു​ന്നു ചു​റ്റു​മി​പ്പോ​ൾ

    അ​ന്നൊ​രു ര​ഥം പാ​ഞ്ഞു

    ക്ഷ​ത​ങ്ങ​ളേ​റ്റ മ​ണ്ണി​ൽ.

    ക​റു​പ്പും വെ​ളു​പ്പു​മാ​യ്‌

    ക​ള​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തീ​ടു​മ്പോ​ൾ

    ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ന്നോ​ർ

    വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ചീ​ടു​ന്നു.

    കു​തി​ക്കു​മ​ശ്വ​ത്തി​ന്

    ദി​ശ​തെ​റ്റീ​ടും നേ​രം

    നി​ദ്ര​യി​ലാ​ണ്ടീ​ടു​ന്നു

    മാ​ധ്യ​മ ദൈ​വ​ങ്ങ​ളും.

    ചി​ന്ത​ക​ൾ മു​ര​ടി​ച്ചും

    കാ​ഴ്ച​ക​ൾ മ​ര​വി​ച്ചും

    പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യ്

    ജ​യ് വി​ളി​ച്ചീ​ടു​ന്ന​വ​ർ.

    ദൈ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​പേ​ശി

    നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​രു​വി​ലാ​യ്

    മി​ഴി​ക​ൾ നി​റ​യു​ന്ന

    തെ​രു​വു ബാ​ല്യ​ങ്ങ​ളും.

    പ​ടി​യി​റ​ക്കൂ​മൂ​ഴം

    കാ​ത്തു നി​ൽ​പ്പു​ണ്ടി​ന്ന​യാ​ൾ

    വ​ടി​യും കു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്

    കാ​ക്ക​ത​ൻ കാ​ഷ്ഠം പേ​റി.!

